HEALING STREAMS

La Expectación Global Crece por las Corrientes de Sanidad en Vivo con el Pastor Chris – del 18 al 20 de Julio de 2025

LAGOS, LAGOS, NIGERIA, July 15, 2025 / EINPresswire.com / -- El mundo se prepara para una experiencia sobrenatural con la llegada de la 14.ª edición de las Corrientes de Sanidad en Vivo con el Pastor Chris, que se llevará a cabo del viernes 18 al domingo 20 de julio de 2025.Este evento, anticipado a nivel mundial, promete una manifestación transformadora de sanidad, milagros y encuentros divinos. Organizado por el reconocido ministro de sanidad y presidente de Loveworld Inc., el Pastor Chris Oyakhilome, Healing Streams se ha convertido en uno de los encuentros de sanidad más impactantes en la historia moderna.Con millones de vidas transformadas a lo largo de ediciones anteriores, este movimiento global ha dejado un legado de testimonios reales que siguen trayendo esperanza y restauración a personas de todas partes del mundo.Un Movimiento Mundial de MilagrosDesde su lanzamiento, Healing Streams ha alcanzado a naciones de todos los continentes , brindando testimonios impresionantes de personas que han sido sanadas de enfermedades terminales, afecciones crónicas y luchas mentales. Estas transformaciones confirman las palabras del Pastor Chris:“¡Los milagros son reales, y serás sanado—si tan solo crees!”Un ejemplo destacado es el de Dmitry Hyon, de Corea del Sur, quien sufrió dolor espinal severo durante más de 20 años. Durante la pasada edición, el Pastor Chris oró por él y proclamó su libertad. Inmediatamente, fue sanado.“El dolor se ha ido. Los dolores de cabeza desaparecieron. Siento gozo en mi alma”, compartió Dmitry.También está el testimonio de Rinnie, de las Islas Salomón, quien sufría de úlceras e hipertensión. “Desde que el Pastor Chris ministró, no he tenido más calambres ni palpitaciones. ¡Estoy completamente sana!” relató con alegría.Estos son solo dos ejemplos entre miles que se han dado en cada edición del evento, evidenciando el poder de Dios para sanar hoy.Cómo ParticiparLa participación es gratuita y está abierta a todas las personas, sin importar nacionalidad o creencias religiosas. Solo debes registrarte en la plataforma Herald compartir tus peticiones de oración o necesidades de sanidad. Un equipo de apoyo espiritual estará disponible antes y durante el evento.Una Experiencia Multilingüe y GlobalLo que distingue a este evento es su accesibilidad sin fronteras. Las Corrientes de Sanidad serán transmitidas en vivo por Healing Streams TV, todas las redes de Loveworld, canales de televisión, emisoras de radio y plataformas de streaming.Además, el programa será traducido simultáneamente a múltiples idiomas y dialectos, permitiendo que personas en ciudades, pueblos remotos, escuelas, iglesias y hogares de todo el mundo puedan participar. Esta es una sanidad sin límites—disponible en todas las naciones y accesible para todos.Oración Global y Movilización LocalCon la cercanía del evento, miles de creyentes participan en una cadena global de oración 24/7 a través de, donde se puede elegir un espacio de 15 minutos para interceder por las naciones.También hay millones llevando a cabo campañas locales de sanidad utilizando la revista Healing to the Nations, compartiendo testimonios en hospitales, escuelas, mercados y comunidades, encendiendo la fe y llevando esperanza a lugares olvidados.Camino a Healing Streams – Temporada 14Ya se transmite diariamente la Temporada 14 del programa “Camino a Healing Streams”, a las 12:00 PM y 4:00 PM GMT+1 en Healing Streams TV. El programa presenta testimonios, enseñanzas bíblicas y preparativos especiales que edifican la fe y preparan el corazón de los participantes.Qué Puedes EsperarCada uno de los tres servicios incluirá:Alabanza inspirada para conectar con la presencia de Dios.Enseñanzas que edifican la fe sobre la Palabra de Dios y la sanidad divina.Oración intercesora global dirigida por líderes espirituales.Ministración directa de sanidad del Pastor Chris para personas de todo el mundo.Una Cita con lo Sobrenatural Healing Streams no es solo un evento ; es un movimiento espiritual global que transforma vidas, familias y naciones. A medida que crece la anticipación, la fe aumenta y el mundo se prepara para un nuevo derramamiento de poder divino.Si estás esperando un milagro, intercediendo por alguien, o anhelando un nuevo encuentro con Dios—este es tu momento.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.