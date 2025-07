الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة تطلق أول شاحنة تعمل بالهيدروجين في دولة الإمارات

إطلاق هذه الطرازات من الشاحنات ينسجم مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050

DUBAI , UNITED ARAB EMIRATES, July 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- كشفت الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة التابعة لمجموعة درويش بن أحمد وأولاده، الوكيل الحصري لشركة مان للشاحنات والحافلات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن الطراز الأحدث من شاحنة مان إتش تي جي إكس، لتكون أول شاحنة على الإطلاق من علامة مان تعمل بالهيدروجين في دولة الإمارات. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. ويأتي إطلاق هذه الشاحنة التجارية عديمة الانبعاثات، المقرر تسليمها إلى شركة التضامن للنقل في الربع الأول 2026، انطلاقاً من الالتزام الكبير للشركة باعتماد التقنيات الخضراء، كما يعكس الجهود الدؤوبة التي تبذلها شركة مان للشاحنات والحافلات لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع السيارات.

وتتميز الشاحنة بمحرك قوي بقدرة 520 حصانا وعزم دوران 2,500 نيوتن متر، ويمكنها قطع مسافة تصل إلى 600 كيلومتر بخزان وقود ممتلئ. وتشمل استخدامات الشاحنة إنجاز المهمات الشاقة، حيث توفر الخيار الأمثل لنقل البضائع لمسافات طويلة بفضل كفاءتها في استهلاك الطاقة.

وحصل السيد علي بن بيات، الرئيس التنفيذي لشركة التضامن للنقل، على جائزة مميزة خلال مراسم الاحتفال بمرور 30 عاماً على الشراكة بين الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة وشركة مان للشاحنات والحافلات. وقدم الجائزة مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم السيد عبدالله درويش الكتبي، العضو المنتدب لمجموعة درويش بن أحمد وأولاده؛ والسيد توماس هيميريتش، نائب الرئيس الأول ورئيس المبيعات العالمية لدى شركة مان للشاحنات والحافلات؛ والسيد خليفة الكتبي، المدير الإداري للشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة؛ والآنسة عفاف قنطار، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة.

وحضر الفعالية مجموعة من أبرز العملاء وقادة القطاع وكبار المسؤولين التنفيذيين، احتفاءً بإرث العلامة وأحدث ابتكاراتها وطموحاتها المستقبلية، بالإضافة إلى تأثيرها في القطاع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد علي بن بيات: "شهد قطاع السيارات في دبي تحولاً نوعياً في السنوات القليلة الماضية، وتسرّنا المساهمة بصورة فعالة في المشهد الحالي لقطاع الشاحنات التجارية الذي يمرّ بمرحلة مميزة من النمو. ونؤكد التزامنا المستمر بتعزيز شراكتنا مع الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، وبمواصلة جهودنا الرائدة للارتقاء بقطاع الخدمات اللوجستية المستدامة".

-انتهى-



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.