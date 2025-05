برنامج ساعات الأمان

صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يستحدث برنامجًا مبتكرًا لكفالة تعليم الشباب الأيتام عبر الاقتطاع الشهري للموظفين

AMMAN, JORDAN, May 8, 2025 / EINPresswire.com / -- تماشياً مع رؤيته التي تهدف لدعم تعليم الشباب الأيتام فوق سن الـ18، أطلق اليوم صندوق الأمان لمستقبل الأيتام برنامج الاقتطاع الشهري للموظفين بآلية جديدة ومبتكرة تحت اسم "ساعات الأمان"، الذي يتيح للموظفين فرصة إحداث أثر مباشر ومستدام في مستقبل الشباب الأيتام من خلال ال تبرع المستمر لدعم تعليمهم عن طريق اقتطاع شهري لتغطية تكاليف ساعاتهم الدراسية مما يضمن لهم مواصلة تعليمهم واستدامة الدعم المقدم لهم، حيث يعتبر هذا البرنامج من أحد البرامج التي تساعد المتبرعين على قياس الأثر مما يحقِّق تأثيراً طويل الأمد على مستقبل الشباب الأيتام.تم إطلاق البرنامج من خلال جلسة تعريفية يوم الإثنين بحضور ممثلي أقسام الموارد البشرية من عدد من المؤسسات الداعمة منها: بنك الاتحاد، البنك التجاري الأردني، برومين الأردن، شركة الحكمة للأدوية، البنك البنك الأهلي، كيا الأردن، فيليب موريس، مدرسة المشرق، قناة المملكة، مجموعة الماريوت، جمعية جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي، مؤسسة الملكة رانيا، ديجيتال سولوشنز، متحف الاطفال، شركة الكهرباء الأردنية، مدارس كوفنتري الدولية، شركة نوبلز العقارية. وقد تخلّل الجلسة نبذة عن صندوق الأمان وأهدافه إضافة إلى عرض تفصيلي لآلية عمل البرنامج وأهدافه الإنسانية، إلى جانب شرح خطوات مشاركة موظفي الشركات في البرنامج، والتي تتيح لهم المساهمة بشكل مباشر في دعم تعليم وتمكين الشباب الأيتام من خلال اقتطاع شهري ميسر من رواتبهم.ما يميز برنامج "ساعات الأمان" أنه يمكّن الموظفين من التبرع بطريقتين بسيطتين إمّا عن طريق قسم الموارد البشرية في المؤسسات والشركات، حيث يمكن للموظف اختيار باقة التبرع التي تناسبه ليتم اقتطاعها شهرياً من الراتب بالتنسيق مع قسم الموارد البشرية في كل مؤسسة، أو عن طريق مساهمة المتبرعين من خلال جدولة تبرعاتهم بأنفسهم عبر موقع إلكتروني مخصص للبرنامج، ويتميز بخطوات سهلة جداً حيث يستطيع المتبرع اختيار باقة التبرع المناسبة وتحديد عدد الطلاب الذين يرغب في دعمهم، وتحديد تاريخ بدء التبرع ثم تعبئة معلوماته ومعلومات الدفع الإلكتروني ليتم جدولة الاقتطاع الشهري بشكل تلقائي دون الحاجة للمتابعة أو التذكير.وتتدرج باقات التبرع وفقاً لعدد الساعات الدراسية التي يتم تغطيتها، ابتداءً من 2.5 دينار شهري لتغطية ساعة دراسية واحدة سنوياً بمعدل 30 دينار للساعة الواحدة، وحتى 75.5 دينارا شهري لتغطية سنة دراسية كاملة لشاب يتيم تشمل الفصلين الأول والثاني.كما يسعى البرنامج إلى ترسيخ ثقافة العطاء في المجتمع، مع ضمان آليات تبرع شفافة ومرنة تُحافظ على استمرارية الدعم دون انقطاع، بما يتوافق مع أعلى معايير المصداقية والكفاءة.في هذا الإطار، أكدت نور الحمود، المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، أن فريق الصندوق يسعى دائمًا إلى تطوير وسائل التبرع لتكون أكثر سهولة ومرونة، بهدف الوصول الى كافة أفراد المجتمع بسهولة ويُسر وتعزيز مشاركة جميع شرائح المجتمع في دعم رسالته وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والثقة معهم. وأضافت: "نؤمن بأهمية تقديم برامج ذات أثر مستدام، مثل برنامج "ساعات الأمان"، الذي يلبي احتياجات المتبرعين ويفتح أمام شبابنا فرصًا حقيقية لمواصلة رحلتهم التعليمية بثقة ونجاح."يعمل الصندوق على تمكين الشباب الأيتام فوق سن الـ18 عبر توفير برامج متكاملة تشمل المنح التعليمية، الدعم المعيشي وبرامج بناء القدرات والصحة النفسية، لضمان تزويدهم بأهم الأدوات التي يحتاجونها للاندماج الفعّال في المجتمع والحصول على فرص مناسبة في سوق العمل. كما يُركِّز الصندوق على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات من مختلف القطاعات لفتح آفاق وفرص جديدة يسعى من خلالها إلى تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع مما يُعزِّز الاستدامة في العطاء والتطوير.للمزيد من المعلومات وفي حال الرغبة بالمساهمة في برنامج "ساعات الأمان" ، يُمكنكم التواصل مع فريق الصندوق على الرقم 065664427، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بصندوق الأمان من خلال الروابط التالية:فيسبوك: https://www.facebook.com/AlAmanFund/ انستغرام : https://www.instagram.com/alamanfund/ لنكد ان : https://www.linkedin.com/company/al-aman-fund-for-the-future-of-orphans/ الموقع الإلكتروني المخصص لبرنامج "ساعات الأمان" : https://recurring.alamanfund.jo/

