Freen wprowadza turbinę wiatrową 20 kW dla prosumentów

Freen-H20, 20 kW turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu zbudowana dla odbiorców średniej mocy jest już dostępna do zamówienia.

Wprowadziliśmy model Freen-H20, aby odpowiedzieć na potrzeby średnich odbiorców” — Andrey Khimenkov, dyrektor generalny Freen OÜ

KOHTLA-JäRVE, IDA-VIRUMAA, ESTONIA, June 27, 2025 / EINPresswire.com / -- Freen OÜ, europejski producent certyfikowanych małych turbin wiatrowych i systemów hybrydowych, ogłasza premierę swojego najnowszego produktu: Freen-H20 — turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu , przeznaczonej dla średnich odbiorców energii. Dzięki certyfikowanej jakości, sprawnej logistyce w całej Europie i pełnej zgodności z normami IEC i ISO, Freen kontynuuje swoją misję dostarczania niezawodnych i dostępnych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej.Freen-H20 to drugi model turbiny o poziomej osi w ofercie Freen, po modelu Freen-H15. Została zaprojektowana specjalnie z myślą o gospodarstwach rolnych, zakładach produkcyjnych, systemach hybrydowych i spółdzielniach energetycznych, które potrzebują większej mocy i solidnego działania zarówno w trybie off-grid, jak i on-grid.“Wprowadziliśmy model Freen-H20, aby odpowiedzieć na potrzeby średnich odbiorców – powiedział Andrey Khimenkov, dyrektor generalny Freen OÜ. – Chcemy umożliwić firmom korzystanie z energii wiatru, zmniejszając ich ślad węglowy i wspierając zieloną przyszłość”.Stworzona z myślą o wszechstronności i wydajnościFreen-H20 łączy przemysłową konstrukcję z elastycznym montażem i doskonałymi parametrami pracy, dzięki czemu idealnie nadaje się dla średnich odbiorców energii w sektorach rolniczym, przemysłowym oraz w systemach hybrydowych.Specyfikacja:Moc znamionowa: 20 kWPrędkość rozruchowa wiatru: 3,5 m/sPrędkość odcięcia: brakKlasa wiatru: IEC IIŚrednica wirnika: 15 mPowierzchnia omiatania: 177 m²Typ wieży: kratownicowa, wysokość 12–36 mGenerator: asynchroniczny z przekładnią planetarnąSystem hamowania: aerodynamiczne przeciążeniowe, elektromechaniczne awaryjne, odśrodkowe końcówki łopatPodłączenie do sieci: bezpośrednie z kompensacją mocy biernejNormy: IEC 61400-2:2013 dla małych turbin wiatrowychZaawansowane bezpieczeństwo i gotowość do pracy w systemach hybrydowychDzięki pasywnemu systemowi obrotu i precyzyjnym rozwiązaniom aerodynamicznym, Freen-H20 automatycznie ustawia się w kierunku wiatru za pomocą gondoli sterowanej statecznikiem – co eliminuje konieczność stosowania silników obrotu i upraszcza montaż w odległych lokalizacjach. Jej rotor wyposażony jest w łopaty z włókna szklanego z systemem odśrodkowego hamowania końcówkami, a także elektromechaniczny hamulec awaryjny zapewniający bezpieczne zatrzymanie w nagłych sytuacjach.Asynchroniczny generator i kompaktowa przekładnia planetarna gwarantują stabilny przesył mocy i niezawodność w szerokim zakresie warunków wiatrowych. Konstrukcja rotora oparta na kontroli przez przeciążenie aerodynamiczne pasywnie ogranicza nadmierne obroty, zapewniając bezpieczeństwo bez potrzeby ingerencji elektroniki.Dzięki różnorodnym opcjom wieży i kompatybilności z systemami hybrydowymi, Freen-H20 nadaje się do wielu zastosowań — od zasilania systemów nawadniania i maszyn w dużych gospodarstwach, po wspieranie przemysłu lekkiego, kampusów wiejskich i spółdzielni energetycznych w systemach autonomicznych lub hybrydowych (wiatrowo-słonecznych). Jej modułowa konstrukcja pozwala na instalację zarówno w nowych systemach, jak i w istniejącej infrastrukturze.Certyfikowana jakość europejskaFreen-H20 produkowana jest w Estonii i spełnia rygorystyczne europejskie normy jakości, w tym ISO 9001:2015, EN 1090-1 oraz ISO 3834-2. Każda jednostka przechodzi surową kontrolę jakości, zapewniając trwałość, efektywność energetyczną i bezpieczeństwo środowiskowe.Dostępna już terazFreen-H20 jest już dostępna w sieci dystrybucyjnej Freen. Oferowane są indywidualne pakiety „pod klucz”, obejmujące planowanie instalacji, konfigurację systemu hybrydowego i ocenę warunków wiatrowych na danym terenie.O Freen OÜ Freen OÜ to europejski producent małych turbin wiatrowych i systemów hybrydowych, działający zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi i obsługujący klientów z sektora rolniczego, przemysłowego oraz projektów energetyzacji społeczności. Freen łączy certyfikowaną jakość, innowacje inżynieryjne i elastyczne rozwiązania, wspierając globalną transformację energetyczną.

