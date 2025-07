ODeX và Hapag-Lloyd chính thức hoạt động tại Việt Nam, số hóa quy trình vận chuyển tại các cảng lớn

ODeX và Hapag-Lloyd ra mắt nền tảng số tại Việt Nam, tối ưu hóa quy trình vận chuyển, thanh toán và quản lý vận đơn tại TP.HCM, Vũng Tàu và Hải Phòng.

Việt Nam là một thị trường thương mại sôi động và phát triển nhanh chóng, và chúng tôi rất vui mừng được đưa ODeX đến khu vực quan trọng này cùng với Hapag-Lloyd.” — Liji Nowal, CEO của ODeX

HO CHI MINH CITY, VIETNAM, July 2, 2025 / EINPresswire.com / -- ODeX, nền tảng số đáng tin cậy dành cho chứng từ và thanh toán trong vận tải biển, đã chính thức triển khai dịch vụ tại Việt Nam thông qua sự hợp tác với Hapag-Lloyd – một trong những hãng tàu container hàng đầu thế giới. Sự mở rộng chiến lược này sẽ giúp số hóa hoàn toàn quy trình vận chuyển tại ba thành phố giao thương sôi động nhất của Việt Nam: TP. Hồ Chí Minh (VNSGN), Vũng Tàu (VNVUT) và Hải Phòng (VNHPH), đồng thời góp phần đơn giản hóa một số quy trình quan trọng cho các doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu và các nhà cung cấp dịch vụ logistics trên toàn quốc.Việc chính thức triển khai cùng Hapag-Lloyd đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của ODeX tại Đông Nam Á, chuyển đổi các quy trình từ email thành một nền tảng thống nhất, an toàn, cung cấp khả năng theo dõi và tự động hóa toàn diện từ đầu đến cuối trong việc quản lý chứng từ và thanh toán vận tải biển Các tính năng quan trọng được triển khai tại Việt Nam bao gồm theo dõi các Thông báo đến (Arrival Notices) và chi tiết Vận đơn (Bill of Lading – BL), truy cập liền mạch vào các hóa đơn BKAV do hãng tàu và cơ quan pháp lý phát hành, cùng với các tùy chọn thanh toán hàng loạt và giao dịch riêng lẻ. Ngoài ra, người dùng có thể gửi và quản lý các yêu cầu gia hạn hóa đơn trực tuyến. Các chức năng ủy quyền nâng cao, bao gồm ủy quyền chung và theo từng lô hàng, sẽ cho phép Người nhận hàng (Consignees) và Người gửi hàng (Shippers) ủy quyền cho Đại lý (Agents) hoặc ngược lại qua số Vận đơn, loại bỏ hoàn toàn nhu cầu sử dụng Giấy ủy quyền (LOA/LOI) bản cứng.Những cải tiến này sẽ mang lại những cải thiện rõ rệt cho hoạt động logistics tại Việt Nam. Người dùng có được sự minh bạch hoàn toàn về các chứng từ thông qua một giao diện duy nhất, giảm thiểu sự phụ thuộc vào email, đẩy nhanh quy trình thanh toán và tự động hóa việc theo dõi các vận đơn được ủy quyền. Bằng cách thực hiện tất cả giao dịch qua nền tảng ODeX, các doanh nghiệp Việt Nam có thể rút ngắn đáng kể thời gian xử lý, giảm thiểu các bước theo dõi không cần thiết và tăng cường khả năng kiểm soát trong việc quản lý từng lô hàng.Việt Nam là một thị trường thương mại sôi động với tốc độ phát triển nhanh chóng, chúng tôi rất vui mừng được đưa ODeX đến thị trường quan trọng này cùng với Hapag-Lloyd,” bà Liji Nowal, CEO của ODeX, cho biết. “Bằng cách số hóa các quy trình then chốt như hóa đơn, thanh toán và khả năng theo dõi vận đơn (BL), chúng tôi mang đến tốc độ, sự minh bạch và hiệu quả mà ngành logistics toàn cầu hiện nay đòi hỏi.”Sự kiện ra mắt này đã và đang thể hiện cam kết chung của ODeX và Hapag-Lloyd trong việc góp phần nâng cao hệ sinh thái vận tải tại Việt Nam và khu vực châu Á, bằng cách cung cấp các hoạt động thương mại điện tử số hóa đáng tin cậy, cập nhật tự động liên tục và tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và ngành vận tải biển.Giới thiệu về ODeX------------------------ODeX là nền tảng hàng đầu trong chuyển đổi số các dịch vụ xuất nhập khẩu (EXIM), tự động hóa và đơn giản hóa quy trình chứng từ và thanh toán cho ngành vận tải biển. Kết nối hơn 50.000 tổ chức tại châu Á, châu Phi và Bắc Mỹ, ODeX cung cấp các giải pháp số hóa tùy chỉnh cho hóa đơn, thanh toán, quản lý chứng từ và tuân thủ quy định — giúp các bên liên quan hợp tác liền mạch và theo dõi thông tin theo thời gian thực.Để biết thêm thông tin về dịch vụ của ODeX tại Việt Nam, vui lòng truy cập www.odexglobal.com

