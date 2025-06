Agentes Aduanales de CAAAREM respaldan con plan integral operativos de Secretaría de Economía para combatir contrabando

Proponen la creación del Observatorio del Fraude Comercial para combatir el contrabando conjuntamente con los sectores productivos más afectados

Los agentes aduanales celebramos y respaldamos los operativos que la Secretaría de Economía está realizando en el país para combatir el contrabando y la ilegalidad” — Miguel Cos Nesbitt

CIUDAD DE MEXICO, CDMX, MEXICO, June 19, 2025 / EINPresswire.com / -- - Proponen la creación del Observatorio del Fraude Comercial para combatir el contrabando conjuntamente con los sectores productivos más afectados. “Actualmente lo estamos trabajando con el liderazgo de Alejandro Malagón, Presidente de CONCAMIN y sus cámaras del sector de la moda”.- Así como diversos cambios normativos que de entrada mejoran la fiscalización y promueven una mayor recaudacióna través de las aduanas- Solo trabajando juntos sector privado y sector público podremos combatir las malas prácticas y el contrabandoEl presidente de los agentes aduanales de CAAAREM Miguel Cos Nesbitt , envió al Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, un plan para apoyar las políticas que combaten el contrabando y el fraude fiscal.En dicho documento destacó que los agentes aduanales son los principales interesados en combatir cualquier mala práctica aduanera o fiscal desde las aduanas del país. Miguel Cos destacó que este cáncer que afecta a la industria nacional es también responsable de una imagen negativa de la función de los agentes aduanales y de las propias aduanas, así como de sanciones muchas veces mal justificadas.Ante tal situación y preocupados por la industria afectada por el contrabando y la ilegalidad, como el textil, el calzado, el del vestido, los agentes aduanales proponen a la Secretaria de Economía la creación de un Observatorio de Fraude Comercial basado en el modelo de la Organización Mundial de Aduanas, y que tenga por objetivo colaborar para combatir el contrabando, la piratería y las malas prácticas aduaneras, a través de acciones operativas previas al despacho aduanero, durante y posteriormente. Así como hacer mejoras al marco legal y ajustes normativos para cerrar brechas legales que permiten el comercio ilícito; e implementar tecnologías avanzadas, como en su momento fue el programa SAORS (Sistema Aduanero de Operaciones de Riesgo por Subvaluación) contra la subvaluación que desarrollamos en CAAAREM y que durante mucho tiempo utilizó el SAT. “Hoy, las nuevas herramientas estarían potenciadas por inteligencia artificial a fin de ser más precisos en la detección temprana de irregularidades”, dijo el presidente de los agentes aduanales.Este Observatorio lo estamos trabajando con CONCAMIN, a través de su Presidente, Alejandro Malagón y sus Cámaras de la industria de la moda que se han visto afectadas con quienes próximamente firmaremos un convenio de colaboración.El Observatorio promoverá también la coordinación interinstitucional, alineando los esfuerzos de diversas dependencias gubernamentales y los organismos del sector privado para optimizar recursos y resultados.Mientras tanto, la propuesta enviada por los agentes aduanales al Secretario de Economía se estructura en 5 ejes:I. Medidas de Control de Empresas IMMEX y régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico.II. Control en las Empresas de Mensajería.III. Transmisión de los Avisos Consolidados.IV. Optimización del uso de la información del “Customs Manifest” transmitido a la VUCEM para la prevención de riesgos en el despacho aduanero.V. Sistematización del Proceso de envío de mercancías de procedencia extranjera a nuestro país.Los beneficios esperados para el Estado Mexiano serían los siguientes:- Mayor recaudación fiscal.- Reducción del ingreso de mercancía pirata, prohibida o sin cumplimiento normativo.- Fortalecimiento de la trazabilidad y fiscalización del receptor final.- Disminución del uso abusivo del esquema simplificado.- Asignación clara de responsabilidades a quienes intervienen en el comercio digital transfronterizo.- Mejora de la eficiencia operativa aduanera, al filtrar de manera anticipada los envíos que representan riesgo.Por último, el presidente de CAAAREM dijo que “los agentes aduanales celebramos y respaldamos los operativos que la Secretaría de Economía está realizando en el país para combatir el contrabando y la ilegalidad. Si unimos fuerzas las autoridades, los agentes aduanales y los sectores productivos será mucho más difícil vulnerar los esquemas normativos y fomentaremos el desarrollo del país a través de nuestras aduanas”.

