EBC Financial Group ชี้ NFP พุ่ง 147,000 สูงเกินคาด หนุนนักลงทุนปรับพอร์ตรับความเสี่ยง

สหรัฐฯ เพิ่มจ้างงาน 147,000 ตำแหน่งในมิ.ย. เกินคาด หนุนดอลลาร์แข็งค่า กดทองคำต่ำกว่า $3,350 — EBC Financial Group วิเคราะห์สัญญาณแรงงานผสม กระทบคาดการณ์ดอกเบี้ยและกลยุทธ์ลงทุน

ตลาดลดโอกาสการปรับลดดอกเบี้ยเดือนกรกฎาคมเหลือ 4.7% กระตุ้นการปรับราคาใหม่ในตลาดค่าเงินและทองคำ

DC, UNITED STATES, July 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ล่าสุดของสหรัฐฯ ซึ่งเปิดเผยเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้ตลาดการเงินโลกอีกครั้ง โดยตัวเลขจ้างงานเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นถึง 147,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 110,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1% ปัจจัยนี้กดดันให้ความคาดหวังต่อการปรับลดดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ลดลงอย่างชัดเจน ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ราคาทองคำปรับตัวลดลง และตลาดหุ้นกลับมาประเมินกำไรล่าสุดกันใหม่

ตลาดแรงงานสหรัฐฯ แข็งแกร่ง ย้ำความคาดหวังนโยบาย Fed ปรับเปลี่ยน

ตัวเลขจ้างงานหลักในเดือนมิถุนายนสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ พร้อมกับมีการปรับขึ้นข้อมูลย้อนหลังในเดือนก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ แม้การจ้างงานภาคเอกชนจะชะลอลงเหลือ 74,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 แต่การจ้างงานภาครัฐเพิ่มขึ้นถึง 73,000 ตำแหน่ง

การเติบโตของค่าแรงเฉลี่ยรายชั่วโมงต่ำกว่าคาด โดยเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% ต่อเดือน ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 0.3% ซึ่งอาจช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ แต่ก็ซับซ้อนต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุมครั้งถัดไป

นาย David Barrett ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าวถึงรายงาน NFP เดือนมิถุนายนว่า “ตัวเลขจ้างงานแสดงทั้งความมั่นใจและสัญญาณเตือน ในขณะที่การเติบโตของงานยังดำเนินต่อไป แต่การจ้างงานภาคเอกชนที่อ่อนแอและค่าแรงที่ต่ำกว่าคาด บ่งชี้ถึงปัญหาเชิงโครงสร้าง สำหรับนักลงทุน ตลาดได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความคล่องตัว โดยเฉพาะในคู่สกุลเงินอย่าง USD/JPY และ EUR/USD ที่ความแตกต่างทางนโยบายการเงินเริ่มชัดเจนขึ้น”

ตลาดเงินตอบสนองทันทีหลัง Fed ปรับราคาใหม่

การที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างกว้างขวางหลังรายงาน NFP ถูกเปิดเผย โดยคู่สกุลเงิน EUR/USD ร่วงลงท่ามกลางความคาดหมายที่เพิ่มขึ้นว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานาน จุดสนับสนุนทางเทคนิคคาดว่าจะอยู่บริเวณระดับ 1.16 ซึ่งเป็นโซนที่เคยถูกทดสอบมาก่อน

คู่ USD/JPY พุ่งทะลุระดับ 145 โดยนักลงทุนจับตาเส้นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบทวีคูณ (EMA) 50 วัน ตลาดจับตาธนาคารกลางญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดในขณะที่มีการเก็งกำไรว่าธนาคารกลางอาจกลับมาใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณอีกครั้ง ขณะที่คู่ AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 0.6550 ด้วยโมเมนตัมขึ้นที่เบาบาง สะท้อนถึงการพักฐานของตลาดเว้นแต่ความต้องการความเสี่ยงโดยรวมจะดีขึ้น

นาย David Barrett ซีอีโอ EBC Financial Group กล่าวเพิ่มเติมว่า “นี่คือช่วงเวลาสำคัญสำหรับนักเทรดค่าเงิน การแยกแยะระหว่างปฏิกิริยาในระยะสั้นกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะยาว จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างโอกาสในไตรมาส 3”

ราคาทองคำร่วงต่ำกว่า 3,350 ดอลลาร์ หลังผลตอบแทนพันธบัตรพุ่ง

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 3,350 ดอลลาร์ หลังข้อมูลจ้างงานแข็งแกร่งหนุนให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ฟื้นตัว และลดความคาดหวังการปรับลดดอกเบี้ย สถานการณ์ทางเทคนิคก็สร้างแรงกดดันเพิ่มเติม โดยราคาทองคำเผชิญแรงต้านที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 20 วัน และระดับ Fibonacci retracement 78.6% ใกล้ 3,372 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ความกดดันทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นต่อ Fed และเหตุการณ์ด้านนโยบายการค้าที่ยังต้องจับตา รวมถึงเส้นตายภาษีวันที่ 9 กรกฎาคม ยังคงสร้างความผันผวนให้ตลาด นักลงทุนบางส่วนอาจหันมาพึ่งทองคำเป็นที่หลบภัยหากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์หรือการคลังกลับมาวุ่นวายอีกครั้ง

แนวโน้มข้างหน้า: เงินเฟ้อ ภาษี และความระมัดระวังของธนาคารกลาง

เครื่องมือ CME FedWatch ชี้โอกาสที่ตลาดประเมินว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม ลดลงจาก 25.3% เหลือเพียง 4.7% หลังรายงานล่าสุด ขณะที่โอกาสลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนก็ลดลงอย่างมาก ด้วยแนวโน้มการเติบโตของค่าแรงที่ชะลอตัวแต่ตลาดแรงงานยังคงสร้างงานเพิ่มขึ้น Fed จึงมีแนวโน้มใช้วิธีตัดสินใจแบบ “ประชุมต่อประชุม” ตามที่ประธาน Jerome Powell ย้ำในฟอรัมธนาคารกลางยุโรปเมื่อสัปดาห์นี้

ในขณะเดียวกัน ความรู้สึกเสี่ยงของตลาดโลกจะถูกทดสอบในสัปดาห์หน้า เมื่อสหรัฐฯ เตรียมประกาศมาตรการภาษีที่มีความขัดแย้งทางการเมืองในวันที่ 9 กรกฎาคม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้องกับการค้ารวมถึงความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยรวม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้เป็นการสังเกตของ EBC Financial Group และหน่วยงานทั่วโลก ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน การเทรดสัญญา CFDs มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากอัตราทด ทำให้ไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกประเภท นักลงทุนควรประเมินวัตถุประสงค์ ความรู้ และความเสี่ยงของตนเองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน โดย EBC Financial Group และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้

