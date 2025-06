Freen pristato 20 kW vėjo turbiną ūkiams ir pramonei

„Freen-H20“ 20 kW „Freen“ horizontalioji turbina hibridinėje sistemoje „Freen-H20“ 20 kW horizontalioji turbina "Freen „Freen-H20“ 20 kW horizontali „Freen“ turbina energetikos kooperatyvams „Freen-H20“ 20 kW horizontali maža vėjo turbina "Freen

KOHTLA-JäRVE, IDA-VIRUMAA, ESTONIA, June 26, 2025 / EINPresswire.com / -- Freen OÜ – Europos gamintojas, sertifikuotų mažų vėjo turbinų ir hibridinių sistemų kūrėjas – pristato naują produktą: Freen-H20 – horizontalios ašies vėjo turbiną , skirtą vidutinės apimties energijos vartotojams. Turėdama sertifikuotą kokybę, efektyvią logistiką visoje Europoje ir visišką atitiktį IEC bei ISO standartams, Freen tęsia savo misiją – teikti patikimus ir prieinamus atsinaujinančios energijos sprendimus.Freen-H20 – tai jau antras horizontalios ašies modelis Freen produktų portfelyje po Freen-H15. Ji specialiai sukurta ūkiams, gamykloms, hibridinėms sistemoms ir energetikos kooperatyvams, kuriems reikia didesnės galios ir patikimo veikimo tiek prijungus prie tinklo, tiek autonominiu režimu.„Sukūrėme Freen-H20, kad atlieptume vidutinių vartotojų poreikius“, – sako Freen OÜ generalinis direktorius Andrej Khimenkov. „Norime padėti verslams išnaudoti vėjo energijos potencialą, mažinti anglies pėdsaką ir prisidėti prie žalesnės ateities.“Sukurta universalumui ir našumuiFreen-H20 pasižymi pramoninio lygio konstrukcija, lanksčiomis montavimo galimybėmis ir puikiu veikimu, todėl yra ideali vidutinio dydžio energijos vartotojams – nuo žemės ūkio ir pramonės iki hibridinių sistemų.Techninės specifikacijos:Nominali galia: 20 kWPaleidimo vėjo greitis: 3,5 m/sIšjungimo vėjo greitis: nėraVėjo klasė: IEC IIRotoriaus skersmuo: 15 mŠluojamas plotas: 177 m²Bokšto tipas: grotinis, aukštis nuo 12 iki 36 mGeneratorius: asinchroninis su planetine pavaraStabdymo sistema: aerodinaminis stabdymas, elektromechaninis saugos stabdys, išcentriniai antgalių stabdžiaiPrisijungimas prie tinklo: tiesioginis su reaktyviosios galios kompensavimuStandartai: IEC 61400-2:2013 mažoms vėjo turbinomsIšmanus saugumas ir paruoštumas hibridinėms sistemomsFreen-H20 turi pasyvią vėjo sekimo sistemą ir tikslius aerodinaminius valdiklius – gondola automatiškai orientuojasi pagal vėjo kryptį naudodama uodeginę mentę, todėl nereikia aktyvių variklių. Rotoriaus mentės pagamintos iš stiklo pluošto su išcentriniais stabdžiais nuo perdidelių apsukų, o elektromechaninis saugos stabdys užtikrina saugų stabdymą avarijos atveju.Asinchroninis generatorius su kompaktiška planetine pavara garantuoja stabilų energijos perdavimą ir ilgalaikį patikimumą esant įvairioms vėjo sąlygoms. Aerodinaminio stabdymo sistema automatiškai riboja rotoriaus apsukas stipraus vėjo metu, nereikalaujant elektroninės kontrolės.Lanksčios bokšto konfigūracijos ir suderinamumas su hibridinėmis sistemomis daro Freen-H20 puikiai tinkamą įvairioms sritims – nuo laistymo sistemų ir technikos maitinimo ūkiuose iki lengvosios pramonės, atokiose vietovėse įsikūrusių institucijų ar energetikos kooperatyvų. Modulinė konstrukcija leidžia ją naudoti tiek naujoms instaliacijoms, tiek integruoti į esamą infrastruktūrą.Sertifikuota europietiška kokybėPagaminta Estijoje, Freen-H20 atitinka griežčiausius Europos kokybės standartus: ISO 9001:2015, EN 1090-1 ir ISO 3834-2. Kiekvienas vienetas kruopščiai patikrinamas, kad būtų užtikrintas ilgalaikis patvarumas, energinis efektyvumas ir aplinkosaugos reikalavimų laikymasis.Jau galima užsakytiFreen-H20 jau prieinama per Freen platintojų tinklą. Siūlomi individualūs sprendimai, įskaitant montavimo planavimą, hibridinių sistemų konfigūravimą ir vietovės vėjo analizę.Apie Freen OÜ Freen OÜ – Europos gamintojas, kuriantis mažas vėjo turbinas ir hibridines energijos sistemas. Įmonė dirba pagal aukščiausius pramonės standartus ir aptarnauja klientus žemės ūkio, pramonės bei vietinių bendruomenių elektrifikacijos srityse. Freen siūlo sertifikuotą kokybę, inžinerines inovacijas ir lanksčius sprendimus, prisidedančius prie pasaulinio perėjimo prie švarios energijos.

