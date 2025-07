World Bank's significant support for reform processes in Serbia

Вулин, који је награду примио на Свечаној академији у оквиру прославе Дана војних ветерана, истакао је да је та награда значајна свим припадницима министарства које он води. Ми смо неодвојиви део наших ветерана, армије и државе. На овај начин наши ветерани и војска одали су само признање свом пријатељу, који је увек ту да помогне, да се сети, да подели понос зато што имамо овакву армију и ветеране, јер имамо чиме и киме да се поносимо, рекао је Вулин. Он је додао да ће Србија увек бити достојна сећања, наде и живота, док имамо такве људе. Вулин је истакао да њему лично та награда значи много, као и да представља признање које превазилази његов рад. Ово признање вреди више него што вреди мој рад, али ја га доживљавам као велико признање министарству које водим, које је део наше заједнице, које је у стању да се обрадује и пожали министарство које је за људе, навео је он. Министар за рад је закључио да је он само један мали део тог министарства, а то велико признање је велико признање за Министарство рада и још веће за њега лично. Гашић је нагласио да се не смеју заборавити војни ветерани, а окупљени на Свечаној академији желе да се захвале свим знаним и незнаним, који су дали своју младост и животе, као и онима који су остали инвалиди током последњих ратних дешавања на просторима бивше Југославије. Србија мора да оживи успомену и да ода почаст храбрим борцима и јунацима, учесницима свих ратова и оружаних сукоба на простору наше земље, да покаже бригу за војне ветеране, нарочито из периода оружаних сукоба од 1991. до 1999. године. Сигуран сам да ћемо заједничким снагама и вољом у томе успети, рекао је Гашић. Министар одбране изразио је очекивање да ће искуства из прошлости помоћи да Срби буду јединствени и да своју земљу са поносом чувају, као што су то увек и чинили. Ради напретка Србије за бољу будућност, будимо уједињени у тежњи за бољим економским напретком и очувањем идентитета и интегритета Војске Србије, закључио је Гашић. У Дому гарде, поводом Дана војних ветерана, који се по први пут обележава у Србији, уприличен је културно-уметнички програм Студија Фузија из Обреновца. На данашњи дан 1912. године потписано је примирје у Првом балканском рату, а око 400.000 бораца Војске Краљевине Србије постали су "стари ратници", односно ветерани.

