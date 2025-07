El Dr. Rafael Marrero recibe Premio a la Excelencia como productor ejecutivo del documental 'Misión sobrevivir'

Es el segundo Premio a la Excelencia en Comunicación para el Dr. Marrero, fundador del think tank conservador Miami Strategic Intelligence Institute

Este premio no es solo un triunfo para nuestro equipo, sino un homenaje a la resiliencia de nuestros veteranos y a quienes los apoyan” — Dr. Rafael Marrero

MIAMI, FL, UNITED STATES, July 3, 2025 / EINPresswire.com / -- El documental “Misión sobrevivir”, producido por AMÉRICA TEVÉ y con el Dr. Rafael Marrero como productor ejecutivo, fue galardonado con el Premio a la Excelencia en Comunicación (Oro) en la categoría de Documental General por la Academia de Artes Interactivas y Visuales (AIVA). Este premio reconoce la cautivadora narrativa del documental y su impactante exploración de los veteranos que viven con TEPT, así como los esfuerzos de la organización sin fines de lucro Charlie Mike para ayudarlos a sanar.Este galardón es el segundo Communicator Award del Dr. Marrero, fundador del think tank conservador Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²) y cofundador de Bravo Zulu Publishers , cuya publisher es Lina Marrero.Producido por un talentoso equipo, que incluye a la reportera Irene Díaz, el productor general Miguel Cossío, y el productor-editor Claudio Pereyra, “Misión sobrevivir” también fue recientemente finalista de los Premios Emmy, consolidando aún más su relevancia en el panorama mediático nacional.El documental arroja luz sobre las heridas invisibles de la guerra y la inquebrantable dedicación de Charlie Mike a salvar vidas, un veterano a la vez.El Dr. Rafael Marrero declaró:“Me siento profundamente honrado de haber producido este impactante documental sobre los veteranos que viven con TEPT y la increíble organización que los acompaña en su camino hacia la sanación. Este premio no es solo un triunfo para nuestro equipo, sino un homenaje a la resiliencia de nuestros veteranos y a quienes los apoyan. Únanse a mí para felicitar al excepcional equipo de Charlie Mike y a mis amigos Sarimá Gracia y Dustin Gladwell por su pasión, compromiso y el trabajo transformador que realizan a diario”.Charlie Mike es una organización sin fines de lucro dirigida por veteranos que empodera a los combatientes que regresan de guerra para que continúen su misión de vida. Mediante apoyo de salud mental, programas con perros de servicio e iniciativas centradas en la estabilidad, Charlie Mike salva vidas y devuelve la esperanza.En el documental, Dustin Gladwell, veterano y cofundador de Charlie Mike, enfatizó la urgencia de la misión:“Hay veteranos como yo que todavía luchan. La misión ahora es sobrevivir”.Sarimá Gracia, Embajadora de Marca y Jefa de Operaciones Caninas en Charlie Mike, compartió:“Me conmueve ver cómo el trabajo de nuestra vida cobra vida en este formato. Espero de todo corazón que esto llegue al corazón de quienes puedan ayudarnos a seguir compartiendo esta misión y ayudando a salvar las vidas de quienes han hecho el sacrificio máximo”.La Academia de Artes Interactivas y Visuales (AIVA), una organización a la que solo se puede acceder por invitación y compuesta por profesionales de primer nivel de marcas como Netflix, Digitas, American Express y Discovery Communications, otorga los Premios Communicator para reconocer la excelencia, la eficacia y la innovación en todas las áreas de la comunicación.Este año se celebra la 31.ª edición de los Communicator Awards, y este documental resuena con fuerza con la idea de que la comunicación es conexión, ya que ejemplifica cómo se forja un puente emocional y urgente entre las historias de veteranos que luchan y el público que tiene el poder de ayudar.“Misión sobrevivir” celebra la valentía de los veteranos y muestra la misión vital de Charlie Mike: ayudar a quienes sirvieron a “continuar la misión” de la vida. Creado por veteranos de combate, Charlie Mike brinda apoyo vital mediante terapia canina, apoyo en salud mental y programas de estabilidad para soldados, infantes de marina, aviadores y marineros que se reintegran a la vida civil.Para apoyar esta causa, puede donar a Charlie Mike en: https://charliemike.org/donate/ “Su generosidad”, dijo el Dr. Marrero, “ayudará a Charlie Mike a salvar las vidas de veteranos que sufren en silencio. Agradecemos su apoyo y su fe en nuestros veteranos”.Más sobre Bravo Zulu PublishersBravo Zulu Publishers, LLC, es una empresa propiedad de una mujer, especializada en convertir a exempleados gubernamentales y contratistas de pequeñas empresas en expertos reconocidos a través de la publicación estratégica. Sus servicios integrales incluyen redacción fantasma, mentoría, diseño, publicación, relaciones públicas, planificación estratégica y marketing.Acerca de MSI²MSI², fundada por el Dr. Rafael Marrero, es un centro de estudios conservador y no partidista que promueve la estabilidad, la democracia y la prosperidad en América Latina, a la vez que aborda el desafío global que plantea la República Popular China.Es una pequeña empresa propiedad de veteranos con discapacidad en servicio (SDVOSB, por sus siglas en inglés) dedicada a impulsar la investigación de políticas, la inteligencia estratégica, la capacitación y los servicios de consultoría. Con décadas de experiencia tanto en el sector público como en el privado, ofrecemos soluciones innovadoras y prácticas para desafíos complejos.

