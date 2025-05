Agentes Aduanales del Puerto de Manzanillo se deslinda del paro de labores de trabajadores de la Aduana de Manzanillo

AAAPUMAC CAAAREM

MANZANILLO, COLIMA, MEXICO, May 16, 2025 / EINPresswire.com / -- A la Comunidad Empresarial, Autoridades y Medios de Comunicación:Los Agentes Aduanales del Puerto de Manzanillo, representados por la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Manzanillo, Colima (AAAPUMAC) a nivel estatal, y por la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana ( CAAAREM ) a nivel nacional, manifestamos de forma categórica nuestro deslinde respecto a cualquier relación con el paro parcial de labores que mantuvieron recientemente trabajadores de la Aduana de Manzanillo (Mayo 12, 14 y 15).Es importante puntualizar que los Agentes Aduanales no tenemos ninguna injerencia ni participación en dicho movimiento, el cual nos afecta directamente tanto a nuestra operación como a la de la comunidad importadora, exportadora y demás integrantes de la cadena logística que confían en el Puerto de Manzanillo como un nodo estratégico del comercio exterior de nuestro país.Tal como fue expresado recientemente por el presidente de CAAAREM ante el Consejo Nacional Marítimo —integrado por CONCAMIN, CAAAREM, AMANAC y COMCE—, reiteramos nuestra confianza en el liderazgo del titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Lic. Rafael Marín Mollinedo, para la pronta y adecuada resolución de este conflicto que impacta al principal puerto marítimo aduanal de México y segundo en recaudación a nivel nacional.Los Agentes Aduanales del Puerto de Manzanillo reiteramos nuestro respaldo a las autoridades aduaneras, así como nuestra disposición absoluta para colaborar en todo aquello que contribuya a la pronta reactivación y normalización de las operaciones en el recinto portuario mas importante de nuestro país.A.A. Mtro. Óscar Benavides CarrilloPresidente del Comité Ejecutivo de la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Manzanillo, Colima (AAAPUMAC)

