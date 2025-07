SONOFF erweitert iHost Open-Source-Projekt

Home Assistant over iHost erhält leistungsstarke neue Add-ons und inspiriert breitere Entwickler-Integrationen

SHENZHEN, CHINA, July 16, 2025 / EINPresswire.com / -- SONOFF hat kürzlich bedeutende Updates für sein iHost Open-Source-Projekt angekündigt und eine Reihe leistungsstarker neuer Add-ons vorgestellt, die im Rahmen des Teilprojekts Home Assistant over iHost entwickelt wurden. Diese Updates verbessern nicht nur die Integration von Home Assistant auf iHost, sondern demonstrieren auch SONOFFs Engagement für ein offenes, flexibles und entwicklerfreundliches Smart-Home-Ökosystem.Über iHostSONOFF iHost ist ein eigenständiger Smart-Home-Hub mit einem Quad-Core Cortex-A55 Prozessor, 2 GB RAM, 8 GB eMMC-Speicher sowie integriertem Zigbee, Matter-fähigem Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, Mikrofon und Lautsprecher – alles in einem kompakten, industrietauglichen Design. Mit einem Preis von ca. 79 USD nach 20 % Rabatt auf den UVP von 99 USD bietet iHost eine leistungsstarke und dennoch erschwingliche Alternative zu Raspberry-Pi-basierten DIY-Setups und ermöglicht den Nutzern, ihre Geräte lokal mit erhöhter Stabilität und Sicherheit zu verwalten.Über das iHost Open-Source-ProjektDieses Projekt wurde ins Leben gerufen, um die Möglichkeiten auszuloten, verschiedene Open-Source-Smart-Home-Plattformen – und sogar andere Lightweight-Betriebssysteme – auf iHost auszuführen. Ziel ist es, das volle Potenzial von iHost als vielseitigen lokalen Smart-Home-Hub zu erschließen. Das Teilprojekt Home Assistant over iHost dient dabei als Vorzeigeintegration und soll Entwickler inspirieren, weitere Plattformen wie ioBroker, OpenHAB und Domoticz für iHost anzupassen.Getreu seinem Versprechen hat das SONOFF-Team kontinuierlich essentielle Add-ons für das Home Assistant over iHost Teilprojekt entwickelt und veröffentlicht, um dessen Vollständigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Attraktivität zu steigern:1. iHost Hardware Control: Registriert iHost-Tasten und -Indikatoren als Entities in Home Assistant für flexible Automatisierungen.2. SONOFF Dongle Flasher: Ermöglicht Firmware-Flashing für SONOFF Zigbee Dongles direkt über iHost.3. SiliconLabs Zigbee/OpenThread Multiprotocol Add-on: Ermöglicht die gleichzeitige Nutzung der Zigbee- und OpenThread-Protokolle auf einem einzigen Funkmodul basierend auf Silicon Labs.4. Node-RED: Visuelle Programmierung für Automatisierungs-Workflows von Geräten, APIs und Services.5. ESPHome Device Builder: Erstellung, Kompilierung und Flashen von ESPHome-Firmware für ESP-basierte Geräte innerhalb von Home Assistant auf iHost.6. Matter Bridge: Macht Home Assistant-Geräte als Matter-kompatible Accessories verfügbar, um Integration mit Apple Home, Google Home, Alexa und weiteren Plattformen zu ermöglichen.7. eWeLink-Remote Gateway: Verbindet eWeLink-Remote-Geräte über BLE-Proxy und erweitert so die Fernsteuerungsmöglichkeiten innerhalb von Home Assistant.8. Matter Server: Bietet Matter-Protokoll-Serverfunktionen für breitere Interoperabilität innerhalb von Home Assistant.Unterstützung der 32-Bit-ArchitekturSONOFF erkennt an, dass iHost derzeit auf einer 32-Bit-ARM-Architektur basiert und Home Assistant angekündigt hat, nach Dezember 2025 keine offiziellen Updates mehr für 32-Bit-Hardware bereitzustellen. Dennoch wird das SONOFF-Team weiterhin veröffentlichte Add-ons warten und aktualisieren sowie notwendige neue 32-Bit-Add-ons basierend auf Benutzeranforderungen entwickeln, um eine stabile und kontinuierliche Nutzererfahrung sicherzustellen."Unsere Vision mit iHost ist es, eine wirklich entwicklerfreundliche Smart-Home-Plattform zu schaffen, die Innovation und lokalisierte Lösungen fördert", sagte der Entwicklungs-Teamleiter bei SONOFF. "Home Assistant over iHost zeigt, was möglich ist, und wir laden weitere Entwickler ein, zusätzliche Plattformen auf iHost zu adaptieren und so ein offenes Ökosystem mit unbegrenztem Potenzial zu schaffen."Das iHost Open-Source-Projekt, einschließlich Home Assistant over iHost und der wachsenden Anzahl an Add-ons, ist vollständig auf GitHub verfügbar, mit detaillierter Dokumentation und Installationsanleitungen. SONOFF lädt Entwickler, Maker und Smart-Home-Enthusiasten ein, zu erkunden, beizutragen und gemeinsam eine offene Smart-Home-Zukunft zu gestalten.Erkunde und unterstütze das iHost Open-Source-Projekt noch heute: https://github.com/iHost-Open-Source-Project

