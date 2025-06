Freen lanza una turbina eólica de 20 kW para agricultura e industria

Turbina horizontal Freen-H20 de 20 kW de Freen en sistema híbrido Turbina horizontal Freen-H20 de 20 kW de Freen Freen-H20 Turbina horizontal de 20 kW de Freen para cooperativas energéticas Pequeño aerogenerador horizontal Freen-H20 de 20 kW de Freen

Freen-H20, aerogenerador de eje horizontal de 20 kW construido para consumidores de energía a mediana escala, ya está disponible para pedidos.

Presentamos la Freen-H20 para satisfacer las necesidades de los consumidores medianos” — Andrey Khimenkov, CEO de Freen OÜ

KOHTLA-JäRVE, IDA-VIRUMAA, ESTONIA, June 27, 2025 / EINPresswire.com / -- Freen OÜ, fabricante europeo de turbinas eólicas pequeñas certificadas y sistemas híbridos, anuncia el lanzamiento de su nuevo producto: la Freen-H20, una turbina eólica de eje horizontal diseñada para consumidores de energía de escala media. Con calidad certificada, logística eficiente en toda Europa y total cumplimiento de las normas IEC e ISO, Freen continúa su misión de ofrecer soluciones de energía renovable fiables y accesibles.La Freen-H20 es el segundo modelo de eje horizontal en el portafolio de productos de Freen, tras la Freen-H15. Está especialmente diseñada para apoyar a granjas, plantas de producción, sistemas híbridos y cooperativas energéticas que requieren mayor potencia y un rendimiento robusto tanto conectado a red como fuera de red.“Presentamos la Freen-H20 para satisfacer las necesidades de los consumidores medianos”, comentó Andrey Khimenkov, CEO de Freen OÜ. “Queremos empoderar a las empresas para que aprovechen la energía eólica, reduzcan su huella de carbono y contribuyan a un futuro más sostenible.”Diseñada para versatilidad y alto rendimientoLa Freen-H20 combina un diseño de grado industrial con instalación flexible y un rendimiento excepcional, lo que la convierte en una opción ideal para usuarios con demandas energéticas medias en entornos agrícolas, industriales e híbridos.Especificaciones técnicas:Potencia nominal: 20 kWVelocidad de arranque del viento: 3.5 m/sVelocidad de corte: NingunaClase de viento: IEC IIDiámetro del rotor: 15 mÁrea barrida: 177 m²Tipo de torre: Estructura reticulada, opciones de altura entre 12–36 mGenerador: Asíncrono con caja de engranajes planetariaSistema de frenado: Pérdida aerodinámica, freno electromecánico de seguridad, frenos centrífugos en las puntasConexión a red: Conexión directa con compensación de potencia reactivaNormativas: IEC 61400-2:2013 para turbinas eólicas pequeñasSeguridad avanzada e ingeniería lista para híbridosDiseñada con un sistema de orientación pasiva y controles aerodinámicos de precisión, la Freen-H20 se alinea automáticamente con la dirección del viento mediante una góndola guiada por aleta de cola, eliminando la necesidad de motores de guiñada activos y facilitando su instalación en zonas remotas. El rotor incorpora palas de fibra de vidrio con frenos centrífugos en las puntas para protección contra sobrevelocidad, y un freno electromecánico de seguridad garantiza paradas de emergencia fiables.Su generador asíncrono, combinado con una compacta caja de engranajes planetaria, asegura una transferencia de energía estable y una alta fiabilidad en diversas condiciones de viento. El diseño del rotor con control por pérdida limita pasivamente el exceso de rotación en vientos fuertes, brindando seguridad sin necesidad de intervención electrónica.Gracias a sus opciones de torre flexibles y compatibilidad con sistemas híbridos, la Freen-H20 es ideal para múltiples aplicaciones: desde alimentar sistemas de riego y maquinaria en grandes explotaciones agrícolas, hasta dar soporte a pequeñas industrias, campus rurales o cooperativas energéticas mediante sistemas solares-eólicos híbridos o independientes. Su diseño modular la hace apta tanto para nuevas instalaciones como para integrarse en infraestructuras existentes.Calidad europea certificadaFabricada en Estonia, la Freen-H20 cumple con los más estrictos estándares europeos, incluyendo las certificaciones ISO 9001:2015, EN 1090-1 e ISO 3834-2. Cada unidad se somete a rigurosos controles de calidad para garantizar durabilidad, eficiencia energética y seguridad ambiental a largo plazo.Disponible para consultasLa Freen-H20 ya está disponible a través de la red de distribución de Freen. Se ofrecen paquetes llave en mano personalizados, que incluyen planificación de la instalación, configuración del sistema híbrido y evaluación del recurso eólico en el sitio.Sobre Freen OÜ Freen OÜ es un fabricante europeo de turbinas eólicas pequeñas y sistemas de energía híbrida, que opera bajo los más altos estándares de la industria y presta servicios a clientes de los sectores agrícola, industrial y de electrificación comunitaria. Freen combina calidad certificada, innovación en ingeniería y soluciones flexibles para apoyar la transición energética a nivel mundial.

