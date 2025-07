MOTA 2025 : L’Afrique minière à l’aube d’un nouveau pacte stratégique

Mining On Top Africa (MOTA) 2025- 2 et 3 juillet à l’hôtel Meliá Paris La Défense

Paris, le 4 juillet 2025 – La 8ᵉ édition de MOTA, un sommet clé sur l’avenir du secteur minier africain, s’est tenue à Paris.

PARIS, PARIS, FRANCE, July 7, 2025 / EINPresswire.com / -- Paris, le 4 juillet 2025 – Pendant deux jours, Paris a accueilli un grand rassemblement façonnant l’avenir du secteur minier africain: la 8ᵉ édition du Mining On Top Africa MOTA ). Organisé à l’hôtel Meliá Paris La Défense, l’événement a rassemblé plus de 180 participants issus de 24 pays, parmi lesquels 54 intervenants, 4 délégations ministérielles africaines, et 18 compagnies minières de renom (Montage Gold, SOMISEN, SODEMI, IAMGOLD, Aurum Resources, Toro Gold, Robex Gold, Marula Mining, Frontier Rare Earths, entre autres). Au cœur des débats : comment transformer les ressources géologiques africaines en leviers souverains de développement durable, industriel et social.Sous le thème « Partenariat pour la Prospérité : Maximiser les bénéfices des richesses géologiques de l’Afrique », MOTA 2025 a réaffirmé son rôle de plateforme stratégique entre décideurs politiques, investisseurs, institutions, sociétés minières et experts techniques.« Mining On Top Africa est avant tout une plateforme de dialogue, d’écoute et de partage. Une plateforme qui réunit les parties prenantes qui, chacune à son niveau, façonnent le présent et l’avenir du secteur minier africain », a déclaré en ouverture M. Talibouya Diagne, Directeur Afrique de l’Ouest chez AME Trade Moment phare de cette édition, la table ronde ministérielle du 2 juillet a réuni des personnalités gouvernementales clés :• S.E. Mohamed Lamine Sy Savane, Ministre Directeur de Cabinet auprès du Premier ministre, Guinée• S.E. Tidjian Thiam, Ministre des Mines et de l’Industrie, Mauritanie• Dr Ibrahima Gassama, Directeur général des Mines et de la Géologie, Sénégal• Prof. Dieudonné Tambwe, Coordonnateur du CTCPM, RDC• M. Karim Dahou, Directeur adjoint à l’OCDESous la modération de Jean-Claude Guillaneau (BRGM), les échanges ont souligné l’urgence d’un cadre juridique unifié, d’un accès équitable à la valeur ajoutée, et de la nécessité de repenser les partenariats sur des bases plus équilibrées.« L’Afrique minière doit se regarder dans le miroir et choisir son destin », a lancé S.E. Mohamed Lamine Sy Savane, appelant à « une transformation locale systématique et maîtrisée, fondée sur des partenariats industriels solides ».« Nous ne voulons plus être de simples pourvoyeurs de matières premières. Nous voulons transformer, créer, exporter des produits finis, et maîtriser notre avenir industriel », a martelé Dr Ibrahima Gassama, soulignant l’ambition du Sénégal.Prof. Tambwe, représentant la RDC, a insisté : « Les minéraux stratégiques doivent d’abord servir l’Afrique. La souveraineté, c’est aussi celle de nos chaînes de valeur. »Sept sessions thématiques ont permis d’aborder les leviers réels de transformation du secteur :Cadres réglementaires & ESGDes experts d’Affectio Mutandi, IRMA, BRGM ou encore IAMGOLD ont plaidé pour une gouvernance minière transparente, une reconnaissance du secteur artisanal et la montée en compétence des États.« Intégrer des standards ESG robustes, c’est conditionner l’accès aux financements internationaux et aux marchés exigeants. L’Afrique ne doit pas suivre, mais précéder sur ces sujets. »La session a mis en lumière le rôle des institutions telles que l’IFC, la BERD et la Banque africaine de développement, insistant sur une approche écosystémique incluant énergie, infrastructures et cadre légal. « Financer un projet minier, ce n’est plus financer une mine : c’est financer un système. »Trois agences nationales ont été mises à l'honneur dans le focus pays consacré à la Côte d’Ivoire, à la Guinée et à la RDC. La SODEMI, la SOGUIPAMI et le CTCPM ont exposé leurs plans ambitieux en matière de cartographie minière, de développement du contenu local et de transparence dans l’octroi des permis. Ces stratégies visent à repositionner les ressources extractives au cœur du développement territorial, en alignant enjeux géologiques, politiques industrielles et partenariats publics-privés.