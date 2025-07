HYDE 'BEAUTY & THE BEAST' – Live-Übertragung in Kinos in ganz Japan und Asien sowie weltweit im Online-Stream

HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR BEAUTY & THE BEAST Live Viewing & weltweite Verbreitung beschlossen!

TOKYO, JAPAN, July 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- Die „HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR BEAUTY & THE BEAST“, die am Sonntag 10. August 2025 im KT Zepp Yokohama (Kanagawa, Japan) stattfindet, wird live übertragen und weltweit in Kinos in Japan und Asien ausgestrahlt.

Die diesjährige Tournee ist eine Fortsetzung der „HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR“, die letztes Jahr mit dem Originalalbum „HYDE [INSIDE]“, das zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder veröffentlicht wurde, durch Japan, Asien und die USA tourte. Die diesjährige Tournee ist die größte Welttournee von HYDE, die mit einem Auftritt im Zepp Haneda (TOKYO) am Samstag, 21. Juni. beginnt und durch Japan, Mittel- und Südamerika, Asien und Europa führt.

Die zusätzliche KT Zepp Yokohama-Show wird eine BEAUTY & THE BEAST-Show sein, bei der der Stehbereich im Erdgeschoss vertikal geteilt ist, wobei der Boden auf beiden Seiten für Frauen (BEAUTY) und Männer (BEAST) unterteilt ist!

Verpassen Sie nicht die Live-Auftritte von HYDE in den Kinos oder im Livestream, denn sie werden auch im Jahr 2025 noch an Fahrt gewinnen!

■HYDE OFFICIAL WEB SITE:https://www.hyde.com/

◼️Link zum Teaser: https://youtu.be/HAu2cznWCJQ

【 Durchführungsübersicht 】

Titel

HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR BEAUTY & THE BEAST

◆Kino Live Viewing◆

https://liveviewing.jp/overseas/hydelive-2025-eng/

Datum

Sonntag, 10. August 2025, 10:06 (CEST)

Vorführungsstädte

Melbourne, Hongkong, Seoul, Macau, Taipeh, Taichung, Tainan, Bangkok

◆Live-Streaming◆

Kaufseite https://liveship.tokyo/en/hydelive-2025/

Datum und Uhrzeit

Sonntag, 10. August, 2025, 9:50 OPEN / 10:06 START (CEST)

◆Archiv-Streaming-Zeitraum: sobald es nach dem Live-Streaming fertig ist - Donnerstag, 14. August, 16:59 Uhr.

Medien zur Verbreitung

LIVESHIP

Preis

¥4,500 (inkl. MwSt.)

Verkaufszeitraum

5:00 Uhr, Freitag, 18. Juli - 14:00 Uhr, Donnerstag, 14. August 2025.

*Die Inhaber von Eintrittskarten für das Live-Streaming können die Sendung während des Archiv-Streamings so oft ansehen, wie sie möchten.

*Bitte beachten Sie, dass nach Ablauf des Archivstreaming-Zeitraums das Streaming beendet wird, auch wenn Sie sich noch mitten in der Übertragung befinden.

*Bitte haben Sie Verständnis, dass die Möglichkeit besteht, dass einige Teile der archivierten Übertragung bearbeitet werden können.



《Live Viewing》

【Anmerkungen】

*Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um eine Live-Streaming-Veranstaltung zum Anfeuern. Den Zuschauern steht es frei, zu jubeln und zu applaudieren, wie sie es bei einer Live-Vorstellung vor Ort tun würden. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie dieses Format verstanden haben und damit einverstanden sind, bevor Sie Karten kaufen.

*Sollte die Vorführzeit die geplante Zeit erheblich überschreiten, kann die Vorführung vorzeitig beendet werden. Bitte haben Sie Verständnis.

*Diese Veranstaltung wird live gestreamt, daher kann die Qualität von Bild und Ton durch die Netzbedingungen beeinträchtigt werden.

*Der Kauf, Weiterverkauf oder die Übertragung von Eintrittskarten zu kommerziellen Zwecken (einschließlich Online-Auktionen, Websites für den Kartenverkauf und Kartenverkaufsstellen) ist strengstens untersagt.

*Bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigung des Tickets oder wenn das Ticket nicht zum Schalter gebracht wird, wird es unter keinen Umständen neu ausgestellt.

*Aufgrund der Sitzordnung im Kino kann es vorkommen, dass die Sitzplätze, von denen Ihrer Begleitung getrennt sind. Bitte beachten Sie im Voraus.

*Das Aufnehmen, Filmen oder Aufzeichnen von Video- oder Audioaufnahmen auf dem Bildschirm mit Kameras, Smartphones oder anderen Geräten ist streng verboten. Unerlaubtes Hochladen oder Teilen im Internet kann strafrechtlich geahndet werden. Wird ein solches Verhalten im Kino entdeckt, werden Sie aufgefordert, die Aufnahme zu löschen, und Ihre Eintrittskarte wird nicht zurückerstattet oder erstattet.

*Video- und Fotoaufnahmen können auf dem Bildschirm gemacht werden, um die Veranstaltung zu dokumentieren und für die Medien zu filmen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit, dass dieses Material in verschiedenen Medien verwendet werden kann.

*Essen und Trinken kann in einigen Kinos eingeschränkt sein.

*Im Falle eines Erdbebens oder einer Katastrophenwarnung können die Vorführungen aus Sicherheitsgründen vorübergehend unterbrochen werden, unabhängig davon, wo sich die Zuschauer befinden oder wo die Vorstellung stattfindet.

*Sollten sich die Informationen über die Veranstaltung ändern, erfolgt keine gesonderte Benachrichtigung.

【Hinweise zur Etikette beim Ansehen】

*Achten Sie bei der Verwendung von Anfeuerungsartikeln (z. B. fluoreszierende Stöcke, Handtücher usw.) darauf, dass sie die Sicht anderer Zuschauer nicht behindern. (Die Verwendung von Anfeuerungsmaterial, das die Sicht der anderen Zuschauer beeinträchtigt, ist verboten.)

*Bitte unterlassen Sie es, übermäßigen Lärm zu machen oder die Sicht anderer zu stören.

*Vergewissern Sie sich, dass Sie auf dem Ihnen zugewiesenen Sitzplatz sitzen, und verfolgen Sie die Live-Übertragung von dem Platz aus, der auf dem von Ihnen erworbenen Ticket angegeben ist.

*Die Regelungen der einzelnen Kinos können variieren. Bitte informieren Sie sich auf den offiziellen Websites der Kinos und beachten Sie die entsprechenden Vorschriften der Kinos.

《Live-Streaming》

*Beim Betrachten des Live-Streamings besteht die Möglichkeit, dass das Video- und Audiostreaming gestört wird oder dass das Streaming aufgrund von Internetverbindungs- oder Systemproblemen vorübergehend unterbrochen oder beendet wird. Die Organisatoren können nicht für Probleme mit Ihrem Internet oder Ihrer Fernsehumgebung verantwortlich gemacht werden. In solchen Fällen wird der Ticketpreis nicht zurückerstattet.

*Die Kunden sind für die Internet-Kommunikationsgebühren und andere mit dem Surfen verbundene Kosten verantwortlich.

*Aufgrund des zu erwartenden hohen Datenverkehrs wird Wi-Fi empfohlen.

*Die kommerzielle Nutzung der Live-Videoübertragung in Restaurants, Sälen usw., ob gegen Bezahlung oder kostenlos, ist verboten.

*Wenn Sie bei der Live-Übertragung in der Mitte des Videos starten, beginnt das Video an dieser Stelle und kann nicht zurückgespult und erneut abgespielt werden.



HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR BEAUTY & THE BEAST

Informationsseite https://liveviewing.jp/hydelive-2025-eng/

Organisiert von: VAMPROSE

Vertrieben von: Live Viewing Japan/ Live Viewing Entertainment

©VAMPROSE Inc. Alle Rechte vorbehalten.

【Hinweise zur Verwendung von Bildern】

Bilder dürfen nicht beschnitten oder in irgendeiner Weise verändert werden.

