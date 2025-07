EBC ghi nhận tâm lý nhà đầu tư thay đổi khi Non-Farm Payrolls vượt kỳ vọng đạt 147.000 việc làm, tái định giá thị trường

Mỹ tạo thêm 147.000 việc làm trong tháng 6, gây bất ngờ cho thị trường, đẩy đô la tăng và giá vàng giảm dưới 3.350 USD. EBC Financial Group phân tích cách tín hiệu lao động trái chiều định hình lại kỳ vọng lãi suất và vị thế nhà đầu tư.

Thị trường giảm mạnh khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 7 xuống 4,7%, thúc đầy định giá lại trên diện rộng trong thị trường ngoại hối và vàng

DC, UNITED STATES, July 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- Dữ liệu Bảng lương Phi nông nghiệp (NFP) mới nhất của Mỹ, công bố vào ngày 3 tháng 7, đã gây ra một cú sốc bất ngờ cho thị trường tài chính toàn cầu. Với 147.000 việc làm được ghi nhận trong tháng 6, vượt xa mức dự báo 110.000 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%, kỳ vọng của nhà đầu tư về việc cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn đã giảm mạnh. Hệ quả lan tỏa diễn ra ngay lập tức, với đồng đô la Mỹ phục hồi trên các cặp tiền tệ chính, giá vàng giảm và thị trường chứng khoán đánh giá lại những mức tăng gần đây.

Sức mạnh của thị trường lao động Mỹ định hình lại kỳ vọng chính sách của Fed

Số liệu việc làm chính thức vượt xa ước tính đồng thuận và bao gồm các điều chỉnh tăng cho các tháng trước, nhấn mạnh sức mạnh của thị trường lao động bất chấp những bất ổn kinh tế vĩ mô dai dẳng. Tuy nhiên, sức mạnh này không đồng đều: việc tạo việc làm trong khu vực tư nhân chậm lại chỉ còn 74.000, mức yếu nhất kể từ tháng 10 năm 2024, trong khi tuyển dụng trong khu vực chính phủ tăng vọt thêm 73.000 việc làm.

Tăng trưởng tiền lương cũng thấp hơn kỳ vọng, với thu nhập bình quân theo giờ chỉ tăng 0,2% so với tháng trước, thấp hơn dự báo 0,3%. Mặc dù điều này có thể làm dịu một số lo ngại về lạm phát, nhưng nó cũng làm tăng thêm sự phức tạp cho quá trình ra quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trước cuộc họp tiếp theo.

“Báo cáo NFP tháng 6 vừa là sự trấn an vừa là lời cảnh báo,” ông David Barrett, CEO của EBC Financial Group (UK) Ltd, cho biết. “Một mặt, tăng trưởng việc làm vẫn tiếp diễn. Mặt khác, tuyển dụng tư nhân yếu và tiền lương thấp cho thấy những rạn nứt sâu xa hơn. Đối với các nhà giao dịch, phản ứng của thị trường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự linh hoạt, đặc biệt trong các cặp ngoại hối như USD/JPY và EUR/USD, nơi sự phân kỳ tiền tệ đang trở nên rõ rệt hơn.”

Thị trường ngoại hối phản ứng mạnh trước việc định giá lại chính sách của Fed

Đồng đô la Mỹ tăng giá trên diện rộng sau khi dữ liệu được công bố. Cặp EUR/USD giảm do suy đoán mới rằng Fed sẽ giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Mức hỗ trợ kỹ thuật được dự đoán gần mức 1.16, một vùng đã được kiểm tra trước đó.

Cặp USD/JPY tăng vọt vượt mốc 145, với các nhà giao dịch hiện đang chú ý đến đường Trung bình Động Lũy thừa 50 ngày (EMA). Thị trường đang theo dõi sát sao Nhật Bản khi suy đoán về khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản quay trở lại chính sách nới lỏng định lượng ngày càng gia tăng. Ngược lại, cặp AUD/USD giữ gần mức 0.6550 với động lực tăng hạn chế, cho thấy xu hướng củng cố tiếp tục trừ khi khẩu vị rủi ro chung cải thiện.

“Đây là thời điểm quyết định đối với các nhà giao dịch ngoại hối,” ông Barrett bổ sung. “Việc phân biệt giữa phản ứng ngắn hạn và những thay đổi cấu trúc dài hạn sẽ định hình cơ hội trong quý 3.”

Vàng giảm xuống dưới 3.350 USD khi lợi suất tăng trở lại

Vàng (XAU/USD) đã giảm xuống dưới mức 3.350 USD khi dữ liệu việc làm mạnh hơn thúc đẩy lợi suất Kho bạc Mỹ tăng trở lại và làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất. Kim loại quý này cũng chịu áp lực từ mức kháng cự kỹ thuật tại đường Trung bình động Giản đơn 20 ngày (SMA) và mức thoái lui Fibonacci 78,6% gần 3.372 USD.

