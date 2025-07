Elinta Charge annonce une initiative pour renforcer la fiabilité de la recharge électrique

Bornes De Recharge - Garantie 5 Ans Vaidas Bielinis, PDG d’Elinta Charge CityCharge V2 | Recharge professionnelle | Elinta Charge

La pensée à court terme freine l’adoption des VE. Elinta Charge mise sur la durabilité avec 99,2 % de disponibilité et 5 ans de garantie.

Trop de produits dans ce secteur sont surdimensionnés en logiciel et mal bâties en matériel” — Vaidas Bielinis, PDG d’Elinta Charge

KAUNAS, KAUNO APSKRITIS, LITHUANIA, July 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- Le marché des véhicules électriques témoigne d'une croissance rapide. Mais certaines parties de ce secteur commencent à se fissurer.

Les gouvernements investissent des milliards. Les constructeurs automobiles lancent des modèles dans tous les segments. Les consommateurs sont prêts. Et pourtant, une frustration revient sans cesse : des bornes de recharge qui tombent en panne trop souvent et trop rapidement.

Dans la course au déploiement de l’infrastructure, trop de bornes de recharge sont traitées comme de la technologie jetable, construites pour atteindre des objectifs à court terme au lieu de garantir une fiabilité à long terme. Lorsqu’elles tombent en panne, ce n’est pas seulement un inconvénient : c’est toute la confiance dans l’écosystème des VE qui est remise en question.

La réalité est claire : la durabilité des bornes est un élément fondamental pour une adoption durable des VE.

Le problème : du matériel fragile, des solutions cosmétiques

Aujourd’hui, une grande partie du marché se concentre sur les fonctionnalités « intelligentes », les plateformes de paiement ou le design des applications, tandis que le matériel physique échoue silencieusement.

Des composants de mauvaise qualité et une conception marécageuse permettent aux fabricants de vendre des bornes à bas prix. Mais ce faisant, ils compromettent le déploiement durable de l’infrastructure VE en Europe et ailleurs.

De nombreuses bornes ne tiennent pas plus de 1 à 2 ans avant de rencontrer de graves problèmes de performance. Et souvent, la garantie expire au premier signe de dysfonctionnement, généralement entre 12 et 24 mois après l’installation.

Une borne de recharge pour VE ne devrait pas être un objet jetable. Une station de recharge intelligente ne se résume pas à l’application la plus avancée. C’est une borne capable de résister à une utilisation fréquente et à des conditions climatiques extrêmes pendant de nombreuses années.

Les vrais indicateurs de durabilité des bornes

Alors, comment les particuliers, les entreprises ou les collectivités peuvent-ils distinguer les produits durables des produits jetables ? Les signes sont clairs :

- Disponibilité dans le temps: pas seulement lors des projets pilotes, mais sur des centaines d’unités, en conditions réelles.

- Durée de garantie: une garantie de 1 ou 2 ans en dit long sur le niveau de confiance du fabricant dans son propre produit.

- Qualité des composants : des composants de qualité industrielle et des matériaux de boîtier robustes garantissent des performances stables.

En résumé, si une borne n’est pas conçue pour durer plusieurs années, elle n’est pas adaptée à la transition vers le véhicule électrique.

Une approche fondée sur les données: la réponse d’Elinta Charge

L’entreprise européenne Elinta Charge répond à ces défaillances du secteur en faisant ce que peu osent faire : aligner sa garantie sur la performance réelle de ses bornes.

À partir des unités fabriquées en juillet 2025, Elinta Charge proposera (des options peuvent être soumises à des conditions différentes):

- Une garantie de 5 ans sur ses modèles AC standards: HomeBox Slim et toute la gamme CityCharge (V2, M2, H2, et 43)

- Une garantie de 4 ans sur la HomeBox Lite

Cette décision est soutenue par des données de performance : les stations de recharge Elinta Charge affichent actuellement un taux de disponibilité moyen de 99,2 %.

« Trop de produits dans ce secteur sont surdimensionnés en logiciel et mal bâties en matériel », déclare Vaidas Bielinis, PDG d’Elinta Charge. « Nous avons fait l’inverse. Nous avons commencé par la durabilité. Et aujourd’hui, nous la soutenons par une garantie qui reflète les vrais besoins du marché. »

« Nous remettons en question la définition du mot "intelligent" », ajoute Dainius Janulevičius, CTO. « Être intelligent, c’est être fiable, conçu pour un usage réel et pour l’échelle. »

Une vision plus large : pourquoi c’est crucial

Chaque borne en panne nuit à la confiance du public. Chaque réparation coûteuse grignote les marges des opérateurs. Chaque garantie à court terme envoie un message clair : nous ne croyons pas en notre propre produit.

Mais une fiabilité à long terme ne fait pas que réduire les coûts de maintenance. Elle construit une infrastructure invisible : celle de la confiance. Celle qui permet aux villes de planifier sereinement, aux flottes de se développer, et aux conducteurs de recharger sans hésiter.

Dans un marché des VE en pleine maturité, la durabilité n’est plus un atout. C’est une exigence de base.

À propos d’Elinta Charge

Elinta Charge conçoit et fabrique des solutions de recharge pour VE robustes et intelligentes, destinées aux usages résidentiels, commerciaux et publics. Présente à l’échelle mondiale, l’entreprise est reconnue pour combiner un matériel durable avec un design modulaire et évolutif, établissant de nouveaux standards de qualité et de fiabilité dans l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.