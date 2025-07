CarryOK® de Travel Sentry – Une solution sans stress pour les bagages cabine

Le widget CarryOK® s'intègre parfaitement aux plateformes de réservation de voyages, aux sites Web des compagnies aériennes et aux applications de voyage.

Vérifiez instantanément si votre bagage cabine est conforme aux règles de la compagnie aérienne – évitez les frais cachés à la porte d’embarquement.

GENEVA, SWITZERLAND, July 16, 2025 / EINPresswire.com / -- Le stress à la porte d’embarquement. Nous l’avons tous vécu : bagage non conforme, frais inattendus, retards, tension.Aujourd’hui, Travel Sentry est fier d’annoncer le lancement de CarryOK® , notre nouvel outil de vérification pour bagages cabine, conçu pour éliminer toute incertitude grâce à une validation en temps réel des dimensions et du poids auprès des compagnies aériennes européennes.Un moment idéal pour les voyageurs européensLa phase 1 de CarryOKarrive à point nommé pour les voyages en Europe. Le groupe Airlines for Europe (A4E) vient d’annoncer que ses compagnies membres appliquent désormais des dimensions standardisées (40 × 30 × 15 cm) pour les effets personnels placés sous le siège avant – une avancée majeure vers une uniformisation des règles pour les bagages cabine. En parallèle, le Parlement européen a voté en juin en faveur de l’interdiction des frais pour les bagages à main – un pas important vers une politique plus favorable aux passagers. Si cette loi est adoptée, les voyageurs européens pourront emporter gratuitement un effet personnel et un bagage cabine – quelle que soit la compagnie.CarryOKpermet aux voyageurs de respecter les exigences actuelles comme les futures, en toute sérénité – pour des vacances d’été sans stress.Le vérificateur le plus fiable dans le cielCe qui distingue CarryOK, c’est son exactitude en temps réel. C’est le vérificateur de bagages cabine le plus régulièrement mis à jour – les voyageurs peuvent donc compter sur des informations à jour, car dans l’aérien, une règle d’hier peut devenir une erreur coûteuse aujourd’hui.Travel Sentry est une référence de confiance dans l’écosystème du voyage aérien. Nous avons fortement investi pour que cet outil reste à jour, complet et utile. CarryOKreprésente la première étape de notre stratégie technologique plus large visant à devenir le conseiller de voyage de référence, pour chaque déplacement.Et après ?Nous offrons cet outil gratuitement à nos partenaires – plateformes de réservation, applications de voyage, etc. Les prochaines étapes incluront l’élargissement à des compagnies en Asie et en Amérique.Les partenaires du secteur intéressés peuvent nous contacter à l’adresse suivante : marketing@travelsentry.org.À propos de Travel SentryTravel Sentry est l’entreprise titulaire de la licence du système de verrou TSA, reconnaissable à son symbole du Diamant Rouge. Les cadenas homologués Travel Sentry permettent aux autorités de sécurité d’ouvrir, d’inspecter et de refermer les bagages sans les endommager. Le Diamant Rouge est reconnu mondialement comme gage de confiance et de qualité.

