Aduanas alcanzan cifras récord de recaudación con ingresos por 593 mil 500 millones de pesos: CAAAREM

Hemos escuchado a la Presidenta Claudia Sheinbaum en múltiples ocasiones referirse a las aduanas como una solución viable para evitar una reforma fiscal de gran calado.” — Miguel Cos Nesbitt

MéXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, June 30, 2025 / EINPresswire.com / -- Desde la gran reforma aduanera que se llevó a cabo a principios de los años 90 para que México ingresara al TLCAN, no recuerdo que hubiera tantas expectativas e interés del Estado en las aduanas, dijo Miguel Cos Nesbitt, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana ( CAAAREM ), durante una reunión de trabajo con el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México ( ANAM ), Rafael Marín Mollinedo y los integrantes del Consejo de Presidentes de la CAAAREM.“Hemos escuchado a la Presidenta Claudia Sheinbaum en múltiples ocasiones referirse a las aduanas como una solución viable para evitar una reforma fiscal de gran calado, para lo cual vemos que las metas se están cumpliendo. Todos reconocemos su liderazgo en la profesionalización de las aduanas que ha traído estos cinco primeros meses del año, cifras récord en materia de recaudación que se traducen en 28.5% más que en el mismo periodo del 2024, generando ingresos por alrededor de 593 mil 500 millones de pesos, la cifra más alta registrada para un periodo similar. También aplaudimos los reconocimientos que ha recibido en la lucha contra la corrupción, especialmente el otorgado por el Senado de la República”, dijo Cos Nesbitt durante la apertura de la reunión.“Es un honor que nos acompañe hoy en CAAAREM en estos momentos trascendentales para la política aduanera del país, como vía de desarrollo y prosperidad para los mexicanos y en este sentido queremos reiterarle nuestro compromiso de trabajar hombro con hombro para combatir las malas prácticas en las aduanas”, destacó el presidente de la CAAAREM.Miguel Cos Nesbitt dijo también que, en conjunto con la CONCAMIN, ha hecho un ejercicio muy puntual de aspectos clave para participar en la reforma a la Ley Aduanera de la que ha hablado la Presidenta, “con la finalidad de equilibrar responsabilidades y modernizar la legislación a fin de acabar con las lagunas que hoy permiten vulnerar el sistema”.Agregó que se está trabajando con las Cámaras más sensibles al contrabando de CONCAMIN, como son la del Textil, la del Vestido y la del Calzado, a fin de firmar un convenio de colaboración que tiene por objetivo estudiar el fenómeno de contrabando y subvaluación que viven estos sectores con el fin de generar propuestas conjuntas para combatir este cáncer que atenta contra la economía nacional.Sobre este tema, recordó que se envió al Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, una propuesta para combatir el contrabando que se basa en 5 ejes:I. Medidas de Control de Empresas IMMEX y régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico.II. Control en las Empresas de Mensajería.III. Transmisión de los Avisos Consolidados.IV. Optimización del uso de la información del “Customs Manifest” transmitido a la VUCEM para la prevención de riesgos en el despacho aduanero.V. Sistematización del Proceso de envío de mercancías de procedencia extranjera a nuestro país.Los beneficios esperados para el Estado Mexicano serían: Una mayor recaudación fiscal. Reducción del ingreso de mercancía pirata, prohibida o sin cumplimiento normativo. Fortalecimiento de la trazabilidad y fiscalización del receptor final. Disminución del uso abusivo del esquema simplificado. Asignación clara de responsabilidades a quienes intervienen en el comercio digital transfronterizo. Mejora de la eficiencia operativa aduanera, al filtrar de manera anticipada los envíos que representan riesgo.Por su parte, Marín Mollinedo, director de la ANAM, refrendó el compromiso institucional de impulsar una transformación profunda del sistema aduanero nacional, basada en la legalidad, la eficiencia operativa y el uso de tecnologías de vanguardia. “En los agentes aduanales, México tiene aliados que no sólo facilitan el comercio, sino que lo dignifican. Su experiencia, profesionalismo y compromiso con la legalidad son fundamentales para construir aduanas más modernas, ágiles y seguras”, señaló.El titular de la ANAM también abordó con claridad el estilo de liderazgo que ha procurado al frente de la institución. Destacó que el ejercicio de su función se sustenta en el respeto, la apertura y la equidad. Subrayó que su liderazgo no se basa en imposiciones, sino en el diálogo constante y la construcción de soluciones conjuntas.La Agencia reiteró su voluntad de mantener una relación cercana, técnica y colaborativa con los agentes aduanales, bajo principios de transparencia, integridad y corresponsabilidad. “Quienes cumplen, quienes contribuyen al crecimiento legítimo del país, encontrarán siempre en la ANAM una institución sólida, profesional y comprometida”, concluyó.Participaron también de la ANAM en esta reunión el Dr. Alex Tonatiuh Márquez Hernández, Director General de Investigación Aduanera; la Mtra. Irlanda Gabriela Pacheco Torres, Directora General de Evaluación; la Mtra. Martha Valeria Vázquez García, Directora de Comunicación Institucional; el Lic. Camilo Benedicto Puga Mañe, Director de Recursos Humanos; la Mtra. Concepción Flores Monter, Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales y el Lic. José Sánchez Pérez, Director de Planeación Aduanera.# # #Contactos:Ana Basurto / Eneas Mares55 8533 1974 / 5527622073eneas.mares@enfasiscorporativo@gmail.com

