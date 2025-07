TALQ simplifica las licitaciones públicas de Iluminación Exterior Inteligente con sus plantillas editables

Editable TALQ Tender Template Smart Street Lighting

El Consorcio TALQ ofrece su plantilla de pliegos en siete idiomas

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, July 16, 2025 / EINPresswire.com / -- El Consorcio TALQ, desarrollador del Protocolo Smart City—un estándar de interfaz global para aplicaciones de ciudades inteligentes—ha ampliado sus recursos relacionados con la Plantilla TALQ para Pliegos . Tras presentar una versión actualizada de esta plantilla en el Smart City Expo World Congress de Barcelona en noviembre del año pasado, ahora está disponible en siete idiomas, con más traducciones en curso. Para apoyar aún más a los actores involucrados en el alumbrado público, TALQ también ofrece versiones editables: un documento de Word para el texto de la licitación y un archivo de Excel para las especificaciones técnicas. Estas herramientas ayudan a ciudades, empresas de servicios públicos, consultores y planificadores de proyectos a simplificar el proceso de licitación y aprovechar el conocimiento derivado de las mejores prácticas internacionales.Actualizar, modernizar o instalar nuevos sistemas de alumbrado público es una tarea compleja y altamente técnica. Las ciudades deben responder a requisitos locales, al tiempo que consideran temas más amplios como la sostenibilidad, la seguridad pública, los conceptos de ciudad inteligente y la eficiencia de costos. Como muchas municipalidades publican licitaciones de alumbrado exterior solo una vez por década, aprender de modelos bien establecidos puede resultar muy valioso.Desde 2015, el Consorcio TALQ publica regularmente una guía para ayudar a las ciudades a preparar licitaciones de alumbrado exterior que estén preparadas para el futuro. Basada en el análisis de licitaciones reales de la última década, la plantilla promueve la interoperabilidad entre sistemas de distintos fabricantes, evitando la dependencia de un único proveedor y ofreciendo una flexibilidad a largo plazo para las ciudades. La Plantilla de Licitación TALQ facilita la creación de pliegos de condiciones integrales y personalizados, con menos esfuerzo y mayor confianza.Para simplificar aún más el proceso para todos los actores del alumbrado exterior inteligente, el Consorcio ofrece ahora versiones editables en Word y Excel de los documentos, lo que permite una personalización rápida y funciones de copiar y pegar.La Plantilla de Licitación TALQ está disponible para su descarga gratuita en inglés, español, francés, italiano, rumano, neerlandés y chino desde el sitio web del Consorcio, próximamente se añadirán más idiomas.

