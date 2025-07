SIDE Training Session

صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يطلق إطار الكفايات ( SIDE ) لتعزيز كفاءات الشباب وبناء قدراتهم

AMMAN, JORDAN, July 10, 2025 / EINPresswire.com / -- يواصل صندوق الأمان لمستقبل الأيتام جهوده في تمكين وتأهيل الشباب الأيتام لحياة ومستقبل أكثر استقلالاً، وسط التحديات التي يواجهونها بعد تخرجهم من دور الرعاية، والتي تعيق تطورهم الشامل واندماجهم في المجتمع، و تشمل هذه التحديات محدودية الوصول إلى التعليم الجيد والتدريب المهني وصعوبة القدرة على التعامل مع المسؤوليات على الصعيدين الشخصي والاجتماعي، بالإضافة إلى ضعف أنظمة الدعم الاجتماعي، ونقص لمعرفة بالوعي الرقمي والسلامة الالكترونية. وفي ظل التطورات السريعة التي تطرأ على سوق العمل بسبب التقدم التكنولوجي والطلب المتزايد على المهارات الرقمية، تزداد هذه التحديات صعوبة.ولذلك أطلق صندوق الأمان إطار كفايات متكامل يعرف بـ SIDE، لمعالجة هذه التحديات من خلال تقديم نهج شامل وقابل للتكيف لتطوير كفاءات الشباب الأيتام. ويستند الإطار إلى المعايير العالمية الحديثة، مثل إطار التعلم 2030 من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، مع موائمته لخصوصية السياق المحلي لضمان تحقيق أثر مستدام وشامل في حياة الشباب الأيتام المشاركين.ويقدم الصندوق سلسلة من الدورات التدريبية المكثفة في مجال التنمية الشخصية، بمشاركة نحو 30 شاباً وشابة من المستفيدين من برامج الصندوق. حيث تستمر هذه ال تدريبات على مدار أسبوعين متتاليين خلال شهر تموز، بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين في مجالات الوعي الذاتي، وإدارة الذات، والذكاء العاطفي.ويطرح البرنامج موضوعات مترابطة تجمع بين البُعد النفسي والتنمية الشخصية، مع دمج الجانب الرقمي، بما يسهم في تنمية القلب والعقل والجسد معًا، وتشمل هذه الموضوعات إدارة المشاعر، والقيم الأخلاقية، والتفكير المنطقي، وحل المشكلات، إلى جانب مجموعة من المهارات والشخصية التي تسهم بصورة جوهرية في رسم ملامح مسارات الشباب على الصعيدين الشخصي والعملي.وقد عبرت المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام نور الحمود عن فخرها بإطلاق وتنفيذ تدريبات برنامج SIDE قائلة: " برنامج SIDE هو خطوة حقيقية نحو تمكين شبابنا الأيتام من بناء مستقبل أفضل، ونحن في الصندوق نؤمن بأن هذا النوع من التغيير هو ما يصنع الفارق الحقيقي، حيث تعتبر رحلة التمكين لشبابنا الأيتام المستفيدين هي عملية تحويلية وشخصية مصممة لتلبية احتياجاتهم الفردية، ونحن نلمس أثر هذه التدريبات في حياتهم يوماً بعد يوم، من خلال تغيّر نظرتهم لأنفسهم وقدرتهم على التعامل مع تحديات الحياة بثقة ومسؤولية."منذ تأسيسه وحتى الآن قدم صندوق الأمان لمستقبل الأيتام نحو 189 برنامج بناء قدرات حيث وصل عدد المستفيدين من البرامج إلى نحو 2757 شاب وشابة.صندوق الأمان لمستقبل الأيتام مؤسسة غير ربحية تأسست عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا لتمكين الشباب الأيتام من خريجي دور الرعاية بعد سن الـ18 من خلال تزويدهم بمنح التعليم الجامعي، الكليات والتدريب المهني إضافة للدعم المعيشي الذي يشمل المصروف الشهري، المسكن، التأمين الصحي، ودورات التدريب والتطوير الذاتي والصحة النفسية.كما تشمل برامجه أيضاً فئة الشباب الأيتام الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة تعيق استمرارهم في التعليم، حيث يتم تزويدهم بمنح تعليمية وفقًا لشروط ومعايير محددة، إلى جانب برامج التطوير الذاتي.

