EBC Financial Group：予想を上回る14万7000人の非農業部門雇用者数により市場の価格が変動し、投資家心理の変化を推察

EBC Financial Group:米国は6月に14万7,000人の雇用を創出し、市場予想を上回ったことでドル高を促し、金価格は3,350ドルを下回りました。労働市場からのまちまちなシグナルは利上げ期待と投資家のポジショニングをどのように再構築していますか。

市場は7月に4.7%に利下げ、為替と金の幅広い価格改定が促されました。

DC, UNITED STATES, July 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- 7月3日に発表された最新の米国非農業部門雇用者数(NFP)は、世界の金融市場に予想外の衝撃を与えました。6月の雇用者数は14万7000人増加し、予想の11万人を大きく上回り、失業率は4.1%に低下したことで、投資家の早期利下げ期待は大きく後退しました。その波及効果は即座に現れ、主要通貨ペア全体で米ドルが反発、金価格が下落し、株式市場は最近の上昇分を再評価しました。

米国労働市場の回復力がFRBの政策期待を再定義

主要雇用者数は予想を上回り、前月比の上方修正も含まれました。これは、マクロ経済の不確実性が依然として続くにもかかわらず、労働市場の回復力が強いことを浮き彫りにしました。しかし、その力強さは地域によって大きく異なりました。民間部門の雇用創出はわずか7万4000人に減速、2024年10月以来の最低水準となった一方、政府系機関の雇用は7万3000人増加しました。

賃金の伸びも予想を下回り、平均時給は前月比わずか0.2%増と、予想の0.3%を下回りました。これはインフレ懸念をいくらか和らげる可能性がある一方で、次回の連邦公開市場委員会(FOMC)に向けたFRBの意思決定を複雑化させる要因となっています。

EBC(英国)のCEO、デビッド・バレット氏は、「6月のNFP報告は、安心材料であると同時に警告でもあります。一方、雇用の伸び、他方では、民間雇用の低迷と賃金の低迷が、より深刻な亀裂を露呈しています。トレーダーにとって、市場の反応は機敏性を維持することの重要性を浮き彫りにしている。特に、米ドル/円やユーロ/米ドルといった通貨の乖離が顕著になりつつある為替ペアにおいてはなおさらです」と述べました。

通貨市場はFRBの政策金利改定に急反応

今回の発表で、米ドルは全般的に上昇しました。FRBが政策金利を長期にわたって高水準に据え置くとの憶測が再燃する中、EUR/USDは下落しました。テクニカルサポートは、以前に試された水準である1.16付近で推移すると予想されます。

USD/JPYは145ドルを突破し、トレーダーは50日指数移動平均線(EMA)に注目しています。日銀による量的緩和再開の可能性を巡る憶測が高まる中、市場は日本経済を注視しています。一方、AUD/USDは0.6550付近で推移し、上昇の勢いは鈍く、リスク選好度が全般的に改善しない限り、値動きの調整が続くことを示唆しています。

バレット氏は「これは為替トレーダーにとって決定的な瞬間です。短期的な反応と長期的な構造変化を見極めることが、第3四半期の投資機会を決定づけるでしょう。」と付け加えました。

今後の見通し:インフレ、関税、そして中央銀行の慎重姿勢

CME FedWatchツールは、報告書を受けて、7月の利下げ確率が25.3%からわずか4.7%に低下したことを指摘しました。また、9月の利下げ確率も大幅に低下しました。賃金上昇率は鈍化しているものの、労働市場は依然として雇用を増やしているため、FRBは「会合ごとに」政策金利を決定する可能性が高いと、ジェローム・パウエル議長は今週の欧州中央銀行(ECB)フォーラムで改めて強調しました。

一方、米国が7月9日に政治的に重要な関税決定を控えていることから、来週は世界的なリスクセンチメントが試されるでしょう。これは、貿易に敏感なセクターや経済全体の信頼感に影響を与える可能性があります。

この記事は、EBCとそのグローバル事業の見解を反映したものであり、金融または投資に関するアドバイスではありません。コモディティおよび外国為替(FX)の取引には、当初投資額を超える可能性のある大きな損失リスクが伴います。EBCとその事業体は、本情報への依拠から生じるいかなる損害についても責任を負いませんので、取引または投資に関する決定を行う前に、資格のあるファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jpからご確認いただけます。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group(以下、当社)は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

複数の賞を受賞しているEBCは、倫理基準の堅持に努めています。当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国(FCA)、ケイマン諸島(CIMA)、オーストラリア(ASIC)、モーリシャス(FSC)などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

私たちは、誠実さ、尊敬、お客様の資産の安全性を最優先とする企業文化を育み、すべての投資家の皆様とのお取引が、それに値する最大限の真剣さで取り扱われることをお約束します。

