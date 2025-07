Doyield sélectionné comme expert en revenue management pour Ophélia, l'IA de L'Hôtellerie Restauration

Doyield sélectionné comme expert en revenue management

Trois tutoriels déjà publiés et d'autres à venir pour soutenir les hôteliers dans leur gestion tarifaire

Nous sommes particulièrement fiers d'avoir été sélectionnés par L'Hôtellerie Restauration pour contribuer activement à Ophélia. Cette plateforme répond à un besoin réel des hôteliers.” — Chedi Chaari, directeur général de Doyield

PARIS, FRANCE, July 8, 2025 / EINPresswire.com / -- Doyield, société spécialisée en revenue management hôtelier, annonce sa sélection par le média référence L'Hôtellerie Restauration comme expert contributeur à Ophélia, la plateforme d’intelligence artificielle dédiée aux professionnels de l'hôtellerie. Lancée l'année dernière, Ophélia, alimentée par des tutoriels rédigés par des spécialistes reconnus du secteur, répond concrètement aux problématiques opérationnelles des hôteliers. Doyield a déjà mis en ligne trois tutoriels sur cette plateforme avec plusieurs autres prévus prochainement.Ophélia, assistante IA créée par L'Hôtellerie Restauration, accompagne quotidiennement les professionnels de l’hébergement et de la restauration dans l'amélioration de leurs pratiques opérationnelles et stratégiques grâce à une expertise ciblée et accessible. Le choix de Doyield comme partenaire expert souligne la pertinence et l'efficacité reconnue de ses méthodes et solutions sur un sujet aussi crucial que l'optimisation des revenus.« Nous sommes particulièrement fiers d'avoir été sélectionnés par L'Hôtellerie Restauration pour contribuer activement à Ophélia. Cette plateforme répond à un besoin réel des hôteliers : accéder facilement à des conseils fiables et applicables immédiatement », déclare Chedi Chaari, directeur général de Doyield. Les trois premiers tutoriels signés Doyield portent sur des aspects clés du revenue management, allant des stratégies tarifaires optimales à la gestion avancée des prévisions de demande. Ces contenus pédagogiques et pratiques visent à apporter une valeur ajoutée immédiate aux hôteliers en quête de plus d'efficacité.« La collaboration avec Ophélia est une formidable opportunité de partager largement notre savoir-faire et d'aider les professionnels de l’hôtellerie à gagner en compétitivité », ajoute Chedi Chaari.Les prochains tutoriels, déjà en préparation, traiteront d'autres thèmes fondamentaux pour la gestion des revenus, toujours dans l’optique de faciliter l’optimisation opérationnelle pour les utilisateurs d'Ophélia.Pour découvrir Ophélia : www.lhotellerie-restauration.fr/ophelia À propos de DoyieldDoyield est une société spécialisée dans l’optimisation des revenus et du marketing hôtelier, avec une expertise particulière sur le marché parisien et les grandes villes de France. Nous offrons des solutions sur mesure pour aider les hôtels à maximiser leur chiffre d’affaires à travers une gestion proactive et des stratégies de prix adaptées.À propos de L'Hôtellerie RestaurationDepuis 1923, le journal L’Hôtellerie Restauration accompagne les professionnels du secteur CHR à travers le journal, le site internet (actualités, Ophélia, annonces emploi, vente de fonds...) et les réseaux sociaux (X, Facebook, Instagram, Tiktok, YouTube, LinkedIn) et ses podcasts (à écouter sur Apple Podcast ou Spotify).

