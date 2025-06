Nuevo reporte de Remax Premium: reactivación del crédito hipotecario, estabilidad cambiaria y políticas favorables

Tipologias más vendidos

BUENOS AIRES, BUENOS AIRES, ARGENTINA, June 16, 2025 / EINPresswire.com / -- Según datos de Remax Premium, durante los primeros cinco meses del año, el mercado inmobiliario porteño mostró un claro dinamismo con 837 operaciones acumuladas; mayo 2025 sobresalió con 230 ventas, un aumento significativo respecto al año anterior, y este crecimiento se fundamenta principalmente en la reactivación del crédito hipotecario, estabilidad cambiaria y políticas favorables para la vivienda.Tipologías más vendidas.Las preferencias reflejan una clara orientación hacia departamentos pequeños y medianos, destacando principalmente los departamentos de dos ambientes con 208 unidades vendidas y tres ambientes con 171 unidades vendidas. Estas tipologías siguen siendo las favoritas debido a su funcionalidad, precio accesible y su facilidad para inversión y alquiler.Los PH, muy buscados por combinar la privacidad de una casa y el bajo costo de mantenimiento, acumulan 129 unidades vendidas, manteniéndose como una elección popular para familias jóvenes y profesionales independientes. En tanto, los departamentos de un ambiente registraron 88 operaciones, consolidándose como opciones para inversores o estudiantes debido a su accesibilidad y rentabilidad en alquileres temporarios. Por último, las casas tradicionalmente valoradas por la privacidad y amplitud, acumularon 82 ventas, mostrando una demanda constante en segmentos específicos del mercado.Barrios con más movimiento.Los barrios con mayor cantidad de operaciones inmobiliarias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron liderados por Caballito, que se posiciona una vez más como epicentro del movimiento inmobiliario con 64 operaciones cerradas. Su ubicación estratégica, buena conectividad y amplia oferta de propiedades lo convierten en un favorito constante entre compradores e inversores.Le sigue Palermo con 46 operaciones, manteniendo su protagonismo como barrio trendy, ideal para jóvenes profesionales y con alto potencial de alquiler. Belgrano alcanza las 40 operaciones, consolidándose como un clásico para familias que buscan calidad de vida, seguridad y cercanía con zonas escolares y comerciales. Almagro, con 37 operaciones, sorprende por su crecimiento constante en los últimos meses, impulsado por su buena relación precio-ubicación. Finalmente, Villa Urquiza se ubica con 35 operaciones, destacando su transformación en los últimos años como polo residencial moderno y conectado, especialmente valorado por nuevas familias. Estos datos reflejan una clara tendencia del mercado hacia zonas tradicionales con alta demanda sostenida y excelente proyección de inversión.Costo m2.Los datos correspondientes a mayo de 2025 reflejan con claridad el posicionamiento de las zonas premium en el mapa inmobiliario de CABA y zonas norte del AMBA. El análisis del costo promedio por metro cuadrado permite identificar no solo el valor de mercado, sino también las zonas de mayor expectativa de retorno para inversores.Puerto Madero lidera ampliamente el ranking con un valor promedio de USD 5.027/m², lo que reafirma su perfil de barrio top, con baja rotación y alta demanda sostenida. Atractivo para proyectos exclusivos y clientes de alta gama. Le siguen varias zonas de Palermo: Palermo Chico (USD 3.587/m²), con su mix entre lo residencial y lo institucional. Palermo Soho (USD 3.093/m²), epicentro del lifestyle urbano con fuerte presencia de desarrollos boutique. Palermo Nuevo (USD 2.533/m²) y Palermo Hollywood (USD 2.484/m²), que completan un abanico de oportunidades diversas dentro de un mismo distrito. Nordelta irrumpe fuerte desde Zona Norte con USD 3.347/m², confirmando su consolidación como ciudad-pueblo con oferta residencial premium y un perfil familiar creciente.Vicente López (USD 3.111/m²) y Núñez (USD 2.493/m²) reflejan la presión al alza que sigue ganando la franja costera norte, muy buscada por su conectividad, calidad de vida y presencia de verde. Por su parte, Coghlan, con USD 3.009/m², sorprende en este ranking, señalando una suba sostenida en su valorización gracias al desarrollo de nuevos emprendimientos y mejoras urbanísticas.Conclusión: un mercado en expansión. El mercado inmobiliario atraviesa su mejor momento en años. En abril 2025 se registraron 5.471 escrituras, marcando un récord absoluto desde 2018. Este repunte representa un aumento interanual del 50,5% y un crecimiento mensual del 15,2%, consolidando una tendencia expansiva clara. El valor promedio por operación fue de USD 114.767, destacando un ticket medio más alto impulsado por operaciones de mayor escala y revalorización de zonas premium.

