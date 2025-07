El Puerto de Entrada de Laredo mejora la atencíon al viajero ante el aumento de los cruces en verano

LAREDO, TEXAS — Con la temporada de viajes de verano en pleno apogeo, la Oficina de Operaciones Aduaneras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. en el Puerto de Entrada de Laredo está viendo un aumento significativo en los viajeros internacionales que ingresan a través de la frontera del sur de Tejas. Para ayudar a garantizar una experiencia de cruce más suave, el Puerto de Entrada de Laredo recomienda que los viajeros soliciten permisos turísticos en línea y consulten los Tiempos de Espera Fronterizos en www.cbp.gov para minimizar los retrasos en los viajes. "Planificar con anticipación puede ayudar a reducir los retrasos y hacer que su visita sea más eficiente," dijo el Director del Puerto Alberto Flores, Puerto de Entrada de Laredo. "CBP se ha preparado para asistir al público viajero con la apertura temporal de la instalación de procesamiento satelital I-94 en los Outlet Shoppes." El Puerto de Entrada de Laredo implementará una variedad de medidas efectivas para facilitar un flujo de tráfico fluido y ordenado, incluidos permisos turísticos electrónicos, y una instalación de procesamiento satelital I-94 fuera del sitio, ubicada en la planta baja de los Outlet Shoppes de Laredo frente a la tienda Old Navy en la Suite A490 que esta en operacion hasta el 23 de agosto, de 10 a.m. a 6 p.m. lunes a sabádo, 11 a.m. 7 p.m. los domingos. Se recuerda a los ciudadanos estadounidenses que traigan un documento que cumpla con la Western Hemisphere Travel Initiative, como un pasaporte estadounidense válido, una tarjeta del programa de viajero confiable, una licencia de conducir mejorada o una tarjeta tribal mejorada, cuando vuelvan a ingresar a los Estados Unidos y deben estar preparados. presentar un documento que cumpla con WHTI si lo solicita un oficial de CBP durante una inspección fronteriza. CBP alienta a todos los viajeros a tener a mano sus documentos de entrada que cumplen con WHTI cuando se acercan a las cabinas de inspección primaria y a declarar todos los artículos agrícolas, licores y moneda o instrumentos monetarios que excedan los $10,000. Para ayudar a reducir los tiempos de espera y las largas filas, los viajeros pueden aprovechar la facial biometrics y CBP Link mobile application que es un portal único para múltiples servicios de CBP para optimizar la experiencia de usuario. Conozca la diferencia entre mercancía prohibida (que por ley tiene prohibido ingresar a los EE. UU.) y mercancía restringida (artículos que necesitan un permiso especial para ingresar a los E.E. U.U.) Para evitar posibles demoras o multas debido a que los viajeros traigan artículos agrícolas prohibidos/restringidos, CBP alienta a los viajeros a declarar todos los artículos agrícolas a un oficial de CBP a su llegada y antes de realizar su viaje para consultar la guía Know Before You Go en el siguiente enlace. Los miembros del público viajero pueden monitorear los tiempos de espera en la frontera a través de este enlace o también obtener la aplicación BWT en su teléfono inteligente a través de Apple App Store y Google Play para que puedan observar los tiempos de espera y tomar una decisión informada sobre qué puente usar. Estos tiempos de espera se actualizan cada hora. Siga al Director de Aduanas y Protección Fronteriza, Operaciones Aduaneras (OFO por sus siglas en inglés) de Laredo de CBP en X en @DFOLaredo y en Aduanas y Protección Fronteriza en @CBPSouthTexas para noticias de última hora, eventos actuales, historias de interés humano y fotos.

