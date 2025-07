HEALING STREAMS

Всемирное ожидание: Прямые трансляции Служений Исцеления с пастором Крисом — 18–20 июля 2025 года

LAGOS , LAGOS, NIGERIA, July 16, 2025 / EINPresswire.com / -- Это всемирно ожидаемое мероприятие обещает излияние Божьей силы, чудеса исцеления и глубокие духовные переживания. Организатор — всемирно признанный служитель исцеления и президент Loveworld Inc., пастор Крис Оякихиломе. Healing Streams стала одной из самых масштабных и влиятельных программ по исцелению в истории современной церкви.Движение чудес без границС момента основания Healing Streams охватила все континенты, принеся надежду и исцеление миллионам людей. Служения сопровождаются свидетельствами исцеления от неизлечимых заболеваний, хронических недугов, психических расстройств и других тяжелых состояний.Пастор Крис уверенно говорит:«Чудеса реальны. И ты получишь своё исцеление, если только поверишь!»Одно из таких свидетельств — Дмитрий Хён из Южной Кореи. Более 20 лет он страдал от боли в позвоночнике. Во время предыдущей трансляции пастор Крис взял егоза руку и провозгласил: «Он свободен».«Боль и головные боли ушли. Я чувствую радость в душе», — делится Дмитрий.Ринни из Соломоновых Островов страдала от язв и гипертонии. Во время трансляции она получила полное исцеление:«Когда пастор Крис молился, я почувствовала покой. С тех пор ни боли в животе, ни сердцебиения. Я исцелена!»Такие свидетельства — лишь малая часть тысяч жизней, измененных благодаря Healing Streams.Как принять участиеУчастие абсолютно бесплатное и открыто для всех, независимо от национальности, вероисповедания или возраста.Зарегистрируйтесь на, укажите свои нужды в исцелении или просьбы о молитве — и получите духовную поддержку от команды служения до и во время программы.Глобальная трансляция на многих языкахHealing Streams будет транслироваться в прямом эфире на Healing Streams TV, через все каналы Loveworld, национальные телеканалы, радиостанции и стриминговые платформы по всему миру.Программа будет переведена на множество языков и диалектов, чтобы каждый человек — в городе или деревне, в больнице или дома — мог без преград принять участие и получить чудо от Бога.Молитвенная цепь и местная мобилизацияВо всем мире миллионы верующих уже объединились в круглосуточной молитвенной цепи на.Каждый может выбрать 15-минутный интервал для молитвы за исцеление народов. Эти молитвы создают атмосферу веры и чудес.В дополнение к этому проходят масштабные евангелизационные акции с использованием журнала Healing to the Nations. Свидетельства прошлого исцеления распространяются в школах, больницах, тюрьмах, на рынках и в соцсетях — пробуждая веру и распространяя надежду.Дорога к Служениям Исцеления: Сезон 14В рамках подготовки к мероприятию ежедневно выходит в эфир программа «Дорога к Healing Streams» (Road to Healing Streams) — в 12:00 и 16:00 (GMT+1) на Healing Streams TV.Передачи включают вдохновляющие свидетельства, библейские учения, новости подготовки и интервью с участниками, что помогает зрителям подготовиться духовно и укрепиться в вере.Чего ожидать от программыКаждое из трех служений включает:Помазанное поклонение — для приглашения Божьего присутствияУкрепляющее веру Слово Божье — о праве на божественное здоровьеМеждународные молитвы ходатайства — с участием служителей со всего мираПрямая молитва за исцеление от пастора Криса — к больным по всему мируБудь вы в центре исцеления, дома или в онлайне — ожидайте сверхъестественного прикосновения от Бога.Не упустите это историческое движение БогаHealing Streams — это не просто программа. Это Божье посещение, которое изменяет судьбы людей, семей и наций.Если вы ожидаете чуда, молитесь за близких или хотите обновленной встречи с Господом —ваше время настало!

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.