Succès Mondial en Santé Publique : Le Sénégal Elimine le Trachome, Une Maladie Cécitante

Le Sénégal a éliminé le trachome , une maladie cécitante, en tant que problème de santé publique. La nouvelle, confirmée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ce 15 juillet 2025, signifie que plus de 9 millions de personnes dans le pays ne risquent plus de perdre la vue à cause de cette maladie. Cela rapproche également un peu plus l'objectif ambitieux de l'OMS d'éliminer le trachome à l'échelle mondiale.Le trachome est causé par une infection bactérienne. Des infections répétées provoquent des cicatrices à l'intérieur de la paupière, faisant pivoter les cils vers l'intérieur, qui frottent alors contre l'œil à chaque clignement. Les personnes décrivent la douleur comme celle d’avoir du sable dans les yeux et finissent souvent par s’arracher les cils ou les raser avec une lame de rasoir.Une patiente sénégalaise atteinte de trachome avancé, Ndiatte Ndiaye, âgée d’une soixantaine d’années et originaire de Touba, a même raconté avoir utilisé du chewing-gum pour coller ses paupières afin d’atténuer la douleur : « Quand mes cils me piquaient, je les redressais. Je prenais un chewing-gum et je le collais vers le haut. J’étais soulagée ainsi. Mais si je ne les fixais pas, ils recommençaient à piquer et à faire mal, et je ne voyais rien – je ne pouvais rien faire. »Non traité, le trachome peut entraîner une perte de vision permanente, empêchant les personnes d’accéder à l’éducation, de gagner leur vie et de s’occuper de leur famille. Ndiatte Ndiaye fait partie des plus de 30 000 personnes ayant bénéficié d’une chirurgie simple de la paupière, soutenue par Sightsavers Sénégal, pour soulager la douleur, prévenir la perte de vision et restaurer leur confiance et autonomie.Dr Mouctar Dieng Badiane, Coordonnateur programme national de promotion de la sante oculaire du Sénégal au niveau du ministère de la Sante déclare :« Au Sénégal, l’élimination du trachome n’est pas seulement un succès de santé publique. C’est l’histoire d’un pays qui a su mobiliser ses communautés, ses professionnels de santé et ses partenaires pour transformer une menace silencieuse en victoire collective. Cette réussite incarne la détermination à inscrire durablement la santé oculaire dans les priorités nationales. »Cheikh Ibrahima Seck, directeur pays de Sightsavers Sénégal qui a appuyé le ministère de la Santé du Sénégal dans cette élimination a déclaré :« Félicitations au Sénégal pour l’élimination du trachome, une maladie cruellement cécitante. À une époque où de nombreux progrès récents en santé mondiale sont menacés, il faut célébrer cette réussite monumentale. Voyez ce que nous pouvons accomplir lorsque les ministères de la santé, les ONG, les bailleurs et des milliers d’agents de santé communautaires unissent leurs forces.Il faut aussi garder en tête que cette annonce est à la fois une célébration et un engagement à rester vigilants pour éliminer le trachome partout. »Il a fallu 13 ans au Sénégal pour éliminer le trachome. En plus des opérations chirurgicales, Sightsavers a appuyé l’administration de près de 4,2 millions de doses de médicaments et formé 45 chirurgiens spécialisés à travers le pays, dont l’expertise bénéficiera au système de santé national pendant des années. Ce travail a été financé par des bailleurs internationaux, notamment la Fondation Gates, la Children’s Investment Fund Foundation (CIFF), la Fondation ELMA et Virgin Unite.Le nombre de personnes à risque de trachome dans le monde est passé de 1,5 milliard en 2002 103 millions en 2024 , soit une baisse de plus de 93 %, selon l’OMS. Mais malgré ces avancées spectaculaires, la maladie demeure la première cause infectieuse de cécité dans le monde.En plus du Sénégal, Sightsavers a également soutenu le Ghana, la Gambie, le Malawi, le Bénin, le Mali et le Pakistan dans leurs efforts pour éliminer le trachome en tant que problème de santé publique. D’autres pays devraient annoncer leur élimination en 2025 et 2026. Grâce aux traitements déployés par les programmes de Sightsavers, plus de 100 millions de personnes ne sont désormais plus menacées dans leur santé, leur éducation ou leur avenir économique à cause de maladies tropicales négligées évitables comme le trachome.L’élimination du trachome au Sénégal a également été soutenue par le programme Act to End Neglected Tropical Diseases (West) de l’USAID mis en œuvre par FHI 360, le programme ENVISION de l'USAID mis en œuvre par RTI International, ainsi que de Pfizer et de l’Initiative Internationale pour le Trachome (ITI).FINNotes à l’éditeur:1. Organisation mondiale de la Santé (2019), Éliminer le trachome : l’OMS annonce des progrès durables avec des centaines de millions de personnes qui ne sont plus à risque d’infection. ( https://www.who.int/news/item/27-06-2019-eliminating-trachoma-who-announces-sustained-progress-with-hundreds-of-millions-of-people-no-longer-at-risk-of-infection 2. Organisation mondiale de la Santé (2024), Relevé épidémiologique hebdomadaire n° 28. ( https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/378195/WER9928-eng-fre.pdf 3. Organisation mondiale de la Santé (2024), Page web sur le trachome. ( https://www.who.int/health-topics/trachoma A propos de Sightsavers:Sightsavers est une organisation internationale qui travaille avec les gouvernements et les partenaires de plus de 30 pays à revenu faible et intermédiaire en Afrique et en Asie pour :• créer un monde plus égalitaire où les personnes handicapées peuvent accéder aux soins de santé, à l'éducation et à l'emploi sans discrimination.lutter contre la cécité et les déficiences visuelles évitables, , notamment la cataracte et les erreurs de réfraction telles que la myopie.• traiter et éliminer les maladies tropicales négligées , et,• créer un monde plus égalitaire où les personnes handicapées peuvent accéder aux soins de santé, à l'éducation et à l'emploi sans discrimination.Sightsavers est un organisme caritatif enregistré au Royaume-Uni (numéros d'organisme caritatif enregistré 207544 et SC038110Plus d’informations www.sightsavers.org

