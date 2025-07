Neue Garantieleistung von Elinta Charge stärkt Vertrauen in Ladeinfrastruktur

EV-Laden: 5 Jahre Garantie Vaidas Bielinis, CEO von Elinta Charge CityCharge V2 | Laden für Unternehmen | Elinta Charge

Kurzfristiges Denken schadet der E-Mobilität. Elinta Charge setzt auf langlebige Hardware, Datenleistung und bis zu 5 Jahre Garantie.

Zu viele Produkte in diesem Bereich sind in der Software überdimensioniert und in der Hardware unterdimensioniert” — Vaidas Bielinis, CEO von Elinta Charge

KAUNAS, KAUNO APSKRITIS, LITHUANIA, July 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- Der Markt für Elektrofahrzeuge wächst schnell. Aber Teile seines Fundaments bekommen Risse.

Die Regierungen investieren Milliarden. Die Autohersteller bringen Modelle in allen Segmenten auf den Markt und die Verbraucher sind bereit. Und doch taucht immer wieder eine Enttäuschung auf - Ladegeräte, die zu oft und zu früh ausfallen.

Im Wettlauf um den Aufbau der Infrastruktur werden zu viele Ladestationen wie Wegwerftechnik behandelt, die für kurzfristige Ziele und nicht für langfristige

Zuverlässigkeit gebaut werden. Wenn sie ausfallen, führt das nicht nur zu Unannehmlichkeiten, sondern auch zu einem Vertrauensverlust in das gesamte Ökosystem der Elektromobilität.

In Wahrheit ist die Langlebigkeit der Ladegeräte ein grundlegender Bestandteil einer nachhaltigen Einführung von E-Fahrzeugen.

Das Problem: Anfällige Hardware, kosmetische Korrekturen

Heutzutage konzentriert sich ein Großteil des Marktes auf intelligente Funktionen, Abrechnungsplattformen oder App-Design, während die physische Hardware im Hintergrund stillschweigend versagt.

Dank minderwertiger Komponenten und ungeschickter Technik können die Hersteller Ladegeräte zu niedrigen Preisen verkaufen. Doch damit untergraben diese Hersteller den nachhaltigen Ausbau der E-Infrastruktur in Europa und darüber hinaus.

Viele Ladestationen halten nicht länger als 1 bis 2 Jahre, bevor es zu größeren Leistungsproblemen kommt. In der Zwischenzeit läuft die Garantie oft beim ersten Anzeichen von Problemen aus, in der Regel nur 12 bis 24 Monate nach der Installation.

Ein EV-Ladegerät sollte kein Wegwerfartikel sein.

Eine intelligente EV-Ladestation ist nicht die Station mit der fortschrittlichsten

App. Es geht um ein Ladegerät, das häufige Nutzung und extreme Wetterbedingungen über Jahre hinweg aushält.

Die wahren Indikatoren für die Langlebigkeit von Ladestationen

Wie können also private Nutzer, Unternehmen und Stadtverwaltungen langlebige Produkte von Wegwerfprodukten unterscheiden? Die Signale sind eindeutig:

● Uptime über die Zeit: Nicht nur während Pilotprojekten, sondern über Hunderte von Einheiten unter realen Bedingungen.

● Garantieleistungen: Eine 1- oder 2-Jahres-Garantie sagt alles aus, was Sie über das Vertrauen des Herstellers wissen müssen.

● Qualität der Komponenten: Komponenten in Industriequalität und hochwertige Gehäusematerialien gewährleisten eine stabile Leistung Ihres Ladegeräts.

Einfach ausgedrückt: Ein Ladegerät, das nicht für eine jahrelange Lebensdauer ausgelegt ist, eignet sich nicht für die Umstellung auf Elektrofahrzeuge.

Ein datengesteuerter Ansatz für Langlebigkeit: Elinta Charge reagiert

Das europäische Unternehmen für Ladetechnologie Elinta Charge reagiert auf diese Versäumnisse der Branche, indem es etwas tut, wozu nur wenige bereit sind: Es verlängert seine Garantie entsprechend der tatsächlichen Leistung seiner Ladegeräte.

Beginnend mit Geräten, die im Juli 2025 hergestellt werden, wird Elinta Charge (Optionale Funktionen können gesonderte Bedingungen haben.) anbieten:

● Eine 5-Jahres-Garantie auf seine AC-Flaggschiff-Modelle: HomeBox Slim und die gesamte CityCharge-Reihe (V2, M2, H2 und 43)

● Eine 4-Jahres-Garantie auf die HomeBox Lite

Dieser Schritt wird durch Leistungsdaten untermauert. Elinta Charge-Ladestationen arbeiten derzeit mit einer durchschnittlichen Betriebszeit von 99,2 %.

„Zu viele Produkte in diesem Bereich sind in der Software überdimensioniert und in der Hardware unterdimensioniert“, sagt Vaidas Bielinis, CEO von Elinta Charge. "Wir haben den umgekehrten Weg eingeschlagen. Wir haben mit Langlebigkeit begonnen. Jetzt unterstützen wir sie mit einer Garantie, die den tatsächlichen Bedürfnissen des Marktes entspricht.

„Wir fordern die Branche heraus, neu zu überdenken, was ‚smart‘ wirklich bedeutet“, fügt Dainius Janulevičius, CTO, hinzu. „Smart bedeutet zuverlässig, gebaut, um tatsächlich genutzt zu werden und zu skalieren.“

The Bigger Picture: Warum dies wichtig ist

Jedes ausgefallene Ladegerät schadet dem Vertrauen der Öffentlichkeit. Jede kostspielige Reparatur schmälert die Gewinnspanne des Betreibers. Jede kurzfristige Garantie sagt der Welt: Wir glauben nicht an unser eigenes Produkt.

Doch langfristige Zuverlässigkeit senkt nicht nur die Wartungskosten. Sie schafft eine unsichtbare Infrastruktur des Vertrauens, die es Städten ermöglicht, zuversichtlich zu planen, Flotten zu erweitern und Fahrern, sich auf das System zu verlassen, ohne es zu hinterfragen.

In einem heranreifenden Markt für Elektrofahrzeuge ist Langlebigkeit kein Bonus mehr - sie ist die Basis.

Über Elinta Charge

Elinta Charge entwickelt und fertigt robuste, intelligente Ladelösungen für private, gewerbliche und öffentliche Anwendungen. Das weltweit tätige Unternehmen ist dafür bekannt, langlebige Hardware mit modularem, zukunftssicherem Design zu kombinieren und damit neue Maßstäbe für Qualität und Langlebigkeit in der EV-Infrastruktur zu setzen.

