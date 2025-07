K-ビューティーのPDRN旋風！ 医療グレードの再生ケア「リジュビオンPDRNクリーム」が注目を集める理由とは？

A model showcases Rejuveon PDRN Cream, powered by medical-grade PDRN and exosome technology for advanced at-home skin regeneration

OSAKA, JAPAN, July 1, 2025 / EINPresswire.com / -- いま、韓国発のK-ビューティーが再び世界で話題を呼んでいます。今回はメイクやパッケージではなく、**“医療に基づいた肌再生科学”**が注目の的。その中心にあるのが、**PDRN(ポリデオキシリボヌクレオチド)**という成分です。PDRNはもともと、韓国の皮膚科クリニックでレーザー施術やピーリング後の肌回復ケアとして使用されてきた成分で、炎症抑制・細胞修復・コラーゲン生成促進などの作用が確認されています。このPDRNを、99.99%という高純度かつ医療グレードで配合した製品が、いま話題の「 リジュビオンPDRNクリーム 」です。美容と医療をつなぐ**“メディカルスキンケアの分野で注目されている製品として”**として、国内外の皮膚科医や美容家からも注目されています。「リジュビオンPDRNクリームは、医療グレードの高純度PDRNを使用し、品質管理のもとで丁寧に処方された製品です。敏感肌にも安心して使える低刺激処方ながら、しっかりと再生力を引き出します」と話すのは、**仁川国際空港で薬局を運営し、多くの肌悩みに向き合ってきたパク氏(薬剤師・薬学博士)**です。この製品は、施術後の赤みや乾燥、敏感な状態の肌に特に効果的で、バリア機能の回復や肌のハリ感改善、肌トーンの安定化などが期待できます。また、Instagramでは韓国国内外のインフルエンサーたちが「使ってよかったスキンケア」として紹介しており、その投稿には、再生力や低刺激性を評価する声が多く見られます。敏感肌向け、施術後ケア、ミニマル処方(不要な添加物を極力抑えた低刺激処方)に関心のあるユーザー層から強い支持を得ています。「リジュビオンPDRNクリーム」は、K-ビューティーが**“美しさ+根拠ある再生力”へと進化していることを象徴する製品です。これからのK-ビューティーは、見た目だけでなく科学・品質・安全性に基づく本格ケア**が主流になる中で、注目すべき新基準といえるでしょう。韓国では薬局専売品として流通しており、日本国内でも美容関係者を中心に注目を集めています

