Importance of partnership with UNHCR in advancing refugee rights

Џон Кери и Александар Вучић

Вучић је, у обраћању пред почетак састанка са Керијем у Вили "Бокељка", истакао да је Србија почаствована тиме што се овако важан скуп, као што је Министарски савет ОЕБС-а, одржава у Београду. Захвални смо САД на подршци коју пружају Србији на њеном путу ка Европској унији, као и на све бољим билатералним односима које градимо, нагласио је премијер. Он је поручио да Србија покушава да очува стабилност, безбедност и економски напредак у земљи, али и у региону. Сматрамо то једним од најважнијих услова за развој свих земаља овог дела Европе, указао је Вучић. Кери, који учествује на скупу ОЕБС-а, изразио је апсолутну подршку Србији у процесу европских интеграција, и честитао премијеру Вучићу на начину на који води Србију ка том циљу. Он је оценио да се Србија убрзано креће ка ЕУ, што, како је предочио, САД потпуно подржавају, а што ће бити добро и за економију, али и за грађане наше земље. Државни секретар САД је истовремено подсетио на то да је са Вучићем недавно у Вашингтону разговарао о својој посети Србији. Разменили смо мишљења и о свему што Србија чини како би унапредила економску слику, привукла стране директне инвестиције и приближила се светској економији, у чему учешће може да узме и српски народ, који је и талентован и вредан, истакао је Кери. Он је уједно саопштио да ће са Вучићем разговарати и о начинима како да две земље сарађују, као партнери.

