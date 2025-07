Parliamentary cooperation important for development of bilateral relations between Serbia, France

У саопштењу овог министарства се наводи да се оно, такође, противи злоупотреби јавног мњења коју поменути дневни лист, у последње време, свакодневно спроводи. Министарство је, како се додаје, познато по томе што су конференције за новинаре које одржава отворене за сваку врсту питања, често и ван теме, о чему сведоче и директни преноси више телевизија с националном фреквенцијом. Овим се демантује покушај да се Министарству, али и самом министру, имплицира лоша сарадња са представницима медија. Околност да су јучерашњу конференцију директно преносиле телевизије, омогућава да се накнадно прегледа снимак који МУП овом приликом доставља као довољну потврду да је Стефановић пружио свим новинарима могућност да поставе питања која желе, у шта су могли да се увере и грађани који су пратили директан пренос. Упркос деликатности полицијског посла, МУП је последње министарство коме се може имплицирати покушај цензуре јер се информације медијима достављају током читавог дана, у најкраћем могућем року, непосредно након самих догађаја, усменим и писаним путем. Поред тога, омогућен је и фото и видео-материјал реализованих акција, а запослени у Бироу за сарадњу с медијима доступни су новинарима 24 часа. Поштујући професионални и етички кодекс посла који обављамо, нећемо улазити у само њима знане разлоге зашто у последње време лист „Курир“ прекраја истину, додаје се у саопштењу.

