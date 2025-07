Lễ Công bố Diễn đàn và Triển lãm quốc tế về Đổi mới sáng tạo - InnoEx 2025

Bà Trương Lý Hoàng Phi, sáng lập InnoEx, tại họp báo công bố sự kiện Lễ công bố InnoEx 2025 quy tụ các lãnh đạo, chủ doanh nghiệp, nhà hoạt định chính sách trong nước và quốc tế Qualcomm đồng hành cùng hệ sinh thái đổi mới Việt Nam thông qua nhiều sáng kiến chiến lược InnoEx vinh dự trở thành một trong các kênh đối thoại trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam InnoEx 2025 sẽ được tổ chức tại TPHCM vào ngày 21 và 22-8-2025

Chủ đề: Định hình nền kinh tế tương lai – Từ Dữ liệu đến Tài sản số

InnoEx là sự kiện quốc tế thường niên về đổi mới sáng tạo, công nghệ và phát triển bền vững, do Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp TP.HCM (BSSC) và Công ty Cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp IBP phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh, cùng với sự hỗ trợ của các Sở, Ban, Ngành và sự đồng hành của nhiều tổ chức quốc tế, tập đoàn công nghệ và mạng lưới đổi mới toàn cầu.

Trải qua hơn một thập kỷ đồng hành cùng hệ sinh thái đổi mới, InnoEx – sau hai năm tái định vị – đã trở thành nền tảng kết nối thực tiễn giữa doanh nghiệp, công nghệ và tăng trưởng đổi mới tại khu vực. Sự kiện thu hút hàng nghìn doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, viện nghiên cứu và tổ chức hỗ trợ, đồng thời tạo điều kiện để các mô hình, sáng kiến đổi mới được giới thiệu, thử nghiệm và mở rộng thị trường.

Đặc biệt, năm 2025, InnoEx còn vinh dự trở thành một trong các kênh đối thoại trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam, phối hợp cùng Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam để tiếp thu các sáng kiến, hiến kế từ cộng đồng doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức quốc tế, nhằm đóng góp cho quá trình xây dựng và thực thi các chính sách đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân. Với vai trò này, InnoEx không chỉ là nơi hội tụ công nghệ và mô hình kinh doanh đột phá, mà còn là không gian để cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ góc nhìn, đề xuất sáng kiến và tìm kiếm giải pháp thúc đẩy năng lực cạnh tranh, tăng trưởng bền vững trong bối cảnh chuyển đổi dữ liệu – công nghệ – thị trường toàn cầu.

Chủ đề chính thức năm nay – “Shaping the Future Economy: From Data to Digital Assets” (Định hình nền kinh tế tương lai: Từ Dữ liệu đến Tài sản số) – phản ánh một bước chuyển quan trọng trong tư duy tăng trưởng. Trong bối cảnh công nghệ đang tái định hình cách chúng ta sản xuất, vận hành và tạo giá trị, InnoEx 2025 không chỉ đặt ra câu hỏi doanh nghiệp cần làm gì với dữ liệu, mà quan trọng hơn: dữ liệu, quy trình, con người và thương hiệu – đang là những tài sản quan trọng mà doanh nghiệp có thể tận dụng để phát triển bền vững.

“Thông điệp của InnoEx năm nay đang đặt doanh nghiệp truyền thống vào trung tâm chuyển đổi, với góc nhìn mới: Dữ liệu không còn là chuyện kỹ thuật – mà là nguồn lực tăng trưởng. Đổi mới không bắt đầu từ công nghệ – mà từ cách vận hành. Tài sản số không phải là khái niệm trừu tượng – mà là cách doanh nghiệp chuyển hóa dữ liệu, con người và tri thức thành lợi thế cạnh tranh” InnoEx 2025 truyền đi thông điệp hành động cho giai đoạn mới của doanh nghiệp Việt Nam: Đây là thời điểm các doanh nghiệp không chỉ cần áp dụng công nghệ, mà phải thực sự làm chủ dữ liệu, chuyển đổi insight khách hàng thành lợi nhuận, và từng bước hình thành các “tài sản số” có khả năng định giá và tạo nên sự tăng trưởng dài hạn”. - Bà Trương Lý Hoàng Phi, CEO IBP, Trưởng Ban Tổ chức InnoEx chia sẻ.

