CarryOK® von Travel Sentry: Die stressfreie Lösung für Ihr Handgepäck

Das CarryOK®-Widget lässt sich nahtlos in Reisebuchungsplattformen, Websites von Fluggesellschaften und Reise-Apps integrieren.

Sofort prüfen, ob Ihr Handgepäck den Airline‑Vorgaben entspricht – keine unerwarteten Überraschungen oder versteckten Gebühren mehr am Gate.

GENEVA, SWITZERLAND, July 16, 2025 / EINPresswire.com / -- Das Drama am Boarding‑Gate.Wir alle kennen es – wenn das Handgepäck nicht den Vorschriften entspricht, führt das zu Stress, zusätzlichen Kosten und Verspätungen.Heute stellt Travel Sentry mit Stolz CarryOK® vor – unseren neuen Handgepäck‑Prüfer, der Unsicherheiten beseitigt, indem er Größe und Gewicht von Handgepäckstücken bei europäischen Fluggesellschaften in Echtzeit überprüft.Der perfekte Zeitpunkt für europäische ReisendeDie Markteinführung von CarryOK(Phase 1) erfolgt zu einem entscheidenden Moment im europäischen Flugverkehr. Der Verband Airlines for Europe (A4E) hat bestätigt, dass seine Mitgliedsfluggesellschaften begonnen haben, einheitliche Maße von 40 × 30 × 15 cm für den persönlichen Gegenstand unter dem Vordersitz anzuwenden – ein bedeutender Schritt in Richtung Standardisierung des Handgepäcks bei europäischen Fluggesellschaften. Gleichzeitig hat das Europäische Parlament im Juni für ein Verbot von Gebühren für Handgepäck gestimmt – ein starkes Zeichen für verbraucherfreundlichere Regelungen. Sollte dieses Gesetz in Kraft treten, könnten EU‑Reisende künftig kostenlos sowohl einen persönlichen Gegenstand als auch ein Handgepäckstück mit an Bord nehmen – unabhängig von der Fluggesellschaft.Mit CarryOKkönnen Reisende sicherstellen, dass sie sowohl die aktuellen als auch die sich entwickelnden Anforderungen problemlos erfüllen – ganz gleich, mit welcher Fluggesellschaft sie in den Sommerurlaub starten.Der zuverlässigste Prüfer über den WolkenWas CarryOKauszeichnet, ist unser Anspruch an Echtzeitgenauigkeit. Als der am häufigsten aktualisierte Handgepäck‑Prüfer stellt CarryOKsicher, dass Reisende stets über die aktuellsten Airline‑Vorgaben informiert sind – denn im Flugverkehr kann veraltete Information schnell zur Überraschung am Gate führen.Travel Sentry bringt dabei seine einzigartige Stellung als vertrauenswürdigste Marke im Luftreisebereich ein. Wir haben umfassend in den kontinuierlichen Ausbau dieses Tools investiert. CarryOKist der erste Schritt in unserer übergreifenden Technologie‑Integrationsstrategie, um zum verlässlichen Reisebegleiter auf jedem Weg zu werden.Wie geht es weiter?Wir bieten dieses wertvolle Tool kostenlos für unsere Partner an – darunter Reisebuchungsplattformen und Reise‑Apps. In den nächsten Phasen wird CarryOKauf Fluggesellschaften aus Asien und Amerika ausgeweitet.Reiseunternehmen, die CarryOKintegrieren möchten, können sich jederzeit bei uns melden: marketing@travelsentry.org.Über Travel SentryTravel Sentry ist das Lizenzunternehmen hinter dem TSA Lock‑System, erkennbar am markenrechtlich geschützten Roten Diamanten. Schlösser mit Travel Sentry‑Zulassung ermöglichen es Sicherheitsbehörden, Gepäckstücke zu öffnen, zu inspizieren und wieder zu verschließen – ohne Schäden. Der Rote Diamant steht weltweit für Vertrauen und Qualität.

