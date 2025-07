Nuevo seminario ayuda a chilenos a inmigrar legalmente a Estados Unidos

El objetivo del seminario es entregar información clara y actualizada sobre las distintas alternativas legales para establecerse en Estados Unidos” — Carolina Socol

SANTIAGO DE CHILE, SANTIAGO DE CHILE, CHILE, July 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Con vistas a seguir generando oportunidades para los chilenos, Carolina Socol, de la mano del bufete Socol Law, decidió organizar un seminario gratuito sobre migración, el 6 de agosto a las 18 horas, en el Wyndham Santiago Pettra Hotel, que reunirá a abogados, contadores y expertos en bienes raíces para orientar a quienes buscan establecerse legalmente en Estados Unidos.Carolina es una mujer chilena que se destaca como emprendedora y asesora de inmigración en Estados Unidos. Llegó a EE. UU. después del 11-S y, junto a su esposo Fernando Socol, dirige un bufete de abogados especializado en inmigración. Además de su labor legal, ayuda a familias y profesionales que buscan establecerse en Estados Unidos, así como por su trabajo en el empoderamiento de mujeres inmigrantes.Recientemente, un relevamiento del estudio, afirmó que en los últimos 3 años, el porcentaje de visas otorgadas a chilenos aumentó un 40%, seguido por países como Brasil, Argentina, Colombia y Perú, que van al podio de mayores solicitudes.“No hay un camino único. Existen visas para emprendedores, para profesionales altamente calificados, para personas con talentos excepcionales y también para quienes quieren invertir en un proyecto en EE.UU.”, comenta la asesora, quien reside en Miami y visita Chile especialmente para esta actividad.El seminario incluye temas como: 1) Visas disponibles. 2) Requisitos y plazos. 3) Estrategias. 4) Apertura de negocios. 5) Residencia permanente. 6) Aspectos financieros. 7) Franquicias."El objetivo del seminario es entregar información clara y actualizada sobre las distintas alternativas legales para establecerse en Estados Unidos, tanto para quienes buscan nuevas oportunidades laborales como para inversionistas o personas con habilidades destacadas”, concluye Carolina.Inscripciones: https://seminario-emigrar-a-usa.socol-law.com/

