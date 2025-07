Video Traguitos de Licor

LA ORIGINAL BANDA EL LIMÓN Y JULIO PRECIADO ESTRENAN EL VIDEO OFICIAL DE “TRAGUITOS DE LICOR”

LOS ANGELES, CA, CA, UNITED STATES, July 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- En el marco de su 60 aniversario, La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga continúa celebrando su historia con el estreno del video oficial de “Traguitos de licor”, una colaboración emotiva y poderosa junto a Julio Preciado, uno de los vocalistas más icónicos en la historia de la banda.

El tema, que fue lanzado previamente en plataformas digitales y ya acumula miles de reproducciones, ha tenido una gran aceptación por parte del público, que ha conectado con la letra escrita por Noé “El Gato” Hernández y con el característico sonido sinaloense que envuelve esta ranchera de desamor.

El video, que ya se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube de la banda, fue grabado en el centro histórico de Mazatlán, Sinaloa, y captura con gran sensibilidad la nostalgia y profundidad emocional del tema. Este lanzamiento representa también un momento significativo para la agrupación, pues Julio Preciado fue el primer vocalista en grabar una producción discográfica con La Original, lo que hace aún más simbólico este reencuentro musical.

La producción estuvo a cargo de Rubén Andrey Lizárraga Barrett, Juan Luis Barboza Lizárraga, Carlos Antonio Lizárraga Barrett y Enrique Alejandro Ortiz Ruiz. Oliver David Ocampo Quintero fungió como arreglista, director musical, ingeniero de grabación, mezcla y masterización. Todo bajo el sello OBL Records, con edición de OBL Music Publishing y distribución a cargo de Believe.

“Traguitos de licor” es parte de los lanzamientos conmemorativos del 60 aniversario de La Original Banda El Limón, una agrupación que sigue escribiendo historia en la música regional mexicana.

