Pallet Connect y Klío Data se unen para impulsar la industria de tarimas en México y América Latina

Pallet Connect y Klío Data se unen para ofrecer tecnología ERP y coaching operativo a la industria de tarimas en México y América Latina.

Esta alianza permite que las empresas de tarimas en América Latina crezcan a través de un ERP con soporte local, herramientas basadas en datos y una implementación práctica.” — Philip Varley, CEO de Pallet Connect.

TORONTO, ONTARIO, CANADA, July 9, 2025 / EINPresswire.com / -- Pallet Connect, una plataforma ERP en la nube de origen canadiense especializada en la industria de tarimas, anunció una alianza estratégica con la firma mexicana Klío Data para fortalecer y digitalizar las operaciones de empresas tarimeras en México y América Latina. Esta colaboración ofrecerá soporte local, capacitación personalizada y acceso a herramientas prácticas diseñadas para optimizar procesos, adaptándose a las realidades y flujos de trabajo de cada mercado.El mercado de tarimas en América Latina está en pleno crecimiento: pasó de 344 millones de unidades en 2024 a una proyección de más de 500 millones para 2033. Esta alianza une la tecnología especializada de Pallet Connect con el profundo conocimiento operativo y regional de Klío Data, para entregar una solución integral que responde al ritmo de expansión de la industria.“Esta alianza va más allá de implementar un software; se trata de guiar a las empresas para que se vuelvan verdaderamente impulsadas por datos,” señaló Philip Varley, CEO de Pallet Connect. “Klío Data no es solo un implementador; es un aliado estratégico en la toma de decisiones basada en datos. Juntos, ofrecemos una solución adaptada a cada cliente, con acompañamiento directo y resultados sostenibles.”Lo que distingue a esta colaboración es el nivel de cercanía y atención personalizada que brinda al mercado latinoamericano. Klío Data actúa como representante oficial de Pallet Connect en la región y el aliado clave para capacitar, acompañar y asesorar de forma práctica a cada cliente. Esto incluye incorporación bilingüe, visitas presenciales y apoyo continuo en cada etapa del proceso. Gracias a este enfoque local, cada implementación no solo es exitosa, sino también sostenible en el largo plazo.“Nuestro objetivo no es solo instalar tecnología; es transformar la manera en que operan las empresas tarimeras,” afirmó Rodrigo Aguilar, cofundador de Klío Data. “Combinamos la potencia de Pallet Connect con un enfoque práctico y cercano. Queremos que cada cliente en América Latina logre eficiencia real y crecimiento sostenido con datos claros y decisiones informadas.”Esta colaboración marca un paso decisivo hacia una industria de tarimas más conectada, profesional y orientada a los datos en América Latina. La alianza entra en vigor de forma inmediata. Las empresas interesadas en conocer más o iniciar su implementación pueden contactar directamente a Pallet Connect o Klío Data.Acerca de Pallet ConnectPallet Connect es una plataforma ERP en la nube diseñada específicamente para la industria de tarimas. El sistema integra ventas, producción, logística, inventario y reportes en una sola plataforma fácil de usar que ayuda a las empresas a mantenerse conectadas, eficientes y preparadas para crecer.Acerca de Klío DataKlío Data es una firma de consultoría y coaching con sede en México que ayuda a las empresas a mejorar su desempeño operativo mediante estrategias basadas en datos, acompañamiento técnico y soporte en implementación. Con amplia experiencia en adopción de ERP y transformación digital en sectores industriales, Klío ofrece el conocimiento y la estructura necesarios para guiar proyectos de cambio desde el diagnóstico hasta los resultados.

