La Concejal Laurie-Anne Sayles Será la Invitada Especial “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, June 27 - For Immediate Release: Thursday, June 26, 2025 Las clases de inglés que ofrece Montgomery College serán otro tema de discusión Los invitados del programa de esta semana En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán la Concejal del Condado de Montgomery, Laurie-Anne Sayles, quien forma parte del comité de Salud y Servicios Humanos (HHS), así como del comité de Desarrollo Económico (ECON), y a Yanira Rodríguez, gerente de participación comunitaria en Montgomery College. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 27 de junio a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. El programa radial comenzará con la participación especial de la Concejal Sayles, la primera mujer afroamericana y jamaicano-americana elegida como miembro del Concejo del Condado de Montgomery. Durante la transmisión, la Concejal Sayles compartirá sus prioridades legislativas para el resto del año, destacando su dedicación a construir un sistema educativo de clase mundial que apoye a estudiantes de todos los orígenes. También hablará sobre sus planes para impulsar la economía local, aumentar el acceso a viviendas asequibles y promover la equidad mediante políticas inclusivas y centradas en la comunidad. La edición del programa concluirá resaltando las oportunidades educativas ofrecidas en el Condado de Montgomery, incluyendo clases de Inglés como Segundo Idioma (ESL). El equipo de participación comunitaria del Montgomery College está organizando una sesión informativa sobre los programas de ESL disponibles a través de Desarrollo Laboral y Educación Continua (WDCE). Durante la sesión, los participantes aprenderán sobre la estructura del programa, las opciones de cursos, registro y ayuda financiera. La sesión se realizará el lunes, 30 de junio a las 6 p.m. Para registrarse, visite https://rb.gy/no4sd3. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 25-228

Marcela Rodriguez 240-777-7808