« Le secteur minier doit devenir un catalyseur du développement régional, et non un îlot d’exploitation déconnecté. » – Jean-Luc Assi, Président du Conseil d’administration de la SODEMI.Dans la session dédiée à l’excellence ESG et aux pratiques responsables, l’entreprise IAMGOLD a présenté son modèle d’intervention au Burkina Faso : construction d’infrastructures communautaires, appui à la création de filières économiques locales, mise en place de centrales hybrides, et leadership africain en matière d’ESG. À travers ces actions, l’opérateur illustre une conviction partagée par de nombreux intervenants : la viabilité des projets miniers passe désormais par l’acceptabilité sociale, la co-construction territoriale et la transparence. « L’impact doit durer au-delà de l’exploitation. L’acceptabilité sociale est la nouvelle licence d’opérer. » – IAMGOLDLe 3 juillet, MOTA 2025 a poursuivi sur un rythme soutenu, mobilisant des panels de haut niveau autour de leviers fondamentaux pour la transformation structurelle du secteur minier africain. De la gouvernance des géodonnées à la consolidation du contenu local, chaque session a posé des jalons concrets pour un modèle souverain, inclusif et compétitif.Le panel sur les géodonnées et les cadastres miniers, modéré par Jean Félix Mupande, a mis en lumière l’urgence de doter les pays africains de systèmes cadastraux modernisés, accessibles et interopérables. Les experts venus de RDC, du Sénégal et du Royaume-Uni ont rappelé que la maîtrise des données géoscientifiques est un outil de transparence, d’attractivité et de souveraineté.En parallèle, les discussions sur le renforcement des chaînes de valeur ont appelé à des politiques industrielles volontaristes, une montée en compétence locale et une harmonisation des normes. L’Afrique ne pourra pas sauter directement à la fabrication avancée, mais peut progressivement bâtir des capacités techniques et réglementaires solides, ont insisté les représentants du Zimbabwe, de la RDC, et de la Banque mondiale.La session consacrée aux infrastructures structurantes a démontré que le développement minier ne saurait être dissocié d’investissements en transport, énergie, santé ou connectivité. Des modèles de PPP intelligents et une coordination claire des responsabilités entre l’État et les opérateurs miniers ont été mis en avant comme catalyseurs de développement territorial.Enfin, la discussion sur le contenu local a illustré combien l’ancrage territorial des projets est désormais une condition de leur viabilité. Des figures comme Ngagne Demba Touré (SOMISEN) ou Yves Bawa (Kumbuka Africa) ont insisté sur l’urgence de former, financer et encadrer les écosystèmes locaux pour garantir une redistribution équitable des bénéfices, et transformer les mines en vecteurs de souveraineté économique et sociale.Au-delà des panels, MOTA 2025 a été un moment de construction collective. Les appels à l’action ont été clairs : accélérer les réformes, sécuriser les investissements responsables, industrialiser sur place, et surtout, mettre l’humain au cœur du modèle minier africain. « MOTA est une tribune de vérité. Il nous oblige à regarder les défis en face, et à bâtir ensemble les solutions de demain », a résumé Talibouya Diagne en clôture.Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur : https://miningontop-africa.com/ À propos d’AME TRADEFondée en 2006, AME Trade Ltd est devenue un acteur majeur dans la facilitation des investissements sur les marchés émergents africains. Forte de plus de 20 ans d’expérience, l’entreprise est spécialisée dans l’organisation d’événements B2B sectoriels, de conférences et de services de marketing digital, notamment dans les domaines des mines, de l’énergie, de la finance et des hydrocarbures.Active dans 29 pays africains, AME Trade collabore avec des experts de l’industrie et des PME locales pour organiser des événements à fort impact, favorisant le développement durable et la croissance économique. Sa présence sur le terrain lui confère un avantage concurrentiel unique.Ses services comprennent : des programmes de formation sur mesure, des services de marketing digital, ainsi que la production de rapports d’intelligence économique. Rejoignez-nous pour construire un développement économique africain prospère, durable et inclusif.Pour plus d'informations : www.ametrade.org Suivez-nous sur : LINKEDIN | TWITTERPour les demandes médias, veuillez contacter :marketing@ametrade.orgBureau 403, 4e étage, Hamilton House,Mabledon Place, Londres, WC1H9BBmarketing@ametrade.org

