Kipu Quantum se expande a España con el lanzamiento de Kipu Quantum Bizkaia, S.L., en Bilbao

BILBAO, SPAIN, July 9, 2025 / EINPresswire.com / -- Kipu Quantum , empresa líder en soluciones de computación cuántica específicas por aplicación y hardware, anuncia hoy la creación de su nueva filial, Kipu Quantum Bizkaia, S.L., en Bilbao, España. Este movimiento estratégico representa un paso clave en la expansión internacional de la compañía y refuerza su compromiso con el fomento de la utilidad industrial de la computación cuántica en Europa y América Latina.La nueva entidad funcionará como centro operativo de Kipu Quantum en España, permitiendo una colaboración más estrecha con Bizkaia Quantum Advanced Industries (BIQAIN), una iniciativa pionera de la Diputación Foral de Bizkaia en colaboración con Lantik, en el marco de BasQ, el programa impulsado por el Gobierno Vasco. Asimismo, la filial establecerá vínculos con destacados socios industriales y académicos.“La apertura de Kipu Quantum Bizkaia, S.L. es una evolución natural de nuestra creciente colaboración con el ecosistema BIQAIN. La región vasca alberga líderes industriales especializados que forman parte de la cadena de suministro global. Para mantener su competitividad, estos actores deben adoptar la computación cuántica a nivel industrial, y estamos aquí para facilitar ese proceso con soluciones novedosas que alcanzan el nivel de ventaja cuántica," declaró el Dr. Daniel Volz, cofundador y CEO de Kipu Quantum.Con sede central en Alemania y operaciones ahora también en España, Kipu Quantum ofrecerá soluciones cuánticas como servicio a través de su plataforma PLANQK, actualmente utilizada por más de 220 organizaciones. La tecnología algorítmica patentada de Kipu está desbloqueando la ventaja cuántica en el hardware cuántico actual, para aplicaciones industriales útiles, con una hoja de ruta clara hacia la escalabilidad conforme evolucionan los procesadores cuánticos.“Tras más de una década impulsando la investigación cuántica en Bilbao como profesor Ikerbasque en la Universidad del País Vasco (EHU), el lanzamiento de Kipu Quantum Bizkaia, S.L. supone para mí un regreso a casa con una misión renovada. Lo que comenzó en los pasillos de la academia da ahora el salto a la industria con determinación y orgullo. Con esta nueva filial, ofrecemos soluciones cuánticas líderes a sectores como las telecomunicaciones, las ciencias de la vida, la energía, la manufactura y las finanzas," añadió el Prof. Enrique Solano, cofundador y codirector ejecutivo de Kipu Quantum.“Estamos construyendo el sector cuántico más versátil de Europa aquí mismo, en Bizkaia. La llegada de Kipu Quantum refuerza nuestra capacidad para ayudar a las industrias a comprender e integrar soluciones cuánticas reales. Con socios como Kipu, convertimos la visión en acción y capacitamos a las empresas para entrar en la era de la ventaja cuántica," afirmó Valentín García, director de Innovación en Lantik.Kipu Quantum Bizkaia, S.L. aspira a desempeñar un papel fundamental en la conexión entre la innovación cuántica y su impacto comercial, trabajando de forma conjunta con actores locales e internacionales. A medida que Bizkaia se consolida como referente en la adopción industrial de tecnologías cuánticas, la presencia de Kipu Quantum pone de manifiesto la creciente relevancia de la región en el mapa cuántico europeo.Acerca de Kipu QuantumKipu Quantum es una empresa alemana de referencia mundial, dedicada al desarrollo de soluciones de computación cuántica específicas por aplicación y hardware para múltiples sectores industriales. Desde su fundación en 2021, Kipu Quantum ha impulsado innovaciones disruptivas, logrando la ventaja cuántica en tiempo de ejecución y desarrollando los primeros productos cuánticos. Estos avances reflejan el firme compromiso de la compañía con la resolución de desafíos industriales mediante tecnología algorítmica innovadora.La empresa ofrece sus soluciones como software cuántico a través de su plataforma PLANQK, que permite a más de 220 organizaciones integrar soluciones cuánticas en sus procesos existentes de forma fluida. Kipu Quantum es también pionera en la integración del aprendizaje automático y la computación cuántica, diseñando y desarrollando agentes inteligentes dentro de flujos de trabajo cuánticos que abarcan hardware y software, dando origen al novedoso campo denominado Computación Cuántica Agéntica (Agentic Quantum Computing). Más información en: www.kipu-quantum.com Contacto de prensa:Joanna FolberthJoanna.folberth@kipu-quantum.com

