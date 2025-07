حملة العودة للتعليم

صندوق الأمان يطلق حملة العودة للتعليم لعام 2025 لاستقبال فوج جديد من الشباب الأيتام للعام الدراسي الجديد

AMMAN, JORDAN, July 15, 2025 / EINPresswire.com / -- أطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام حملته السنوية للعودة لل تعليم لهذا العام تحت شعار "أنت سندي – تبرع لأكمّل المشوار"، بهدف استقبال 75 مستفيد جديد من الشباب الأيتام سواء من خريجي دور الرعاية أو من الأيتام ذوي الظروف المادية الصعبة من مختلف محافظات المملكة ممن أتموا سن ال 18 وانقطعت عنهم سبل الدعم.يسعى صندوق الأمان من خلال حملته التي تستمر خلال شهري تموز وآب إلى تعزيز وعي المجتمع والأفراد والشركات بأهمية دعم الشباب الأيتام، تأكيدًا على مسؤولية الجميع في تحقيق التكافل الاجتماعي. ويدعو الصندوق إلى توجيه جزء من ميزانيات المسؤولية المجتمعية لدعمه، بهدف تمكين المزيد من الشباب من الاستفادة من برامجه التعليمية، والتي تشمل التعليم الجامعي والتدريب المهني، والمعيشية، من مصروف شهري، وسكن آمن، وتأمين صحي، إلى برامج تطوير الذات وبناء القدرات والصحة النفسية، من خلال تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والرقمية، لتعزيز ثقة الشباب بأنفسهم ورفع جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.تُسلّط حملة هذا العام الضوء على قصص الشباب الأيتام أنفسهم، حيث يشاركون رسائلهم وأحلامهم ويعبّرون عن امتنانهم العميق للمتبرعين الذين كانوا الداعم الأساسي في رحلتهم التعليمية، ويحثّونهم على الاستمرار في هذا العطاء لمواصلة مشوارهم مع الصندوق، إيمانًا برسالته وأثره. كما يوجّه الشباب شكرهم الخاص لكل من ساهم في حملة "س من الناس" خلال شهر رمضان، التي شكّلت نقطة تحوّل في حياتهم بتغطية كامل تكاليف الفصل الدراسي الثاني، ويجددون الدعوة للاستمرار في هذا الطريق النبيل إلى جانبهم.وفي تعليقها على إطلاق الحملة، قالت المدير العام لصندوق الأمان، السيدة نور الحمود: "مسؤوليتنا جميعًا أن نكون السند الحقيقي لشبابنا الأيتام؛ نمنحهم الأمان، ونوفر لهم الدعم اللازم لاستكمال مسيرتهم بثقة ونضعهم على الطريق الصحيح." وأضافت: "تُعد حملة العودة للتعليم ثاني أكبر حملاتنا السنوية، فمشاركة الأفراد والمؤسسات فيها تُشكّل فرصة حقيقية لفتح أبواب جديدة أمام الشباب الأيتام، وتزودهم بأهم الأدوات التي يحتاجونها ليعتمدوا على ذاتهم. فبوجود مجتمع يؤمن بهم و بقدراتهم، ويقف إلى جانبهم، يصبح كل شخص مصدر أمل وسند لشاب يتيم يسعى لتحقيق حلمه. "يمكن لجميع الأفراد تقديم تبرعاتهم وزكاتهم وصدقاتهم لدعم تعليم شباب الأمان الأيتام من خلال جميع طرق التبرع المتاحة والتي تسهل عملية الدعم سواء من خلال الاتصال بفريق الصندوق على رقمهم المباشر 065664427 أو زيارة مقر الصندوق الرئيسي في دابوق أو فرعه في سيتي مول، طابق P1. بالإضافة إلى خيار تقديم التبرعات عن طريق المنصات الإلكترونية مثل خدمة CliQ باسم Amanfund، إي فواتيركم، المحافظ الإلكترونية (زين كاش، أورانج موني، أمنية UWallet)، التطبيقات الإلكترونية (طلبات، كريم، وتطبيقات البنوك ضمن لائحة الجمعيات الخيرية)، أو عبر الموقع الإلكتروني: https://alamanfund.jo/donate تأسس صندوق الأمان لمستقبل الأيتام كمؤسسة غير ربحية عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا لتمكين الشباب الأيتام من خريجي دور الرعاية بعد سن الـ18 من خلال تزويدهم بمنح التعليم والدعم المعيشي والتطوير الذاتي والصحة النفسية.كما تشمل برامجه أيضاً فئة الشباب الأيتام من مختلف أنحاء المملكة الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة تعيق استمرارهم في التعليم، حيث يتم تزويدهم بمنح تعليمية وفقًا لشروط ومعايير محددة، إلى جانب برامج التطوير الذاتي. منذ تأسيسه وحتى الآن دعم الصندوق نحو 4945 شاب يتيم منهم 66% من الإناث، وتخرج 3580 شاب وشابة، وحالياً يدعم الصندوق 697 على مقاعد الدراسة.

