L’ESTATE ITALIANA DI SAMMONTANA, GELATI ALL’ITALIANA, SI ANIMA AL PORTRAIT MILANO

SAMMONTANA al Portrait Milano

MILAN, MILAN, ITALY, June 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- La piazza di Portrait Milano diventa un luogo senza tempo in cui vivere momenti di relax, serate musicali e proiezioni cinematografiche accompagnate dal gusto inconfondibile degli iconici gelati Sammontana.

L’iniziativa è in collaborazione con Sky Cinema.

Sammontana, brand gelato di Sammontana Italia, porta il fascino dell’estate italiana, fatta di gesti semplici, risate fra amici e sapori che restano, nello scenario del Portrait Milano con il progetto Portraits of an Italian Summer, realizzato in collaborazione con Sky Cinema. Dal 19 giugno fino al 13 luglio la piazza dell’elegante hotel milanese si trasforma in un luogo-non-luogo che rimanda alle atmosfere delle località di riviera, in cui vivere conviviali momenti di relax, musica e proiezioni cinematografiche. Il gusto di vivere con leggerezza di Sammontana pervade le serate estive del cinema all’aperto, la cui programmazione di film cult dedicati all’estate italiana evoca sogni e ricordi.

Nella corte del Portrait Milano un chiosco di gelati e i tavolini raccolti sotto iconici ombrelloni a righe bianche e gialle risvegliano una memoria condivisa e diventano il punto d’incontro per chi ama la magia spensierata e l’energia dell’estate italiana. Da oltre ottant’anni Sammontana celebra la propria storia attraverso la cura per la qualità, la passione per il gusto e una continua ricerca che unisce autenticità, tradizione e innovazione con l’obiettivo di sorprendere e regalare sorrisi in ogni momento dell’estate.

Nel corso delle serate, gli ospiti che godranno del cinema all’aperto potranno deliziarsi scegliendo tra uno dei prodotti “da cartello” come, ad esempio, il nuovo Cinque Stelle Fresco Mango, uno dei sorprendenti Gruvi, Bis Caffè e Cacao o uno dei prodotti Amando fatti con latte di mandorla siciliana e 100% di ingredienti vegetali.

Lo spirito senza tempo di Sammontana nasce dall’iniziativa di un padre che desiderava garantire un futuro ai propri figli nell’immediato dopo-guerra e che da allora accompagna le estati al mare di intere generazioni, si riconosce nel gusto inconfondibile dei suoi gelati e continua a conquistare il cuore degli italiani, grazie a un prodotto che ha saputo evolvere nel tempo restando vicino ai gusti dei consumatori. Radici semplici e tecnologia industriale si mescolano nel marchio che ha iniziato a proporre i propri gelati in un piccolo bar della provincia toscana.

Il successo ha portato l’azienda a strutturarsi come industria senza mai perdere il focus sul rispetto per il territorio in cui opera, le persone e le tradizioni, che si traducono anche nelle scelte di sostenibilità ambientale: Sammontana è stata la prima azienda italiana di gelato a compensare le emissioni di CO₂ dei suoi principali prodotti attraverso progetti ambientali certificati.

Da sempre sensibile ai temi di musica, arte, cinema, moda e design, Sammontana sostiene iniziative come Portraits of an Italian Summer per raccontare l’estate italiana come esperienza estetica, emotiva e culturale, attraverso le immagini e lo sguardo di pellicole che l’estate l’hanno celebrata al massimo. A completamento del progetto milanese, al numero 10 di via Sant’Andrea un classico carretto di gelati ingolosisce passanti e invita a entrare nella corte del Portrait Milano, dove il mondo Sammontana si racconta anche con un dessert signature inserito nel menù del 10_11 Bar Giardino Ristorante.

Il palinsesto di Portraits of an Italian Summer è consultabile al sito: http://estateitaliana.portraitmilano.com/



