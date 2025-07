Estas son las marcas que los peruanos prefieren comprar en EE.UU

Apple, una de las marcas más vendidas.

Apple, Nike, LEGO en el top 3, las más buscadas por los peruanos en tiendas online de Estados Unidos.

Los consumidores peruanos son cada vez más digitales, informados y exigentes. Ya no quieren esperar meses a que lleguen ciertas marcas o pagar precios elevados.” — Santiago García Milán, Country Manager de Tiendamia Perú.

LIMA, LIMA, PERU, July 1, 2025 / EINPresswire.com / -- Según datos recientes de Tiendamia, la plataforma que permite acceder a millones de productos de Amazon, eBay y vendedores verificados de Estados Unidos y China desde Perú y pagar en soles, las marcas internacionales más buscadas por los usuarios para comprar fuera del país son Apple, Nike, LEGO, Columbia y Stanley.En un contexto donde el acceso a productos exclusivos y precios competitivos es cada vez más valorado por los consumidores digitales, desde el marketplace revelan el top 5 de marcas que lideran el ranking de búsquedas y ventas en su plataforma desde Perú:1. AppleLos productos de la manzana son los más buscados por los peruanos, especialmente iPhones, AirPods y MacBooks. ¿El motivo? Precios hasta 30% más bajos que en tiendas locales, acceso a modelos recién lanzados y posibilidad de comprar versiones con mayores prestaciones que aún no llegan al país. Los más elegidos son los AirPods 4 que se consiguen a s/605, iPad 2019 de 7.ª generación a s/685 o el Apple Pencil a s/475.2. NikeLas zapatillas, ropa deportiva y accesorios de Nike ocupan el segundo lugar del ranking. Los consumidores peruanos valoran poder acceder a modelos exclusivos que no se venden en tiendas físicas locales, además de aprovechar descuentos de temporada en EE.UU. que no siempre se replican en Perú. Además, la demanda ha incrementado no solo por la tendencia global de llevar un estilo de vida saludable, sino también por el boom del running en Lima. Los ítems más elegidos son las zapatillas Free Metcon 6 a s/365, las sudaderas con capucha a S/ 145 y los shorts a s/89.3. LEGOLas familias peruanas están apostando fuerte por el entretenimiento y aprendizaje en casa, y LEGO se posiciona como una de las marcas estrella. Se destacan sets de colección como Star Wars, Harry Potter y Minecraft, que suelen agotarse rápidamente en el mercado local o tener precios muy superiores. Entre los más elegidos: Set LEGO Star Wars a s/160 (antes s/200), LEGO Harry Potter a s/99 (antes s/123) y LEGO Minecraft a s/109 (antes s/163)4. ColumbiaLa marca de indumentaria outdoor gana popularidad en Perú gracias a sus precios más accesibles en EE.UU. y la variedad de productos no siempre disponibles localmente.Algunos ejemplos destacados: Casaca Columbia a s/129 (antes s/186), Mochila Columbia a s/240 (antes s/319) y Chaleco Columbia a s/240 (antes s/360)5. StanleyLa tendencia global de los termos Stanley también ha llegado con fuerza a Perú. Muchos consumidores eligen comprarlos desde EE.UU. para acceder a mejores precios y más variedad de colores y diseños. Entre los más vendidos: Stanley Classic a s/140 (antes s/206), Stanley IceFlow Flip a s/140 (antes s/206) y Stanley Adventure Quencher a s/205 (antes s/271)Bonus: Lattafa, el boom de los perfumes árabes en redes socialesImpulsados por TikTok y YouTube, los perfumes Lattafa se convirtieron en un fenómeno viral entre los peruanos. Tiendamia ofrece acceso directo a estas fragancias originales a precios mucho más bajos: Ana Abiyedh Rouge a s/99, Asad a s/105 (antes s/184) y Fakhar Rose a s/95 (antes s/182)Comprar desde EE.UU., cada vez más simpleTiendamia permite a los peruanos comprar productos de Estados Unidos sin necesidad de casillas postales ni de tener que lidiar con trámites aduaneros, con entrega a domicilio en todo el país, pagos en soles, soporte en español y entrega garantizada. Además, gracias a sus alianzas con entidades financieras locales, es posible pagar en cuotas sin interés.“Los consumidores peruanos son cada vez más digitales, informados y exigentes. Ya no quieren esperar meses a que lleguen ciertas marcas o pagar precios elevados. Por eso, buscan plataformas como Tiendamia para acceder directamente al catálogo completo de las tiendas más grandes de EE.UU.”, explicó Santiago García Milán, Country Manager de Tiendamia Perú.

