Serbia committed to developing stable, partnership relations with Belarus

Вулин је том приликом саопштио да овај пројекат Европска унија финансира са 6,5 милиона евра, а Национална служба за запошљавање (НСЗ) суфинансира са 3,5 милиона евра. Пројекат, како је објаснио, предвиђа да у простору који припада општинама и локалним самоуправама буду успостављени клубови за тражење посла, центри за информисање и професионално саветовање и самоуслужне радне станице. Министар је навео да ће у наредном периоду, уз финансијску помоћ ЕУ, бити отворено 40 нових клубова за тражење посла, 10 центара за информисање и професионално саветовање и 80 самоуслужних радних станица. Према његовим речима, овај пројекат има за циљ да помогне незапосленима да унапреде знање и вештине за активно тражење посла и на тај начин постану конкурентнији на тржишту рада. Вулин је истакао да укључивање локалних самоуправа у овај пројекат показује да оне препознају проблем незапослености и хоће да га реше. Он је указао на то да је ове године за мере активне политике запошљавања опредељено 2,8 милијарди динара и још 550 милиона динара за особе са инвалидитетом. Такође, како је подсетио, активним мерама запошљавања обухваћено је 138.925 особа , при чему је 22.000 њих обухваћено финансијским мерама које даје НСЗ, што је повећање од готово 300 одсто у односу на протеклу годину. Према његовим речима, више од 6.000 особа је кроз разне обуке стекло нова знања и вештине које су битне за тражење посла.

