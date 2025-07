United States Department of Agriculture announces annual updates to income criteria for Women, Infants, and Children Nutrition program

(Denver) July 2, 2025 – The U.S. Department of Agriculture’s Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC) recently announced an adjustment to the federal income eligibility guidelines. Under the new guidelines, a family of four with a gross annual household income of $59,478 may be eligible to apply - up from $57,720 in 2024. The guidelines took effect on July 1, 2025.

WIC benefits are available to individuals who are pregnant, recently pregnant, or breastfeeding, as well as for infants and children under 5 years old. Caregivers—including fathers, grandparents, and foster parents—may apply on behalf of children under five in their care.

Families currently receiving Health First Colorado (Medicaid), Colorado Works (TANF), the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), or the Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR) are automatically income-eligible for WIC. All foster children under age 5 and pregnant teens in foster care are also automatically income-eligible for WIC. Others may still be eligible based on the household’s gross income, even if they are not enrolled in any of the above programs.

July 1, 2025 - June 30, 2026 WIC Income Eligibility Guidelines

(Gross annual household income before taxes and deductions)

Family of one: $28,953.

Family of two: $39,128.

Family of three: $49,303.

Family of four: $59,478.

For each additional family member, add: $10,175.

To find out if you qualify or to locate a clinic near you, visit www.coloradowic.gov or call Hunger Free Colorado’s Food Resource Hotline at 1-855-855-4626. The Colorado WIC Program encourages families to contact their local WIC office – even if their income is slightly above the guidelines or if they’ve been denied in the past.

WIC currently serves more than 101,000 Coloradans each month across all 64 counties.

About Colorado WIC

Colorado WIC is a public health nutrition program funded by the U.S. Department of Agriculture and administered by the Colorado Department of Public Health and Environment (CDPHE). Since 1974, WIC has supported Colorado families by providing nutrition education, nutritious foods, breastfeeding support, and referrals to community and health services for eligible pregnant and postpartum individuals, infants, and children under the age of 5. This institution is an equal opportunity provider.

###

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anuncia actualizaciones anuales de los criterios de ingresos para el programa de Nutrición para Mujeres, Bebés y Niños

(Denver) 2 de julio de 2025 – El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció recientemente un ajuste a las directrices federales de elegibilidad por ingresos. Según las nuevas directrices, una familia de cuatro integrantes con un ingreso familiar bruto anual de $59,478 podría ser elegible para solicitar el programa, en comparación con los $57,720 de 2024. Las directrices entraron en vigor el 1 de julio de 2025.

Los beneficios del programa WIC están disponibles para personas embarazadas, recién embarazadas o en período de lactancia, así como para bebés y niños menores de 5 años. Los cuidadores, incluidos padres, abuelos y padres de crianza, pueden solicitarlos a nombre de los niños menores de cinco años a su cargo.

Las familias que actualmente reciben Health First Colorado (Medicaid), Colorado Works (TANF), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o el Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR) cumplen automáticamente los requisitos de ingresos para WIC. Todos los niños menores de 5 años y las adolescentes embarazadas en hogares de crianza también cumplen automáticamente los requisitos de ingresos para WIC. Otros podrían cumplir los requisitos según los ingresos brutos del hogar, incluso si no están inscritos en ninguno de los programas mencionados.

1 de julio de 2025 - 30 de junio de 2026 - Pautas de elegibilidad por ingresos de WIC

(Ingresos brutos anuales del hogar antes de impuestos y deducciones)

Familia de una persona: $28,953.

Familia de dos personas: $39,128.

Familia de tres personas: $49,303.

Familia de cuatro personas: $59,478.

Por cada miembro adicional de la familia, agregue: $10,175.

Para saber si califica o para encontrar una clínica cerca de usted, visite www.coloradowic.gov o llame a la línea directa de recursos alimentarios de Hunger Free Colorado al 1-855-855-4626. El Programa WIC de Colorado anima a las familias a comunicarse con su oficina local de WIC, incluso si sus ingresos superan ligeramente los límites establecidos o si han sido rechazados anteriormente.

Actualmente, WIC atiende a más de 101,000 habitantes de Colorado cada mes en los 64 condados.

Acerca de Colorado WIC

Colorado WIC es un programa de nutrición y salud pública financiado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y administrado por el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE). Desde 1974, WIC apoya a las familias de Colorado brindándoles educación nutricional, alimentos nutritivos, apoyo para la lactancia materna y derivaciones a servicios comunitarios y de salud para embarazadas y durante el postparto, as[i como bebés y niños menores de 5 años que cumplan los requisitos. Esta institución ofrece igualdad de oportunidades.

###