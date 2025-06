Freen lanserar 20 kW vindturbin för lantbruk och industri

Freen-H20 20 kW horisontell turbin från Freen i hybridsystem Freen-H20 20 kW horisontell turbin från Freen Freen-H20 20 kW horisontell turbin från Freen för energikooperativ Freen-H20 20 kW horisontell liten vindturbin från Freen

Freen-H20, en 20 kW horisontalaxlad vindturbin byggd för medelstora energikonsumenter, är nu tillgänglig för beställning.

Vi lanserade Freen-H20 för att möta behoven hos mellanstora förbrukare” — Andrey Khimenkov, VD för Freen OÜ

KOHTLA-JäRVE, IDA-VIRUMAA, ESTONIA, June 27, 2025 / EINPresswire.com / -- Freen OÜ, en europeisk tillverkare av certifierade små vindturbiner och hybridsystem, presenterar sin senaste produkt: Freen-H20 – en horisontalaxlad vindturbin utvecklad för energiförbrukare i mellansegmentet. Med certifierad kvalitet, effektiv logistik i hela Europa och full överensstämmelse med IEC- och ISO-standarder fortsätter Freen sitt uppdrag att leverera tillförlitliga och tillgängliga lösningar för förnybar energi.Freen-H20 är den andra modellen med horisontell axel i Freens produktportfölj, efter Freen-H15. Den är särskilt framtagen för att stödja lantbruk, industriproduktion, hybridsystem och energikooperativ som behöver högre effekt och stabil drift – både off-grid och anslutet till elnätet.– Vi lanserade Freen-H20 för att möta behoven hos mellanstora förbrukare, säger Andrey Khimenkov, VD för Freen OÜ. – Vi vill ge företag möjlighet att ta vara på vindkraften, minska sitt klimatavtryck och bidra till en grönare framtid.Utformad för mångsidighet och prestandaFreen-H20 kombinerar industriell konstruktion med flexibel installation och hög prestanda, vilket gör den idealisk för mellanstora energianvändare inom lantbruk, industri och hybridlösningar.Specifikationer:Märkeffekt: 20 kWStartvindhastighet: 3,5 m/sAvstängningshastighet: IngenVindklass: IEC IIRotordiameter: 15 mSvept yta: 177 m²Torn: Gittertorn, höjd 12–36 mGenerator: Asynkron med planetväxelBromssystem: Aerodynamisk stall, elektromekanisk säkerhetsbroms, centrifugalspetsbromsarNätanslutning: Direktanslutning med reaktiv effektkompensationStandarder: IEC 61400-2:2013 för små vindturbinerAvancerad säkerhet och hybridanpassad konstruktionFreen-H20 är konstruerad med passivt girsystem och precisa aerodynamiska reglage. Den justerar sig automatiskt efter vindriktningen med hjälp av ett stjärtfenestyrt maskinhus – vilket eliminerar behovet av motorstyrda girsystem och underlättar installation i avlägsna områden. Rotorn har glasfiberblad med centrifugalspetsbromsar för överskydd samt en elektromekanisk nödbroms för pålitlig avstängning.Den asynkrona generatorn och den kompakta planetväxeln säkerställer stabil energiproduktion och lång livslängd under varierande vindförhållanden. Rotor med stallreglering begränsar översnurrning vid starka vindar utan behov av elektronik – för trygg och underhållsfri drift.Tack vare sina flexibla tornalternativ och hybridkompatibilitet passar Freen-H20 för en rad olika användningsområden – från bevattning och maskindrift på stora gårdar, till stöd för lätt industri, landsbygdsskolor och energikooperativ via fristående eller sol-vind-hybridsystem. Den modulära designen gör den lika lämplig för nyinstallationer som för integrering i befintlig infrastruktur.Certifierad europeisk kvalitetTillverkad i Estland enligt strikta europeiska kvalitetsstandarder, inklusive ISO 9001:2015, EN 1090-1 och ISO 3834-2. Varje enhet genomgår noggrann kvalitetskontroll för att säkerställa lång livslängd, energieffektivitet och miljösäkerhet.Nu tillgänglig för förfrågningarFreen-H20 finns nu tillgänglig via Freens distributörsnätverk. Skräddarsydda helhetslösningar erbjuds, inklusive installationsplanering, hybridsystemdesign och platsanpassade vindbedömningar.Om Freen OÜ Freen OÜ är en europeisk tillverkare av små vindturbiner och hybridenergisystem, verksamma enligt de högsta branschstandarderna. Företaget betjänar kunder inom lantbruk, industri och samhällselektrifiering. Freen kombinerar certifierad kvalitet, ingenjörsinnovation och flexibla lösningar för att stödja den globala energiomställningen.