Tuy nhiên, với áp lực chính trị lên Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ngày càng gia tăng và các diễn biến chính sách thương mại sắp tới, bao gồm thời hạn thuế quan ngày 9 tháng 7, biến động vẫn là chủ đề chính. Một số nhà đầu tư có thể tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn nếu bất ổn địa chính trị hoặc tài chính tái xuất hiện.

Triển vọng phía trước: Lạm phát, Thuế quan và Sự thận trọng của các Ngân hàng Trung ương

Công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất thị trường kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong tháng 7 đã giảm từ 25,3% xuống chỉ còn 4,7% sau báo cáo mới nhất, trong khi khả năng cắt giảm vào tháng 9 cũng giảm mạnh. Với tăng trưởng tiền lương chậm lại nhưng thị trường lao động vẫn tiếp tục tạo thêm việc làm, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ duy trì cách tiếp cận “theo từng cuộc họp”, như Chủ tịch Jerome Powell đã nhấn mạnh tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương châu Âu tuần này.

Trong khi đó, tâm lý rủi ro toàn cầu sẽ bị thử thách vào tuần tới khi Mỹ tiến gần đến quyết định áp thuế đầy nhạy cảm về mặt chính trị vào ngày 9 tháng 7, điều này có thể ảnh hưởng đến các ngành nhạy cảm với thương mại và niềm tin kinh tế nói chung.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này thể hiện quan điểm của EBC Financial Group và các công ty thành viên trên toàn cầu. Đây không phải là lời khuyên tài chính hay đầu tư. Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có rủi ro cao do sử dụng đòn bẩy tài chính, có thể dẫn đến thua lỗ nhanh chóng và không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Vì vậy, bạn cần cân nhắc kỹ mục tiêu đầu tư, mức độ hiểu biết và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân trước khi tham gia. EBC Financial Group và các công ty liên quan sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh nếu bạn dựa vào thông tin này.

Giới thiệu về EBC Financial Group

Được thành lập tại London, EBC Financial Group (EBC) là một thương hiệu toàn cầu nổi tiếng với chuyên môn trong lĩnh vực môi giới tài chính và quản lý tài sản. Thông qua các công ty thành viên được cấp phép và hoạt động tại các trung tâm tài chính lớn — bao gồm Vương quốc Anh, Úc, Quần đảo Cayman, Mauritius và các khu vực khác — EBC cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân, chuyên nghiệp và tổ chức cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu và các cơ hội giao dịch, bao gồm tiền tệ, hàng hóa, CFD và nhiều sản phẩm khác.

Được tin tưởng bởi các nhà đầu tư tại hơn 100 quốc gia và được vinh danh với các giải thưởng toàn cầu, bao gồm nhiều năm liền được World Finance công nhận, EBC được đánh giá là một trong những nhà môi giới tốt nhất thế giới với các danh hiệu như “Nền tảng giao dịch tốt nhất” và “Nhà môi giới đáng tin cậy nhất”. Với nền tảng pháp lý vững chắc và cam kết minh bạch, EBC cũng liên tục được xếp hạng trong top các nhà môi giới hàng đầu — được tin tưởng nhờ khả năng cung cấp các giải pháp giao dịch an toàn, sáng tạo và lấy khách hàng làm trung tâm trên thị trường quốc tế đầy cạnh tranh.

Các công ty con của EBC đều được cấp phép và quản lý trong phạm vi pháp lý tương ứng của họ. EBC Financial Group (UK) Limited được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited được quản lý bởi Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd và EBC Asset Management Pty Ltd được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC).

Nền tảng của EBC là đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong ngành với hơn 40 năm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn. Họ đã từng trải qua nhiều giai đoạn kinh tế quan trọng, từ Thỏa thuận Plaza và cuộc khủng hoảng đồng franc Thụy Sĩ năm 2015 đến những biến động thị trường trong đại dịch COVID-19. Chúng tôi xây dựng một văn hóa doanh nghiệp đề cao sự chính trực, tôn trọng và an toàn tài sản khách hàng, đảm bảo rằng mỗi mối quan hệ đầu tư đều được xử lý với sự nghiêm túc cao nhất.

EBC tự hào là đối tác ngoại hối chính thức của FC Barcelona và không ngừng mở rộng các quan hệ hợp tác có giá trị để tạo tác động tích cực cho cộng đồng — đặc biệt là thông qua các sáng kiến như chương trình United to Beat Malaria của Quỹ Liên Hợp Quốc, Khoa Kinh tế Đại học Oxford, và nhiều đối tác đa dạng khác nhằm thúc đẩy các hoạt động về y tế toàn cầu, kinh tế, giáo dục và phát triển bền vững.

