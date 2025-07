韓国ビューティーツーリズムの拡大に伴い、薬局で取り扱う医療グレードスキンケア製品への関心が高まる

A model showcases Rejuveon PDRN Cream, powered by medical-grade PDRN and exosome technology for advanced at-home skin regeneration

OASAKA, JAPAN, July 9, 2025 / EINPresswire.com / -- 韓国は、K-POPやグルメだけでなく、美容関連商品を目的とした旅行者が増加しており、ビューティーツーリズムの一環として薬局でのスキンケア製品の購買が注目されています。特に、韓国の薬局でしか購入できない医療グレードのスキンケア製品が、成分の安全性や効果に注目する旅行者から支持を得ています。その中でも、 リジュビオン PDRNクリームは、99.99%の高純度ポリデオキシリボヌクレオチド(PDRN)を配合している点が特徴です。PDRNはもともと美容皮膚科の術後ケアに用いられてきた成分で、肌の再生や弾力性の改善、赤みの軽減、バリア機能のサポートに役立つとされています。日常使いが可能な低刺激処方で設計されています。仁川国際空港の薬局に勤務し、多くの外国人旅行者に対応する薬学博士のパク氏は、「本製品に含まれるPDRNは臨床グレードのものであり、旅行者から肌の改善に関する好意的なフィードバックをいただいている」と述べています。また、メラトニングクリームやキューリップ リップクリームなど、肌の色素沈着ケアや唇の保湿を目的とした製品も、薬局で注目されています。特にハイドロキノン配合のメラトニングクリームは、一部国での規制のため海外入手が難しいことから、韓国での購入を希望する声が多い製品です。SNS上では、これらの製品に関する体験談やレビューが増加しており、韓国での医療グレードスキンケアへの関心の高さがうかがえます。このように、韓国のビューティーツーリズムにおいて、科学的根拠に基づいた製品の需要が高まっていることは、今後の業界動向を示す一つの指標となるでしょう。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.