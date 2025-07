RINA conquista projeto do Banco Mundial para impulsionar hidrogênio verde no Porto do Pecém

PECéM, BRAZIL, July 8, 2025 / EINPresswire.com / -- A RINA , empresa global especializada em consultoria de engenharia, certificação e inspeção, foi selecionada para liderar um estudo financiado pelo Banco Mundial. O projeto visa acelerar a transição do Brasil para uma economia industrial de baixo carbono, com foco na produção de hidrogênio verde no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), localizado no Ceará.A iniciativa, que também busca atender às demandas das comunidades locais, consiste em um estudo detalhado para garantir o fornecimento sustentável de água industrial necessária à produção de hidrogênio verde na região. Além de apoiar a inovação industrial, o projeto promete contribuir para a equidade social e ambiental, ao melhorar o acesso à água para as populações vizinhas ao CIPP.Estratégias para Produção em Grande EscalaPara apoiar a produção de hidrogênio verde em grande escala, o estudo examinará duas estratégias principais para o fornecimento de água: o reaproveitamento de efluentes tratados das estações de esgoto da região oeste de Fortaleza e a dessalinização da água do mar. Ambas as alternativas serão analisadas em relação à viabilidade técnica, impacto ambiental, custos econômicos e compatibilidade com as normas e infraestrutura local.O estudo de avaliação hídrica, que será conduzido pela RINA em parceria com a empresa local Krypton, incluirá:• Uma análise comparativa da viabilidade do reaproveitamento de efluentes versus a dessalinização.• A avaliação dos impactos ambientais associados a cada estratégia.• A projeção da demanda hídrica no CIPP nos próximos 5 a 10 anos, alinhada ao crescimento industrial da região.• A análise de conformidade regulatória e da infraestrutura, assegurando o uso adequado dos sistemas de abastecimento de água existentes.Crucialmente, o estudo também avaliará como a infraestrutura proposta pode melhorar o acesso à água para as comunidades ao redor, garantindo que o progresso industrial contribui para o desenvolvimento sustentável da região.Este projeto segue o sucesso do RINA na entrega da sua primeira consultoria para o Grupo Banco Mundial, com foco na descarbonização industrial. O contrato envolveu o desenvolvimento de um inventário completo de GEE (Gases de Efeito Estufa), um balanço energético, e um plano de descarbonização para o polo industrial da região, intensivo em energia. A continuidade entre os dois projetos posiciona a RINA como o principal contribuidor no desenvolvimento do projeto no Porto do Pecém, um dos principais polos de energia limpa e exportação verde no Brasil."Este projeto reflete o poder da base de conhecimento global da RINA e nossa capacidade de aplicá-la no apoio ao desenvolvimento industrial sustentável", disse Andrea Pestarino, IFI and Organizations Engineering Commercial Management Director do RINA.”Como uma organização orientada pelo conhecimento, reunimos experiência em diferentes setores e geografias para entregar soluções personalizadas de alto impacto. Este contrato com o Banco Mundial reforça o nosso compromisso de longo prazo com a região e com o futuro da energia limpa no Brasil."A RINA, empresa líder em certificação e engenharia, oferece uma ampla gama de serviços nos setores de Energia, Marítimo, Infraestrutura e Mobilidade, Certificação, Indústria e Imobiliário. Em dezembro de 2023, junto com o acionista majoritário Registro Italiano Navale, o Fondo Italiano d'Investimento SGR entrou na estrutura acionária, guiando um grupo de co-investidores. Com receitas de 915 milhões de euros em 2024, 6.200 funcionários e 200 escritórios em 70 países ao redor do mundo, a RINA é membro de organizações internacionais chave e um importante contribuinte para o desenvolvimento de novos padrões legislativos. www.rina.org Contatos para a Imprensa:Giulia FaravelliGlobal Communication Executive Director+39 348 6805876giulia.faravelli@rina.orgPaolo GhigginiGlobal Media Relations, Social Media & Content Director+39 340 3322618paolo.ghiggini@rina.orgVictoria SilvestriInternational Media Relations Manager+39 334 6539600+44 7825 842731victoria.silvestri@rina.org