Chủ đề này đồng thời kết nối mạnh mẽ với Bộ Tứ Nghị Quyết chiến lược của Đảng (57, 59, 66, 68), đặc biệt là trong phát triển khoa học công nghệ, hoàn thiện thể chế, hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực doanh nghiệp tư nhân. InnoEx cũng gắn với tinh thần của Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 về danh mục công nghệ và sản phẩm chiến lược quốc gia, trong đó có AI, Big Data, Blockchain, hạ tầng số, và các nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, ông Lê Trí Thông – Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA), đại diện đơn vị tổ chức InnoEx 2025 – chia sẻ:

“Khi các Nghị quyết 57, 59, 66 và 68 đồng loạt ra đời, chúng ta đang chứng kiến một thời khắc đặc biệt: chiến lược quốc gia đang mở đường và dẫn hướng cho các chiến lược doanh nghiệp của cả nền kinh tế bước vào kỷ nguyên mới. Với vai trò là tổ chức đại diện cho thế hệ doanh nhân trẻ, chúng tôi kỳ vọng InnoEx sẽ là "đường băng" chiến lược để doanh nghiệp Việt nâng cấp mô hình tăng trưởng, từng bước hình thành lợi thế cạnh tranh bằng dữ liệu, sáng tạo, công nghệ và tài sản số. Hành động ngày hôm nay sẽ là nền móng cho sự vươn mình vững chắc bước về tương lai.”

InnoEx 2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 21–22 tháng 8 tại Thiskyhall Sala, TP.HCM, với quy mô dự kiến trên 30.000 lượt khách, trong đó có 4.000 CEO, Founder, 300 đơn vị triển lãm trong và ngoài nước, đặc biệt hơn 100 startup đến từ Việt Nam và quốc tế, cùng 70+ quỹ đầu tư và tổ chức tài chính. Đồng hành chiến lược cùng sự kiện là Qualcomm, tập đoàn công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới.

Với vai trò là Đối tác chiến lược của InnoEx 2025, chị Nguyễn Thanh Thảo – Giám đốc Phát triển Kinh doanh Cấp cao tại Qualcomm chia sẻ:

“Qualcomm đồng hành cùng hệ sinh thái đổi mới Việt Nam thông qua nhiều sáng kiến chiến lược. Với chương trình QVIC, Qualcomm đã hỗ trợ các startup công nghệ cao trong các lĩnh vực như AI, 5G, IoT và thiết bị thông minh; đồng thời trao quyền cho thế hệ sáng tạo tiếp theo và góp phần xây dựng một cộng đồng công nghệ năng động, toàn diện. Là đối tác chiến lược của InnoEx, Qualcomm không chỉ thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam trong kỷ nguyên kết nối toàn cầu, mà còn thể hiện cam kết lâu dài thông qua việc đầu tư vào trung tâm R&D đặt tại Việt Nam.”

Chương trình được xây dựng xoay quanh ba sân khấu nội dung – Innovation Stage, Transformation Stage và Discovery Stage, cùng phiên kết nối đầu tư riêng biệt – Capital Connect. Trong đó, các phiên trọng điểm bao gồm:

1. Triển lãm InnoEx 2025 – Tâm điểm giao thoa giữa công nghệ, thương hiệu và mô hình tăng trưởng mới. Gần 300 doanh nghiệp, startup công nghệ, tổ chức quốc tế và viện nghiên cứu sẽ giới thiệu giải pháp xoay quanh dữ liệu, AI, ESG, sản xuất thông minh, blockchain và chuyển đổi số. Triển lãm không chỉ là nơi trưng bày – mà là nơi định vị vị thế doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Đây cũng là cơ hội để:

- Doanh nghiệp lớn thể hiện vai trò tiên phong, tài trợ chiến lược và tham gia đổi mới mở.

- Startup và doanh nghiệp công nghệ kết nối thị trường, trình diễn giải pháp và tiếp cận đầu tư.

2. Business Innovation Forum 2025 với chủ đề "Đổi mới để sinh lời: Biến Dữ liệu, AI & Tài sản trí tuệ thành tăng trưởng thực thụ" quy tụ các CEO, nhà lãnh đạo chia sẻ chiến lược chuyển đổi dữ liệu và công nghệ thành giá trị kinh doanh thực tế.

3. Green Summit 2025 ("Đổi mới xanh trong ngành tiêu dùng: Tái định nghĩa thương hiệu cho thế hệ Net-Zero") là nơi quy tụ các thương hiệu ESG và nhà đổi mới xanh chia sẻ mô hình kinh doanh bền vững trong thời đại hậu carbon.

4. InnoEx Breakout Session: Giải pháp thực chiến – Ứng dụng sâu – Tác động rõ ràng - là không gian chia sẻ và trình diễn những giải pháp đột phá được phát triển từ thực tiễn vận hành, hướng đến các ngành đang chịu áp lực chuyển đổi mạnh mẽ nhất và đặc biệt là các chương trình nghiên cứu ứng dụng từ Viện – Trường trong và ngoài nước.

- Retail x Data X Customer Innovation: Tối ưu hóa dữ liệu hành vi và chuỗi cung ứng ngành bán lẻ.

- BeautyTech và personalized wellness: Công nghệ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe cá nhân hóa, công nghệ và khoa học đời sống.

