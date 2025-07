بحضور 10,000 متفرج.. عمرو دياب يُشعل مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة بأمسية لا تُنسى

الهضبة عمرو دياب يتألق على مسرح عبادي الجوهر أرينا وسط تفاعل جماهيري ضخم في ليلة لا تُنسى من موسم جدة عمرو دياب ولحظة تألق لا تُنسى على مسرح عبادي الجوهر أرينا عمرو دياب يتوسط جمهوره في جدة بأمسية ساحرة صوت الهضبة يملأ الأجواء وحماس الجمهور يضيء المسرح

عمرو دياب يُبهر جمهور جدة في أمسية استثنائية بمسرح عبادي الجوهر، مقدّمًا أشهر أغانيه وألبومه الجديد أمام 10,000 متفرج متفاعل.

JEDDAH, SAUDI ARABIA, July 12, 2025 / EINPresswire.com / -- أحيا النجم المصري عمرو دياب ليلة استثنائية ضمن فعاليات موسم جدة، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، بحضور 10,000 شخص، في حفلٍ نفدت تذاكره بالكامل منذ لحظة طرحهاوسط حماس الجماهير، استقبل عمرو دياب بعاصفة من التصفيق والهتاف، حيث قال في بداية الحفل: “جمهور جدة وحشتوني.. الليلة حنغني مع بعض”. ولاقى تفاعلاً كبيرًا من الجمهور الذي كان يردد معه كلمات الأغاني عن ظهر قلب.قدّم “الهضبة” باقة من أشهر أغانيه التي يعشقها جمهوره، إلى جانب مجموعة من أغاني ألبومه الجديد “ابتدينا” التي يؤديها لأول مرة على المسرح في السعودية، لتكون جدة أول مدينة سعودية تشهد عرضًا حيًا لهذا الألبوم.وفي ختام الحفل، وجّه عمرو دياب شكره لموسم جدة، وشركة بنش مارك المنظمة للحفل، ولرئيسها التنفيذي محمد زكي حسنين، قائلاً: “شكرًا بنش مارك.. وشكرًا لأخوي محمد زكي حسنين على التنظيم الرائع والدعم المستمر.”يذكر ان الليلة كانت واحدة من أكثر الحفلات جماهيرية وتفاعلاً هذا الموسم، وأكدت مجددًا المكانة الاستثنائية لعمرو دياب في قلوب جمهوره السعودي

