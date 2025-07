HEALING STREAMS

L’attente mondiale monte pour les Healing Streams avec le Pasteur Chris – du 18 au 20 juillet 2025

LAGOS, LAGOS, NIGERIA, July 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Le monde entier se prépare à vivre une expérience surnaturelle alors que la 14ᵉ édition des Healing Streams Live Healing Services avec le Pasteur Chris aura lieu du vendredi 18 au dimanche 20 juillet 2025.Cet événement mondialement attendu promet une effusion divine de guérisons, de miracles et de rencontres spirituelles profondes. Organisé par le célèbre ministre de guérison et président de Loveworld Inc., le Pasteur Chris Oyakhilome, Healing Streams s’est imposé comme l’un des rassemblements de guérison les plus puissants au monde.Un Mouvement Global de MiraclesDepuis son lancement, Healing Streams a touché des vies dans chaque nation, avec des milliers de témoignages de guérison provenant de personnes atteintes de maladies chroniques, de troubles mentaux et même de diagnostics médicaux considérés comme incurables.Le Pasteur Chris déclare :« Les miracles sont réels, et vous serez guéris – si seulement vous croyez. »C’est ce qu’a vécu Dmitry Hyon, originaire de Corée du Sud, qui souffrait de douleurs spinales intenses pendant plus de 20 ans. Lors de l’édition précédente, le Pasteur Chris a déclaré sa guérison en direct. Dmitry témoigne :« Les maux de tête ont disparu. Je n’ai plus de douleurs. Je ressens une joie immense dans mon âme. »Un autre témoignage inspirant est celui de Rinnie, des Îles Salomon, qui vivait depuis des années avec des ulcères et de l’hypertension.« Depuis la prière du Pasteur Chris, je n’ai plus de crampes ni de palpitations. Je suis complètement guérie ! »Ces témoignages ne sont qu’un aperçu de la multitude de vies transformées lors de chaque édition.Comment ParticiperL’accès à Healing Streams est entièrement gratuit et ouvert à tous, peu importe la nationalité ou la religion. Il suffit de s’inscrire sur, et d’y soumettre vos besoins de prière ou de guérison.Une équipe spirituelle dédiée accompagne chaque participant avant et pendant l’événement pour les aider à se préparer à vivre leur miracle.Une Diffusion Multilingue et InternationaleLes Healing Streams seront diffusées en direct sur Healing Streams TV, les chaînes Loveworld, des chaînes TV partenaires, des stations de radio et des plateformes de streaming dans le monde entier.Le programme sera également traduit en plusieurs langues et dialectes, rendant l’expérience accessible à tous : des grandes villes aux villages les plus reculés. Aucune barrière linguistique ne limitera la portée de cet événement.Prière Mondiale et Mobilisation LocaleAvant l’événement, des croyants du monde entier participent à une chaîne de prière continue 24h/24 via. Chaque personne peut réserver un créneau de 15 minutes pour prier pour les malades et les nations.En parallèle, des campagnes locales sont en cours avec la distribution de la revue Healing to the Nations. Partout, dans les écoles, les hôpitaux, les marchés, les prisons et en ligne, les témoignages sont partagés, la foi est activée, et l’espoir renaît.“Road to Healing Streams” – Saison 14En préparation de l’événement, la Saison 14 du programme “Road to Healing Streams” est diffusée chaque jour à 12h et 16h (GMT+1) sur Healing Streams TV.Ce programme présente des témoignages édifiants, des enseignements bibliques, et des moments inspirants qui construisent la foi et l’attente chez les participants avant le grand jour.Ce Qui Vous AttendChaque service comprendra :Des louanges ointes pour élever les cœurs vers DieuDes enseignements centrés sur la guérison divineDes prières d’intercession mondialesUne ministration directe de guérison par le Pasteur Chris, pour les malades du monde entierQue vous participiez en ligne, dans un centre de guérison ou en personne, attendez-vous à une rencontre qui changera votre vie à jamais.Un Rendez-vous à Ne Pas ManquerHealing Streams n’est pas simplement un événement. C’est une visitation divine qui transforme des individus, des familles et des nations entières.Si vous avez besoin de guérison, si vous priez pour un proche, ou si vous désirez une expérience nouvelle avec Dieu—ce moment est pour vous.