- Enterprise AI & Data Automation: Các nền tảng giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình, khai phá dữ liệu để ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

- Giải pháp đổi mới cho SMEs & sản xuất: Tập trung vào những giải pháp cung cấp kiến thức, mô hình và công cụ "vừa vặn" giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi nhanh, tiết kiệm chi phí và hiệu quả.

- Kết nối Viện – Trường – Doanh nghiệp: Giới thiệu sáng chế, giải pháp từ Viện – Trường; kết nối doanh nghiệp để thúc đẩy ứng dụng công nghệ, hợp tác R&D và chuyển giao từ Lab to Market.

5. Startup pitch: InnoEx 2025 là nơi hội tụ những sáng kiến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng đầu – với sự góp mặt của các chương trình giàu uy tín trong khu vực, tạo bệ phóng cho startup công nghệ vươn ra thị trường và tiếp cận đầu tư chiến lược:

- Startup Wheel: Cuộc thi khởi nghiệp có quy mô quốc tế và bề dày hơn 14 năm tại Việt Nam, kết nối hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là bệ phóng cho nhiều startup công nghệ và mô hình kinh doanh đột phá vươn ra thị trường toàn cầu.

- Qualcomm Vietnam Innovation Challenge (QVIC): Sáng kiến của Qualcomm – tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới – nhằm tìm kiếm và hỗ trợ các công ty deeptech, bán dẫn, thiết bị thông minh, AI… tại Việt Nam.

- Green Innovation Fellowship (GIF): Vinh danh và kết nối các sáng kiến đổi mới sáng tạo thúc đẩy kinh tế xanh và phát triển bền vững.

6. International Trade Promotion & Launchpad – “Cửa ngõ” xúc tiến thương mại quốc tế, kết nối giao thương hai chiều giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp quốc tế với sự phối hợp của các tổ chức xúc tiến thương mại, mạng lưới đối tác quốc tế và hệ sinh thái startup toàn cầu.

7. Capital Connect – Không gian đầu tư riêng tư, nơi gặp gỡ chiến lược giữa startup, quỹ, ngân hàng và doanh nghiệp lớn.

“InnoEx không chỉ là nơi chia sẻ công nghệ mới, mà là nơi doanh nghiệp tìm thấy cơ hội thật để đổi mới tư duy, tái cấu trúc vận hành, và xây dựng tài sản số một cách bền vững. Khi dữ liệu là tài sản, công nghệ là công cụ tăng trưởng, và đổi mới là con đường duy nhất – thì việc hành động ngay hôm nay là bắt buộc.” Bà Trương Lý Hoàng Phi – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức InnoEx 2025 nhấn mạnh thêm.

InnoEx 2025 nhận được sự quan tâm rất lớn từ các Doanh nghiệp hàng đầu trên nhiều lĩnh vực công nghệ cao, số hoá,... các đối tác công nghệ và các tổ chức Quốc tế. Các đối tác tiêu biểu có thể kể đến như: Qualcomm, AB InBev Việt Nam, Vietsuccess, các đối tác hiệp hội quốc tế tích cực và năng động từ Hàn Quốc, Đài Loan, Úc, Maylaysia, Singapore… “Chúng tôi mong đợi sẽ trở thành đối tác chiến lược với InnoEx và các công ty, đối tác khác tham gia sự kiện, có cùng tầm nhìn đổi mới và chiến lược phát triển bền vững”, Ông Craig Stuart MacLean - Tổng Giám đốc Điều hành, Khu vực Đông Nam Á AB InBev chia sẻ. Cũng quan điểm này, khi được hỏi về lý do quyết định đồng hành cùng InnoEx, hầu hết các thương hiệu đồng hành đều cho biết, nhận thấy sự phù hợp về mục tiêu đổi mới, phát triển bền vững và ý nghĩa cộng đồng, và mong muốn đóng góp hành động cùng Chính phủ trong kỷ nguyên vươn mình là lý do lớn nhất.

Trong hệ sinh thái đổi mới, bối cảnh quốc gia và quốc tế, mỗi doanh nghiệp, tổ chức hay startup đều có một phần giá trị để đóng góp cho nền kinh tế tương lai. Hãy cùng tham gia, trưng bày, chia sẻ giải pháp, câu chuyện thương hiệu, và mở rộng kết nối tại InnoEx 2025 – nơi công nghệ gặp thị trường, ý tưởng gặp nguồn lực, và đổi mới tạo nên tăng trưởng thực vào 21-22/8/2025.

Cùng định hình nền kinh tế tương lai – tại InnoEx 2025.

Ngày 21–22/8/2025 | Thiskyhall Sala, TP.HCM

Đăng ký tham gia ngay hôm nay: https://innoex.vn/vi/

