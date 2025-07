Elinta Charge przedłuża gwarancję do 5 lat, stawiając na trwałość infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

Ładowarki EV – 5 lat gwarancji Vaidas Bielinis, dyrektor generalny Elinta Charge CityCharge V2 | Ładowanie biznesowe | Elinta Charge

Elinta Charge ogłasza 5-letnią gwarancję na ładowarki EV, wzmacniając zaufanie do trwałej infrastruktury elektromobilności.

KAUNAS, KAUNO APSKRITIS, LITHUANIA, July 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- Rynek pojazdów elektrycznych szybko rośnie. Jednak jego fundamenty pękają.

Rządy inwestują miliardy. Producenci samochodów wprowadzają modele w każdym segmencie. Konsumenci są gotowi. A jednak wciąż pojawia się powszechny problem – ładowarki, które psują się zbyt często i zbyt wcześnie.

W wyścigu o wdrożenie infrastruktury zbyt wiele stacji ładowania jest traktowanych jak technologia jednorazowego użytku, zaprojektowana z myślą o realizacji celów krótkoterminowych, a nie długoterminowej niezawodności. Awarie stacji skutkują nie tylko niedogodnościami, ale także utratą zaufania do całego ekosystemu pojazdów elektrycznych.

Prawda jest taka, że ​​żywotność ładowarek jest fundamentalnym elementem zrównoważonej adaptacji pojazdów elektrycznych.

Problem: Delikatny sprzęt, poprawki kosmetyczne

Obecnie znaczna część rynku koncentruje się na inteligentnych funkcjach, platformach rozliczeniowych lub projektowaniu aplikacji, podczas gdy fizyczny sprzęt po cichu zawodzi w tle.

Niska jakość komponentów i nieudolna inżynieria pozwalają producentom sprzedawać ładowarki w niskich cenach. W ten sposób producenci podważają jednak zrównoważony rozwój infrastruktury pojazdów elektrycznych w Europie i poza nią.

Wiele stacji ładowania nie działa dłużej niż 1-2 lata, zanim pojawią się poważne problemy z wydajnością. Tymczasem gwarancje często wygasają przy pierwszych oznakach problemów, zazwyczaj zaledwie 12 do 24 miesięcy po instalacji.

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych nie powinna być jednorazowym gadżetem technologicznym.

Inteligentna stacja ładowania pojazdów elektrycznych to nie stacja z najbardziej zaawansowaną aplikacją. To stacja, która może wytrzymać częste użytkowanie i ekstremalne warunki pogodowe przez wiele lat.

Rzeczywiste wskaźniki trwałości stacji ładowania

Jak więc użytkownicy prywatni, firmy i gminy mogą odróżnić produkty trwałe od jednorazowych? Sygnały są jasne:

· Czas sprawności w czasie: Nie tylko podczas projektów pilotażowych, ale w przypadku setek urządzeń w rzeczywistych warunkach.

· Okres gwarancji: 1- lub 2-letnia gwarancja mówi wszystko, co musisz wiedzieć o zaufaniu producenta.

· Jakość komponentów: Komponenty klasy przemysłowej i wysokiej jakości materiały obudowy zapewnią stabilną pracę stacji ładowania.

Mówiąc prościej, jeśli stacja ładowania nie jest zaprojektowana tak, aby działać przez lata, nie nadaje się do użytkowania przez pojazdy elektryczne.

Podejście oparte na danych do długowieczności: Elinta Charge odpowiada

Europejska firma technologiczna zajmująca się ładowaniem, Elinta Charge, reaguje na te porażki w branży, robiąc to, na co niewielu jest gotowych: przedłużając gwarancję zgodnie z rzeczywistą wydajnością swoich stacji ładowania.

Począwszy od urządzeń wyprodukowanych w lipcu 2025 roku, Elinta Charge będzie oferować (opcjonalne funkcje mogą podlegać osobnym warunkom):

· 5-letnią gwarancję na swoje flagowe modele AC: HomeBox Slim i pełną linię CityCharge (V2, M2, H2 i 43)

· 4-letnią gwarancję na HomeBox Lite

Ten krok jest poparty danymi dotyczącymi wydajności. Stacje ładowania Elinta Charge obecnie działają ze średnią sprawnością na poziomie 99,2%.

„Zbyt wiele produktów w tym segmencie jest przesadnie zaprojektowanych pod kątem oprogramowania i niedostatecznie rozbudowanych pod względem sprzętu” – powiedział Vaidas Bielinis, dyrektor generalny Elinta Charge. „Poszliśmy w drugą stronę. Zaczęliśmy od trwałości. Teraz wspieramy ją gwarancją, która odzwierciedla rzeczywiste potrzeby rynku”.

„Rzucamy wyzwanie branży, aby na nowo przemyślała, co tak naprawdę oznacza „inteligentny” – dodał Dainius Janulevičius, dyrektor ds. technologii. „Inteligentny oznacza niezawodny, zbudowany z myślą o rzeczywistym użytkowaniu i skalowalności”.

Szerszy obraz: Dlaczego to ważne

Każda zepsuta stacja ładowania podważa zaufanie opinii publicznej. Każda kosztowna naprawa uszczupla marże operatorów. Każda krótkoterminowa gwarancja mówi światu: nie wierzymy w nasz własny produkt.

Ale długoterminowa niezawodność nie tylko obniża koszty konserwacji. Buduje niewidzialną infrastrukturę zaufania, która pozwala miastom pewnie planować, flotom się rozwijać, a kierowcom polegać na systemie bez wahania.

Na dojrzewającym rynku pojazdów elektrycznych trwałość nie jest już bonusem – jest podstawą.

O Elinta Charge

Elinta Charge projektuje i produkuje solidne, inteligentne rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych do użytku domowego, komercyjnego i publicznego. Firma, działająca na całym świecie, słynie z łączenia trwałego sprzętu z modułową, przygotowaną na przyszłość konstrukcją, wyznaczając w ten sposób nowe standardy jakości i trwałości infrastruktury pojazdów elektrycznych.

