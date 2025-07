EBC Financial Group gana como Mejor Proveedor de CFD en los Online Money Awards 2025, reconocida por ofrecer flexibilidad, innovación y rendimiento en el trading global de CFD.

LONDON, UNITED KINGDOM, July 1, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC) ha sido reconocido como Mejor Proveedor de CFD en los Online Money Awards 2025, marcando su primera distinción por parte de esta respetada plataforma del sector. Este premio refleja la continua expansión del Grupo en su portafolio de productos multi-activo, el fortalecimiento de su tecnología de ejecución y el lanzamiento de diversas innovaciones enfocadas en sus clientes, especialmente en el dinámico sector de los contratos por diferencia (CFD).

El reconocimiento coincide con el lanzamiento por parte de EBC de más de 100 ETF CFD listados en EE. UU., ofreciendo a los clientes acceso apalancado a exposiciones de mercado diversificadas a nivel global. Diseñada para responder a la creciente demanda de instrumentos temáticos y tácticos, esta nueva gama permite a los traders actuar de forma dinámica ante narrativas sectoriales y macroeconómicas, desde energía limpia y tecnología estadounidense, hasta activos con dividendos, renta fija y mercados emergentes.

“Este premio habla de cómo EBC responde a las necesidades de los traders actuales: con flexibilidad, transparencia y acceso a productos más inteligentes y diversificados. Los ETF CFD del grupo están diseñados con estas prioridades en mente, ayudando a los clientes a tomar posiciones direccionales sobre temas relevantes del mercado —con menores costos, ejecución en tiempo real y la posibilidad de operar en largo o en corto. Este reconocimiento refleja nuestro continuo enfoque en poner a los traders en primer lugar”, comentó David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd.

ETF CFD: Acceso temático, control táctico

La incorporación de más de 100 ETF CFD a la plataforma de EBC representa una expansión significativa de su oferta de productos. Los clientes ahora pueden acceder a ETFs emitidos por Vanguard, iShares (BlackRock) y State Street Global Advisors, listados en la NYSE y el NASDAQ, abarcando un amplio espectro de oportunidades de mercado, incluyendo asignaciones geográficas como el iShares MSCI Brazil ETF y ETFs enfocados en Asia-Pacífico; temas sectoriales como salud, energía, consumo y tecnología en EE. UU.; así como estrategias de renta fija mediante ETFs de bonos de alto rendimiento y grado de inversión.

Los clientes también pueden operar índices por estilo de inversión, incluyendo carteras centradas en valor, crecimiento y dividendos—lo que permite una mayor precisión en el posicionamiento de portafolios. A diferencia de la inversión tradicional en ETFs, la estructura CFD de EBC permite a los traders obtener exposición sin incurrir en comisiones de gestión de fondos, ofreciendo además la flexibilidad de operar en largo o en corto en tiempo real. Con apalancamiento disponible y cero comisiones en la mayoría de las operaciones, esta línea de productos resulta altamente atractiva para traders activos que buscan oportunidades tácticas y diversificación temática.

Mejoras en capacidades de plataforma y desempeño de ejecución

El reconocimiento de EBC en los Online Money Awards se suma a una serie de mejoras implementadas en 2025 en su plataforma, incluyendo soporte multilingüe ampliado, enrutamiento inteligente de liquidez y mejoras de desempeño que permiten velocidades de ejecución tan bajas como 20 milisegundos. Herramientas propietarias como Trading Black Box y Private Room fortalecen el control de precios y ejecución para los traders, respaldando su objetivo más amplio de ofrecer plataformas de alto rendimiento y confiabilidad en todos los mercados.

Los Online Money Awards, organizados por Holiston Media, reconocen la excelencia en los sectores de servicios financieros y tecnología financiera (fintech), y sus ganadores son seleccionados mediante un proceso que combina análisis editorial y retroalimentación de los inversores.

Este reconocimiento se suma a la creciente lista de premios obtenidos por EBC en 2025, incluidos los galardones recientes en los World Finance Forex Awards 2025 como Corredor Más Confiable y Mejor Plataforma de Trading, consolidando el impulso global del grupo en múltiples clases de activos y segmentos de clientes.

Este comunicado refleja las observaciones de EBC Financial Group y todas sus entidades globales. No constituye asesoría financiera ni de inversión. Operar con divisas (FX) o materias primas conlleva un riesgo significativo de pérdida, potencialmente superior a la inversión inicial. Consulte con un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión, ya que EBC Financial Group y sus entidades no se hacen responsables por daños derivados del uso de esta información.

Para más información sobre EBC Financial Group y sus servicios galardonados, visite: www.ebc.com.

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es una marca global reconocida por su experiencia en corretaje financiero y gestión de activos. A través de sus entidades reguladas que operan en jurisdicciones clave como el Reino Unido, Australia, Islas Caimán, Mauricio y otras, EBC permite a inversores minoristas, profesionales e institucionales acceder a una amplia gama de mercados globales y oportunidades de trading, incluyendo divisas, materias primas, acciones e índices.

Reconocido con múltiples premios, EBC mantiene un firme compromiso con los estándares éticos, y sus subsidiarias están debidamente licenciadas y reguladas en sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (UK) Limited está regulado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulado por la Autoridad Monetaria de Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC); y EBC Financial (MU) Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC).

En el centro de EBC se encuentra un equipo de veteranos de la industria con más de 40 años de experiencia en instituciones financieras líderes, habiendo navegado ciclos económicos clave desde el Acuerdo Plaza hasta la crisis del franco suizo en 2015 y la pandemia de COVID-19. Fomentamos una cultura donde la integridad, el respeto y la seguridad de los activos del cliente son prioritarios, garantizando que cada relación de inversión se maneje con la seriedad que merece.

Como Socio Oficial de Divisas del FC Barcelona, EBC ofrece servicios especializados en Asia, LATAM, Medio Oriente, África y Oceanía. A través de su alianza con United to Beat Malaria, contribuye a iniciativas de salud global. EBC también apoya la serie de divulgación pública “What Economists Really Do” del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, ayudando a desmitificar la economía y su aplicación a desafíos sociales importantes, fomentando así una mayor comprensión y diálogo público.

